Turizmcilerin “P-Plaka” sorunu

Dün, “P-Plaka” uygulamasındaki rantı yazmıştım.

“P-Plaka rantı müthiş” diye…

Taşıma sektöründeki firma sahiplerinden pek çok kişi aradı, teşekkür etti.

“Sorunumuzu dile getirmişsiniz, inşallah Başkan Tahir Büyükakın sorunumuzu kısa zamanda çözer” dediler.

Konuyu açtık ya, “P-Plakası” konusunda, turizmcilerin de sorunu varmış.

Daha doğrusu otel sahibi turizmcilerin…

Arayanlar oldu, dinledim.

Basit bir sorun, yetkililere defalarca anlatmışlar, ancak her nedense bugüne kadar çözüme kavuşturulmamış.

Üstelik bu sorun, Kocaeli dışında diğer kentlerde “sorun” olarak gözükmüyor.

80 ilde sorun değil, sadece bizde sorun!

Merak ettiniz değil mi?

Anlatayım…

*Turizm sektöründe taşımacılık için (turist taşımak için) bazı belgeler isteniyor. Bu belgeler, Karayolları Genel Müdürlüğü ve TÜRSAB’tan alınıyor. Turizm işi yapanlar, bu belge ile tüm Türkiye’de müşterilerini taşıyabiliyorlar. Yani turizm sektöründe müşteri taşımak için “P-Plaka” gerekmiyor. “Turizm belgeli araç” olması yeterli… Bu kural, “Kocaeli hariç” bütün Türkiye’de geçerli!

*”Turizm belgeli” bir araç, İstanbul’dan müşterilerini alıp Kocaeli’ndeki bir otele getirebiliyor. Hatta Sapanca’dır, Maşukiye’dir, İznik’tir, Kandıra’dır, çevreyi gezdirebiliyor. Müşterilerini bir AVM’ye götürüp onların alışveriş yapmasını sağlayabiliyor. Ama ilimizdeki bir otel, “turizm belgeli” aracıyla müşterilerini bir AVM’ye götüremiyor. Götürmeye kalkıp da yakalanırsa, araç bağlanıyor. Müşterilerden “AVM’ye gitme talebi” gelirse, “Taksi tutun öyle gidin” deniliyor.

*Türkiye’nin diğer kentlerinde ve dünyanın her tarafında, bir otel, “turizm belgeli” aracıyla müşterilerini herhangi bir AVM’ye götürebiliyor, havaalanına götürür ve havaalanından alabiliyor. Ama Kocaeli’ndeki oteller, müşterilerine bu hizmeti veremiyor. “P-Plaka”lı araç kullanmaya zorlanıyorlar.

*İşin garibi, diyelim ki İzmit’teki bir otel, müşterilerini havaalanına götürtmek isteyecek, “P-Plaka”lı araçla anlaşıyor, ama bu defa da “turizm belgesi” olmadığından “P-Plaka”lı araçlar havaalanına alınmıyor.

Nasıl ama?

Rant uğruna kentimizde yaratılan şu kaosa bakar mısınız?

Bu sorunu çözecek,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi.

Yani UKOME…

Bana anlatıldığına göre, bu sorun birkaç kez UKOME’de görüşülmüş, ancak UKOME kurulunda bulunan özel sektör temsilcilerinin olumsuz tavırları nedeniyle rafa kaldırılmış.

Olacak şey mi?

80 ildeki bir uygulama, Kocaeli’nde yasak!

Neden?

“P-Plaka”lı araç sahipleri para kazanacak diye.

Bir sorunu dile getirdim, kentimizdeki bütün otel sahipleri adına çözüm bekliyorum.

KİT, CİT ve SİT…

KİT’i biliyorsunuz…

Kamu İktisadi Teşekkülleri…

Devlete ait kurumlara verilen adın kısaltılmışı…

Eskiden çoktu, satıldı satıldı, sayıları epey azaldı.

İyi de “CİT”, ne demek?

“CİT”in açılmışı, Cemaat İktisadi Teşekkülleri.

Ooo, saymakla bitmez.

Her bir cemaat, adeta birer holding!

Bir de başımıza şimdi “SİT” çıktı.

Siyaset İktisadi Teşekkülleri…

“SİT”ler AKP iktidarı döneminde çok arttı.

Şimdi kısa geçiyorum, bir gün uzun uzun anlatırım.

KİT, CİT ve SİT’i unutmayın!

“Her yıl 100 bin konut”un amacı

Türkiye inşaattan battı, ama ne akılsa inşaatta ısrar ediyor.

Her yıl 100 bin konut yapılacağı açıklandı, ilk 100 bin konut için ön kayıtlar da başladı.

Bence bunun iki nedeni var.

Birinci nedeni, inşaat sektörünü yeniden canlandırmak!

Yanlış üzerine ikinci yanlığı yapmak…

İkinci nedeni ise, bir 400-500 bin kişiyi daha borçlandırmak.

Evet, 400-500bin kişi…

100 bin konut demek, 400-500 bin kişinin önündeki 10 yılı borçlanması demek!

Borçlanan kişi, kendini borçlandırana bağlı kalır.

Onun söylediğinin dışına çıkmaz.

Biat eder.

“Her yıl 100 bin konut” projesinin gerisinde, bence bu iki neden yatıyor.

İkinci neden, bence birinci nedenden daha önemli!