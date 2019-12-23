Cumhurbaşkanı Erdoğan jest yapmasın

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Geldikleri noktayı görelim inşallah jestimizi yaparız'' dedi.

İşçi Sendikaları liderleri bu açıklamaya karşı, “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret temel bir haktır, bir lütuf değildir. Dolayısıyla da bir jest konusu yapılamaz” diye tepki gösterdiler.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, “çalışanların yaşam koşullarının da farkındayız. Gönül ister ki tüm ücretler yükselsin. Ancak, gerçekçi ve stratejik bakış açısı ile yeni yatırım çekmemiz için, yanı başımızdaki ülkelere yatırım kaptırmamak için, makul ve dengeli bir asgari ücretin tespit edilmesi elzem” açıklamasını yaptı.

Yani asgari ücret birilerinin jestine bırakılamayacak temel bir hak olduğu gibi asgari ücretin belirlenmesi ekonominin belli dengeleri gözetilerek verilmesi gereken önemli bir karardır.

Devleti yönetenlerden beklenen, kurumların güvenilir veriler üretmesini sağlaması ve doğru veriler ile yapılacak bilimsel analizler sonucu en doğru kararın verilmesidir.

TÜİK’in enflasyon verileri ile piyasanın reel enflasyonu arasında bir uçurumun doğduğu şartlarda hangi rakam jest sayılabilir?

En temel ihtiyaç maddelerinde fiyatlar yüzde 50’lerin üzerinde artmışken TÜİK’in yüzde 10’luk enflasyon rakamının kaç puan üzeri “jest” sayılacak?

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YENİ JEST ESKİ TAKTİK

Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret konusunda yapmak istediği jest gösterisi, İstanbul Belediye Başkanlığında da, Başbakanlığında da ve halen Cumhurbaşkanlığında da uyguladığı bir taktiktir.

Erdoğan, mesela önemli bir yatırımın temel atma töreninde, projeyi üstlenen müteahhit firmanın patronunu yanına çağırır. Yatırımın erken bitirilerek devreye giriş tarihini 3 ay önceye alması, ödenecek tutarın da 100 milyon TL aşağısına indirmesi için ağzından söz alır. Böylece milletimize büyük jest yapmış olur.

Oysaki özellikle böylesine büyük projelerde, son derece titiz çalışmalarla süresi hesaplanmış, devletin ihale mevzuatı içindeki kurallar tam olarak uygulanarak en uygun fiyatın belirlenmiş olması gerekir.

Gelişmiş ülkelerden izleyenler için şaşırtıcı olaylardır bunlar. Onlar bu türlü jestlerin yapılmasını geri kalmış ülkelerin ahalisine reva görülebilir politik gösteriler sayarlar.

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BAŞKA JESTLER

Zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletimize yaptığı başka jestleri de oluyor. Mesela geçen hafta tarım ve hayvancılığımızı desteklemekle görevli Ziraat Bankası’nın, batmakta olan Simit Sarayı firmasının yüzde 50’sini 500 milyon dolara alarak kurtarması gibi bir ilginç gelişme duyuldu. Bereket Cumhurbaşkanı kamuoyunda yükselen tepkileri dikkate aldı, milletimize bir jest yaptı. Ve bu saçma işleme izin vermedi.

Gerçi aynı tavrı Ziraat Bankası’nın Doğan Medya Grubunun iktidara yakın Demirören Grubuna devri için 700 milyon dolar kredi verdiğinde göstermemiş, jesti milletimiz yerine Demirören’e yapmayı tercih etmişti.

Yine Tank Palet Fabrikasının “işletmesini” devrettiği, yarısı Katar Ordusu'na ait olan BMC şirketinin, sadece 50 milyon dolar yatırım maliyeti ile tank üretmeye başlamasına imkân sağlamıştı. Öğrendik ki, tanesi 11 milyon dolardan 250 tank siparişi verilerek oradan 1,1 milyar dolar (bu kâr 25 yılda 3 milyar dolar olacak) kâr etmesinin yolunu açmıştı."

“Erdoğan’a âşık olduğunu” açıklamaktan gurur duyan işadamı Ethem Sancak ile “Katar’lı” ortağına yaptığı bu jest de aslında milletimize yapılmış sayılırdı. Çünkü nasıl olsa halkımızı buna inandıracak (bir kısmı Ethem Sancak ile diğer bir kısmı Demirören’e ait) bir havuz medyası vardı.

Erdoğan jest yapmayı seviyor.

Hani dünyanın en yüksek meblağlı kamu ihalelerini alan “büyük” müteahhit işadamlarından millete küfür edeni vardı ya, O’nun 500 milyonluk vergi borcunun silinmesi de herhalde bir “jest” sayılabilir.

Bu sıkıntılı dönemde, ekonomimizin damadına emanet edilmesi, savunma sanayimizin de diğer damadına teslim edilmesi de milletimize yaptığı birer jest sayılmaz mı?

Tabii ki kendisine jest yapılmasını da seviyor olmalı. Katar Şeyhi’nin 500 milyon dolarlık “uçan saray” denilen uçağını Cumhurbaşkanımıza hediye etmesi de böylesine “duygusal” bir jest değil miydi?

Ama doğrusunu isterseniz ben devletin daha doğrusu milletin parasını ilgilendiren konularda, yetkililerin yaptığı jestleri de, kendilerine birilerinin jest yapmasını da doğru bulmuyorum.

Ben de, demokratik ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, kurumların güvenilir olduğu, kuralların işletildiği yöneticilerin hesap verebilir olduğu, devlet güçlerinin dengelendiği ve denetim mekanizmalarının çalıştığı bir devlet yapılanması istiyorum.