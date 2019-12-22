Benden duymuş olun!.. Gökdeniz Bayrakdar için Trabzonspor ısrarcı…

Henüz 19 yaşında. Alt yapıdan yetişti. Onu, Necmi Tükel, Ayhan Serkan Oyan büyük emeklerle büyüttüler…

Kandıralı Gökdeniz’den bahsediyorum…

Kandıralı Cihan Erdil’den sonra bu ilçeden yükselen yeni bir yetenek…

Ama öyle böyle değil…

Safi yetenek…

İnanılmaz yükselişi sürüyor…

Sağlam haber kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Trabzonspor öyle ya da böyle bu oyuncuyu mutlaka almak istiyor. Uzun süredir takip ettirdikleri Gökdeniz’e hayran kalan Ünal Karaman ‘Mutlaka transfer etmeliyiz’ diyor…

Yeni bir Ali Keten olayı yaşıyoruz…

Ama Gökdeniz, Ali Keten’den çok üstün bir oyuncu olabileceğini bu yaşında gösterdi…

Henüz 2001 doğumlu olan ve U19 milli takımına çağrılan, ancak yönetim tarafından izin verilmeyen genç futbolcu için Trabzonspor bastırıyor. Genç futbolcuyla dün temasa geçen Bordo Mavililerde ünlü teknik adam Ünal Karaman da ısrarcı oldu. Genç futbolcuyu Beşiktaş ve diğer kulüpler de adım adım takip ediyor. Ancak Trabzonspor ‘resmen’ gündemine almış durumda bulunuyor…

Trabzonspor kulübüyle haşır neşir olan eski bir gazeteci ağabeyim, bana haberi kaynağından gönderdi… (Abdullah Ercan’a yakın birisi)…

Dün de Gökdeniz ile görüşülmeye başlanmıştı…

Bakalım bugün nasıl bir gelişme olacak…

Kocaelispor’u izlemeye gelen Beşiktaş izleme komitesi üyesi efsane kaptanımız Serdar Topraktepe de Gökdeniz’den övgüyle söz ederken “Ağabey ben onu izlemeye gelmedim. Bunu bilin, ama tabii ki notlarımı aldım. Çok yetenekli bir isim. Ancak daha pişmesi gerekir” derken, Kocaelisporluluğunu da gösteriyordu…

Bakalım Gökdeniz’in kardarı ne olacak?.. Gerçi gazetemizde “Ben transfer falan değil, şampiyonluğumuzu düşünüyorum” derken, duygularını da gövler önüne serdi… Gerçekten yürekten söyledi ve ben de buna inanıyorum…

18 yaşındaki çocuğun kalbinden öyle kötü hisler geçmez…

Hayırlısı olsun Gökdeniz…

Son kararı sen ve ailen vereceksiniz…

Ama ben de Serdar gibi düşünüyorum…

Henüz çok erken…

Sonra Doğan gibi, Ali Keten gibi diğerleri gibi bu kulübe boynu bükük dönmeni istemem…

Çünkü Kocaelispor camiası, Trabzonspor’dan da kat be kat büyüktür…

Ve kimseye ‘gitme’ dememiştir..

Dilovası’ndan sevgilerle…

Bir Dilovasılı mıyım?.. İzmitliyim ama, eğer gerçek bir Kocaeliliysem, elbette ki hem de Dilovasılıyım…En yakın arkadayım öz be öz Kürt olan lahmacuncu Hasan Danacı ile büyüdüm ve 22 yaşında kanserden kaybettim… Sevgili gemici ağabeyimiz, beyefendi insan Adnan Sak’ın isteğiyle yönetime hevesle ve kararlılıkla girdim ve sadece 1 saatlik bir toplantıda, takımın geçen yıl hemen Süper Lig’e yükselmemesi gerektiğini, alt yapıda şampiyon olan çocukların kaybedilmeden bir yıl daha sabredilerekn A takıma katıldıktan ve bir kaç ağabey takviyesi yapıldıktan sonra süper Lig’e yükselmenin daha az masraflı ve olumlu olduğunu söyledim. Bu dediğimi uyguladılar… Takım bu sene üst lige çıktı bile.. Hem de daha az parayla ve sabrederek…

Hem de yeni yeni yıldız adaylarını futbola armağan ederek.

İşte amatör küme futbolcusu bu demektir…

Bir çok Gökdeniz de Dilovası’ndan çıkacak ve bakın nasıl bir ilçe haline gelecek…

Recep Laç, Adnan Sak, eski başkan vekili ve şimdiki belediye başkanı Hamza Şayir’i kutluyorum…

SPORTİF GÜLMECE:

Metin Tekin ve hakem…

1990’lı yıllar…

Metin Tekin Beşiktaş’ta kaptan…

Van’la maç oynanıyor…

Hakem son derece hatalı bir gol kararı veriyor ve Beşiktaş santra yapmak zorunda kalıyor…

Hakem:

-Metin başla oyuna!..

Diyor…

Metin ise karşı Van yarım sahasını göstererek espriyi patlatıyor:

-Hocam sahanıza geçin de başlayalımJ)…

GÜNÜN SÖZÜ:

Unutmayın, ölmeden yaktığınız can yakar canınız yanacak, üzdüğünüz kadar üzüleceksiniz…