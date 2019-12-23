Acilen bir siyasi ahlak  yasasına ihtiyaç var

2 Aralık 2019 tarihli bu köşedeki yazının başlığı “SİYASİ YOZLAŞMA” şeklindeydi.

Yıllardan bu yana ülkemizde var olan siyasi yozlaşma artarak çoğalıyor. 12 Eylül öncesi parlamentonun cumhurbaşkanını seçememesi, hatta Bülent Ersoy’ a oy kullanan ciddiyetsiz milletvekillerinin parlamentoya girebilmiş olmaları, sistemin sıkça kendisini tıkaması, bunu bahane eden askerlerin dış destekli darbeleri ve darbe girişimleri sonucu zaten eksik olan demokrasinin tamamen ortadan kaldırılmaları, milletvekillerinin vekil, onları seçen yurttaşlarımızın asil olmasına rağmen sistemin halktan çok belirli zümrelere çalışması,

Ezilen halk yığınlarının seslerini aktaracakları demokratik kanalların yok edilmiş olması, sendikallaşmanın % 12’lere inmesine rağmen birilerinin kendilerini hala sendikacı olarak tanıtmaları, siyasi parti liderlerinin birbirlerine ağır hakaretlere varacak derecedeki ithamları ile siyasi söylemlerin sürekli mahkemelere tazminat davaları olarak taşınması, yasama-yürütme ve yargı bağımsızlığının tamamen ortadan kaldırılmış olması. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, gazi meclisin etkinliğinin ortadan kaldırılması ilk akla gelen ve herkesin sıralayabileceği sorunlardır.

Türk demokrasisi bir türlü kendisini tam olarak temizleyemiyor ve gereği gibi serpilemiyor. Nasıl trafik kazalarının en önemli nedeni sürücüler ise, siyasetin kirlenmesinin en önemli nedeni de aslında siyasi aktörlerdir.

Siyasetçinin temel görevi; toplumda adalete güvenin sağlanması, siyasetin bir rant aracı olmaktan çıkartılması, haksız olarak zenginleşen siyasilerden hesap sorulması, yurttaşlarımızın bilgi edinme kanallarının sonuna kadar açılması, basın özgürlüğünün tesisi, seçmenlerin iktidarları sürekli denetleyebilmesinin temel koşullarının oluşturulması gibi konulardır. Ne yazık ki; bu konuların bugünkü siyasi yapılanma ve ahlak anlayışı ile çözülmesi mümkün görünmüyor, bugün de siyasi yozlaşma giderek derinleşiyor. İşte bu hususlar herkesin uymak zorunda kaldığı, uymadığı taktirde ciddi müeyyidelerinin olacağı bir manifesto, bir siyasi ahlak yasasını zorunlu kılıyor.

- Partiye yapılan naylon üye kaydının suç olacağı, adayların her yerde gerçek üyelerle ve yargı denetiminde yapılacak önseçimle belirlenmesinin esas olduğu, parti içi demokrasinin eksiksiz hayata geçirildiği bir siyasi parti yasasının hemen çıkartılması.

- Bu şekilde siyasi değişim ve dönüşümün kodlarının oluşturulması, siyasetin gençleştirilmesi, siyasette herkesin önünün açıldığı, bu nedenle yurttaşlarımızın siyasete çekinmeden katılabildiği, toplumun yeni siyasetçiler üretmesinin sağlandığı geliştirildiği bir hukuki düzenlemenin yapılması,

- Kutsal dinimizin, mezhep, ırk ve etnik özelliklerin siyasetin öznesi ve malzemesi olmasından çıkartılması ile siyasetin yani toplumun gerçek sorunlarını tartıştığı bir siyasi evrilmeye yönlendirilmesi,

- Siyasilerin gerek kendilerinin ve gerekse birinci ve ikinci derece yakınlarının, yandaş iş adamlarının haksız zenginleşmelerinin incelenmesi, haksız zenginleşmelere son verilmesi, siyaset ve rant ilişkisinin bitirilmesinin sağlanması,

Hiç içHkimsenin siyaset yapmaktan korkmadığı, siyasetin bir ahlak ve erdem meselesi olduğu, siyasetin siyasetçinin kendisi için değil temsil ettiği yurttaşları için, yaşanan kent ve sonuçta millet için yapılan erdemli bir iş olduğunun sağlandığı bir manifestoya bir siyasi ahlak yasasına acilen ihtiyaç var. Acilen toplumumuzun da taleplerini bu yönde yoğunlaştırılmasına ihtiyaç var. Aksi taktirde demokrasimiz kendisini yenileyemeyecek ve gereği gibi de gelişemeyecektir.