CHP’ye göre Sungurlu Barajı’nın suyunu çıkardılar!

Kandıra’da 18 köyün kaderini değiştirecek ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için yapılan Sungurlu Barajı ile ilgili sorunlar devam ediyor…

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a göre İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için Kandıra bölgesindeki 18 köyü ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızı uykusuz bırakan ve yıllardır mücadele edilen Sungurlu Barajı konusunda AKP İl Başkanı, milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ses çıkarmıyor… Akar da neden ses çıkarmadıklarını soruyor… Akar, her konuda polemikleri ile gündeme gelen Tahir Bey, 5 bin vatandaşımızın sorunu hakkında ne düşünmektedir? diyor…

Akar’ın Sungunla Barajı ile ilgili değerlendirmesini birlikte okuyalım…

RANT VE TALAN YOLU

Sungurlu Barajı ilk kez 1954 yılında gündeme gelmiş, daha sonra Akçaova ile Teksen Köyleri İSKİ’nin koruma bölgesine dahil edilmiş olup bölgeye 2005 yılında imar yasağı getirilmiştir.

2005 yılından bugüne kadar bir çivi dahi çıkılmasına izin verilmeyen köylerde yaşayan vatandaşlarımız 14 yıldır mağduriyet yaşarken bir yandan da bölgedeki arazilerin düşük fiyatlarla bazı kişiler tarafından alınması sürecin neden uzatıldığı konusunda birçok soruyu ve kuşkuyu gündeme getirmiştir.

BÖLGEDEKİ KÖYLER

Sungurlu Barajı için;

AKÇAOVA,

TEKFEN,

AKINCI,

AVDAN,

AĞAÇAĞIL,

DELİVELİ,

ÇALYER,

NASUHLAR,

ŞEREFSUNGUR,

KARADİVAN,

HACIŞEYH,

TATARAHMET,

ÇAKMAKLAR,

SELAMETLİ,

ÇALCA,

KABUZCU,

GEBEŞLER

ve YAĞCILAR

köylerinde yaşayan vatandaşlarımız barajla ilgili verilen ÇED olumlu raporu konusunda yargı yoluna gitmiş, İstanbul 11. İdare Mahkemesince ÇED Raporu iptal edilirken konu Danıştay’a taşınmış ve Danıştay İdare Mahkemesinin kararını onaylamıştır.

MAĞDURİYET VAR

Mahkeme kararları sonrası DSİ tarafından tekrar sürecin başlatıldığı Sungurlu Barajı projesini İSKİ’nin faaliyet raporlarında göremediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2020 bütçesinde bu proje için tek bir kuruş ayrılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin muhtemelen 5 yıllık stratejik planında da bulunduğunu düşünmüyorum. İSKİ’nin sorumluluk alanına giren bölge de vatandaşlarımıza İSKİ tarafından ceza yazıldığını bildiğimiz gibi vatandaşlarımızın mağduriyetleri devam etmektedir.

BARAJIN ÇED SÜRECİ

Buradaki vatandaşın, köylülerimizin görüşleri ve talepleri alınmadan başlatılan bu süreçle ilgili şimdi tekrar başlatılan ÇED sürecini takip edeceğiz.

Umarım kentimizin yerel yöneticileri de bu konuda vatandaşımızın yanında olurlar.

Bu bölge de yapılabilecek her türlü proje için bu bölge de yaşayan vatandaşlarımızın görüşleri ve onayları olmalıdır.

Yıllarca İstanbul’un kirliliğini yüklenmiş bir kent iktidarın 40 yıl su sorunu yaşanmayacak dediği İstanbul’un yükünü daha fazla taşımayacaktır.

Sürekli artan nüfusuyla gelecekte kentimizin su kaynaklarına ihtiyacın olduğu düşündüğümüzde derhal Sungurlu Barajı projesi iptal edilmeli, yapılacaksa da proje gözden geçirilerek ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek şekilde Kocaeli’nin gelecekteki su ihtiyacı düşünülmelidir.”

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Akar’ın düşünceleri böyle…

Sungurlu Barajı, yıllardır gündemde…

Baraj yapılacaksa, köylüler zarara uğratılmamalı…

Ekolojik denge gözetlenmeli…

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Adaleti güvenilir hale getirmeliyiz

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Adalet Bakanına cevaplaması istemiyle bazı sorular yöneltti. Tarhan konuyla ilgili bir de açıklama yaptı; “Türkiye’de en az güvenilen kurum adalet olarak görülüyor. Binlerce vatandaş hakkındaki davanın ne olduğunu bilmeden cezaevlerine atılıyor. Türkiye’nin tarihine geçen davaların daha sonradan kumpas olduğu ortaya çıkıyor. Adaletin yeniden en güvenilir kurum olması için, tam bağımsız ve eşitliğini sağladığımız bir sistem kurmak zorundayız” dedi. Tarhan, tam bağımsızlıktan söz ediyor… Tam bağımsız bir Türkiye, hepimizin hayali…

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10 ayda 4 bin kadın tedbir kararı aldırdı

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, önceki gün basın toplantısı düz enledi… Basın açılamasında kadına yönelik şiddetle ilgili bilgi de verdi. Yıldız, “İlimizde son 10 ayda tedbir kararı alınan kişi sayısı 4 bin 648 oldu. İlimizde aylık ortalama 50 kadın konuk evine yerleştirilmekte, 500 kadın için de tedbir kararı alınmaktadır” dedi. Yıldız’ın verdiği bu rakamlar, gerçekten de çok ürkütücü.

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En çok konut harcamasını İSTANBULLULAR yapıyor

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, bölgeler özelinde Türkiye’de hane halkı tüketim harcamalarının türlerine göre dağılımı belli oldu. Böylelikle Türkiye’de konut ve kira için en fazla bütçeyi İstanbulluların ayırdığı görüldü. İstanbul’un ikinci olarak en fazla ayırdığı bütçe yüzde 17,1 ile ulaştırma oldu. Ulaştırma için en fazla tüketim bütçesi ayıran diğer şehirler ise Kastamonu, Çankırı, Sinop olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de bütçesinin en fazla kısmını konut ve kiraya harcayan ikinci şehir de yüzde 27,2 ile İzmir olarak saptandı.