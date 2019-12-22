Eski dostlar düşman oldu

17, 25 Aralık’a kadar Adalet ve Kalkınma Partisi ile Fettulah Gülen Cemaati ülkeyi birlikte yönetiyorlardı. Aralarında su sızmıyordu. Cemaat iktidardan çok şey isteyince aralarına kara kedi girdi.

O günün Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında cemaatin kendisine kurduğu komplo karşısında “Ne istediler de vermedik.” Diyebildi.

15 Temmuz hain kalkışmasından sonra Sayın Erdoğan “İnlerine gireceğiz” diyerek FETÖ terör örgütüne karşı büyük bir mücadele başlattı.

Sayın Erdoğan bugün de kendisine ve partisine karşı eskide kader birliği yaptığı, parti kurma hazırlığında olan eski başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Ali Babacın ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hatta Mehmet Şimşek ile büyük bir kavgaya girmiş gibi görünüyor.

Bugüne kadar kendisine karşı yeni parti kurma hazırlığında olan Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan’ı direkt olarak hedefine koymamıştı. Belki de adı geçen eski siyasilerin parti kuramayacaklarını düşünmüş olabilir. Ancak işin ciddiyetini görünce onları doğrudan hedef aldı.

Sayın Erdoğan Başbakan iken Tekel arsasını İstanbul Şehir Hastanesine tahsis etmiş. Sayın Davutoğlu da Başbakan olunca bu Tekel arsasını adı geçen üniversiteye mülkiyet hakkını vermiş. Yani tapusunu vermiş.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu konuda Davutoğlu’nu topa tutuyor, hatta Halk Bank’ı 400 milyon lira dolandırmakla suçluyor. Bu suça Sayın Babacan ve Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i de ekliyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a buradan bir soru sormak istiyorum. Peki! Bu mülkiyet devri yapılırken siz cumhurbaşkanı değil miydiniz? Haberiniz yok muydu? Eğer haberiniz varsa ki, mutlaka vardır, neden müdahale etmediniz? Sonra, bugüne kadar neden sustunuz?

Sayın “Davutoğlu Hodri” meydan resti çekti. Daha da ileri giderek “Büyük Millet Meclis’inde bir komisyon kuralım, hayatta olan başbakanların, Cumhurbaşkanların, bakanların kendilerinin, çocuklarının, yakınlarının mal varlıkları araştırılsın” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Davutoğlu’nun bu isteğine olumlu yanıt verdi.

Şimdi söz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı eski arkadaşı, birlikte çalıştığı eski Başbakan Sayın Davutoğlu’nun bu meydan okumasına evet diyebilecek mi?

Mecliste AKP Grup başkanı Sayın Bostancı, böyle bir öneriye sıcak bakamayacaklarını peşinen açıkladı.

Vallahi ne iyi olur böyle bir komisyonun kurulması,