P-Plaka rantı müthiş!

Garip bir milletiz.

Çalışarak üreterek yaşamayı değil, “ranttan geçinmeyi” severiz.

“Köşeyi dönmek” deyimi, bilmem başka dillerde de var mı?

Ortalık “rant” dolu.

İmar rantı…

Plaka rantı…

O rant, bu rant!

İnşaat sektörü çöktü ya, bugünlerde “plaka rantı” revaçta.

Özellikle “P-Plaka”…

“P-Plaka”, öğrenci servisi ve personel servisi hizmeti veren minibüs ve otobüslerin takmak zorunda oldukları bir plaka.

Bu plakalara sahip olmayan araçlar, okullara öğrenci, fabrikalara personel taşıyamıyorlar.

İyi de, her isteyen, daha doğrusu her ihtiyacı olan, taşıma ihalesi alan, bu “P-Plaka”ya sahip olabiliyor mu?

Olamıyor…

“P-Plaka”sı varsa, taşıma işini alıyor ve yapıyor.

“P-Plaka”sıyoksa, piyasadan karaborsa fiyatına “P-Plaka” satın alıyor, öyle iş yapıyor.

Eskiden serbesti, 2007’de sınırlama getirildi

21 Temmuz 2007 tarihine kadar, şehrimizde ihtiyacı olan “P-Plaka”ya sahip olabiliyordu.

Bu tarihte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “P-Plaka”ya sınırlama getirdi.

Dönem dönem ihale açarak “P-Plaka” satışı yaptı.

Sonuçta bugün bütün Kocaeli’nde 5800 “P-Plaka” bulunuyor.

Son ihale 2014 yılı Aralık ayında yapıldı ve 200 plaka satıldı.

Yani tam 5 yıl önce…

Muhammen bedeli (piyasa değeri) 74 bin lira olarak belirlenmişti, ihalede üst rakam 133 bin liraya kadar çıkmıştı.

Bugün “P-Plaka” karaborsada

Aradan 5 yıl geçti, Büyükşehir Belediyesi yeni bir “P-Plaka” ihalesine çıkmadı.

Klasik ekonomik deyimiyle, “talep çok, yeterli arz yok!

Böyle olunca, “P-Plaka” karaborsada!

Bugün “P-Plaka” karaborsada kaç liraya satılıyor, biliyor musunuz?

300-350 bin liraya…

5 yıl önce, diyelim ki ortalama 100 bin lira verip “P-Plaka” aldınız, bugün 300 bin lira, 350 bin lira…

Kazanca bakın, yüzde 300!

Vergisi algısı yok, hangi işte var böyle temiz kazanç?

1 milyon yatır 10 tane plaka al, 5 yılda 2.5 milyon para kazan.

Belediyeden aldığın kadarı resmi, geri kalanı açıktan…

Belediye de kaybediyor, Maliye de…

Rant, Türkiye çapında bu işleri takip eden rantiyecilerin cebine giriyor.

Hele bir de 2007’den önce, yani sınırlama yokken, plaka sahibi olanların, plaka toplayanların kazancını düşünün.

12 yıl önce 3-5 bin lira olan plakalar, bugün 350 bin lira.

Sorun nasıl çözülür?

Taşıma sektöründeki firma sahipleri, sorunun çözümü konusunda şunları söylüyorlar:

*”P-Plaka”nın karaborsaya düşmesi nedeniyle mağdur durumdayız.

*”P-Plaka”da karaborsayı önlemek, Büyükşehir Belediyesi’nin elindedir.

*Sınırlama kalkmasın, ama Büyükşehir Belediyesi piyasaya 2-3 bin “P-Plaka” versin, karaborsa ortadan kalkar. Hem kendisi gelir temin eder, hem de Maliye’nin gelir kaybı önlenmiş olur.

*Kocaeli’nde “P-Plaka”dan yaratılan rant, çoğu kent dışından gelen rantiyecilerin işine yarıyor. “P-Plaka”, ihtiyacı olanlara, bu işi resmen yapanlara satılsın. Rantiyeciler, ihaleye sokulmasın.

*100 bin lira verip midibüs satın alıyoruz, plakasına 350 bin lira ödüyoruz. Biz kazanmıyoruz, zamanında plaka toplayan sermaye sahipleri kazanıyor.

*Sorunumuzu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a anlattık, ama henüz sonuç alamadık.

Taşıma sektöründeki firma sahiplerinin, sorunları ve istekleri bunlar.

Başkan Tahir Büyükakın’dan, yıl bitmeden “olumlu haber” bekliyorlar.

Ben sorunlarını dile getirdim, şimdi top Başkan Büyükakın’da!

Gençlerin dine ilgisi ne durumda?

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, geçenlerde, 2008-2018 yılları arasında gençlerle yapılan araştırmaları değerlendirdi.

*Gençlerde oruç tutanlar, yüzde 74’ten yüzde 58^’e düşmüş.

*Kendini “geleneksel muhafazakâr” olarak tanımlayanların oranı yüzde 45’ten yüzde 43’e inmiş.

*Kendini “dindar muhafazakâr” olarak tanımlayanlar, yüzde 25 imiş, yüzde 15 olmuş.

*”Ateistim” diyenler, 10 yılda, yüzde 1’den yüzde 4’e çıkmış.

*Düzenli namaz kılanlar, yüzde 27’den 24’e gerilemiş.

*Başını örtenler, yüzde 57-58’den yüzde 50’ye düşmüş.

Sonuçta…

Gençlerin dine ilgileri, 10 yıl önceye göre azalmış.

Demek, AKP’nin “dindar nesil yetiştirme” çabaları boşuna!

Gençler, AKP’nin bu çabasının gerisinde neler yattığını çok net görüyor.

3 görüş

*”Aydın olma konusu üzerinde durulmalıdır. Hiçbir diploma, aydın olmanın belgesi değildir. Aydın olmak; bir dünya görüşü olmak, bir yarın umudu taşımak ve idealleri olmak, kişisel çıkarlarını bir yana bırakarak yurt sorunlarını kendine dert edinmek, onlara çözüm yolları aramak özelliklerini gerekli kılmaktadır.” Cavit Orhan TÜTENGİL

*”İnsan üç zamanda yaşar. Şimdiki zamanın geçmişinde, şimdiki zamanın şimdisinde, şimdiki zamanın geleceğinde…” S. AUGUSTİNUS

*”İnsanoğlunun konuşmayı öğrenmesi için 2 yıl, dilini tutmayı öğrenmesi için 60 yıl gereklidir.” Resul HAMZATOV