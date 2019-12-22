Balığa hasret kalacağız…

Oğlum henüz bir yaşına gelmemişti. Doktorumuz; “Çiğnemeye başladıktan sonra haftada en az 3 gün balık yedirin” diye tavsiye etmişti.

Balığın çocuklar başta olmak üzere tüm insanlar için çok faydalı bir besin kaynağı olduğu biliniyor.

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımda, İzmit Körfezi akvaryum gibi tertemiz ve çok çeşitli balıklarla doluydu. Hemen her hafta sonu İstakoz yerdik. Yenicuma Camii önünden “Kaçamarmara” diye bildiğimiz karidese benzer canlı yemleri çıkarır, ıslak çuval ve yosunlar içinde dürüm yapardık. Akşam, büyüklerimiz lüks lambaları ile balığa çıkar, sepetler dolusu balık tutarlar ve ihtiyacımızın ötesi mahalle komşularına dağıtılırdı. Yaklaşık 5-6 kiloluk Kırlangıç balığının kafasından nefis çorba yapılır, 10 nüfuslu aileye yeterdi. Uskumru zamanı evlerin balkonları ve sahilde çiroz salkımları dizilirdi.

İstavrit, biz çocukların eğlencesiydi adeta.

Yarımca sahilinden “PİNA” çıkarılırdı.

Kilez Deresi’nin “Doğal Alabalık” lezzetini hala anımsarım.

Yarımca’nın kirazı, Değirmendere’nin fındığı, Çayırköy’ün karpuzu kavunu, Eseler köyünün meyveleri, Kandıra ve çevre köylerin hilesiz yoğurtları, tereyağları, peynirleri ile büyüdük.

Sonra, bu güzelim Körfezin en güzel kıyılarına sanayi tesisleri kuruldu.

Elbette sanayiye karşı değildik, sanayileşme “katma değeri yüksek ürün” üretmek, ülkenin zenginleşmesi, iş olanakları demekti. Sanayileşmeye değil, sanayi için “yer seçimine” ve sanayinin “kirli atıklarına” itirazımız vardı!

Sanayi kuruluşları, Körfezi, akarsularımızı hatta göllerimizi “ATIK ÇUKURU” gibi vahşice kullandılar! Bugünün ve gelecek nesillerin “sağlıklı beslenme haklarını” yok ettiler.

Soyu tükenen balık ve deniz ürünlerinde cıva başta olmak üzere, sağlığa zararlı kimyasal atıklar çıkmaya başladı. Sağlıklı besleniyoruz derken, yavaş ve sinsice zehirlenmeye başladık!

Özellikle, midye tüketmeye korktuk!

Bugün, balık tezgahlarındaki balıklara bakıyorum, içimden kahrediyorum. Balıkların boyları inanılmaz ölçüde küçük. Kırlangıç yavrularını görüp kahroluyorum, normal bir uskumru kadar! Hamsiler, istavritler, tekirler bir deri bir kemik misali küçük!

Bu sene “Palamut’a hasret” kaldık! Lüfer yok denecek kadar az, küçük ve pahalı.

Balıkçılıkla geçimini sağlayanlar, “VAHŞİ ve YASADIŞI” avlanma ilkellikleri yüzünden bir süre sonra yoksullaşacaklarının farkında değiller mi?

Ya DEVLET? Yani, siyasi iktidar? Gerekli önlemleri almakta neden bu kadar basiretsiz?

Marmara’da TROL ile avlanan balıkçı tekneleri, deprem araştırmaları için döşenen fiber kabloları parçalamışlar! Ne bilinç var, ne insaf ne de denetim!

Vatandaş, suni yemle beslenen havuz balıklarına tutsak ediliyor! Balık çiftlikleri, o suni yemlerle en güzel kıyılarımızı balçık haline dönüştürüyor! Vatandaş, bilim çevreleri itiraz etse de dinleyen yok! Çiftlik sahiplerinin “maddi ve siyasal güçleri” egemen oluyor!

Sanayi atıkları denetlenmiyor! Tıpkı Termik Santral cinayetleri gibi, akarsularımızı kirletiyor, “TOPLU BALIK ÖLÜMLERİNİ” ara sıra cesur ve dürüst gazetecilerin haberlerinden öğreniyoruz!

Tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi, balık ve diğer deniz ürünlerinde İHTALAT BAĞIMLISI olduk! Parasal gücü olan büyük alışveriş merkezlerinden yüksek bedeller ödeyerek alıp tüketiyor! Dar ve orta gelirli vatandaş, sağlıksız ve ucuz ürünlerle nefis terbiye ediyor!

Yeni bir bilgi;

İki balıktan birinde “MİKROPLASTİK” ve çeşitli “AĞIR METALLER” var! En çok da Kefal ve Barbun’da tespit edilmiş! Midye dolmaların yüzde 91’inde de mikroplastik tespit edilmiş!

Başta pet şişe olmak üzere, eline geçen her türlü plastiği ve çöpü denizlere, göllere, akarsulara fırlatan “TEMİZLİK ÖZÜRLÜ” insanımsı yaratıklara “oh olsun” diyeceğim ama, o zehirli balıkları günahsız insanlar da tüketiyor! “Bilerek, kasten cinayet” değil mi bu?

Bu ülkenin geleceği için; acilen “DENİZ, GÖL, AKARSU” denetimlerini sağlayacak, balık üretimini, avlanmasını ve tüketimini denetleyecek bir “DENİZ ÜRÜNLERİ BAKANLIĞI” kurulmalıdır!

Ancak, korkum şu ki; bu bakanlığa da “işinin ehli olmayan” ve daha da kötüsü, “siyasal gücü olanlara dokunamayan” kişiler atanırsa, yine ayvayı yedik demektir!

Sın bir öneri, geçimini balıkçılıkla sağlayan insanlara; Lütfen, geleceğiniz ve geleceğimiz için VAHŞİ ve YASADIŞI avlanmaktan vazgeçin.

İnsan kardeşlerinizin katili olmayın!