Halk otobüslerinde yeni vergi düzeni

Maliye bakanlığı sürekli beyanlara ilişkin olarak arayışlar içinde. Şimdi de yeni bir kavram üretti. “Hasılat esaslı kazanç tespiti” yani hiç belgeyle uğraşma hasılatının belli bir kısmını vergi olarak öde kurtul.

Oysa vergi sistemlerinde en önemli konu BELGE sisteminin oturtulmasıdır. Çünkü belge sistemi kendi içinde bir otokontrol işlerini üstlenir. Pratik olacağım diye sistemin en gerekli olanını sakatlamak uzun vadede sisteme zarar verecektir. Aslında böylesi palyatif çözümler, gerçek bir vergi sisteminin oturtulamamasının acı bir itirafıdır.

Hasılat esaslı kazanç tespitine ilişkin olarak gelir idaresi başkanlığı açıklamalarda bulundu. Bunun doğru olmadığını düşünsek de ilgili mükellef olma durumunda olanlara kısaca bilgilendirmek istedik.

Buna göre, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde edilen gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançları “hasılat esaslı kazanç tespiti” yoluyla belirlenebilecek.

Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından faydalanabilmek için bu mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine yazılı olarak talep başvurusunda bulunmaları gerekecek.

Vergi dairelerince başvurular bir ay içinde incelenerek taleplerinin kabul edilip edilmediği mükelleflere yazılı olarak bildirilecek.

Talepleri kabul edilen mükellefler, söz konusu bildirimin kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespit usulüne geçecek.

Yeni işe başlayan mükelleflerden kazançlarını bu usule göre tespit etmek isteyenlerin, işe başlama bildirimiyle birlikte bu usulden faydalanmak istediklerini ayrı bir dilekçeyle belirtmeleri gerekecek.

Mükellefler, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının yüzde “10’unu vergiye tabi kazanç olarak beyan edecek.

Örneğin yıl içinde elektronik ücret toplama sistemi aracılığı ile 300.000 TL hasılat elde edilmişse bunun %10’u yani 30.000 TL tutarı kar olarak kabul edilerek vergilendirilecek.