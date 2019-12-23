Bu ne hoyratlık? Site bahçesi ÇÖP TOPLAMA merkezi mi?

Kocaeli’nin birçok bölgesinden çöplerle ilgili şikayetler alıyoruz…

Kimisi çöplerin geç toplandığından şikayet ediyor…

Kimisi, sokakların temizlenmemesinden şikayet ediyor…

Kimisi, çöp konteynırlarının bakımından şikayet ediyor…

Önceki gün de Değirmendere’den çöp konteynırları için şikayet geldi…

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Değirmendere, Topçular Mahallesi, karayolu üzeri FIRTINA SİTESİ bahçesine yerleştirilen çöp konteynırları, site sakinlerinin tepkisiyle karşılanıyor.

Üç adet çöp toplama konteynırı, bahçe içine ve giriş katındaki dairenin salon camı önüne konulmuş. Çöğ kokusu bir yana, atık malzeme toplayıcılarının gürültüleri, bu dairede oturan aileyi rahatsız ediyor.

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Pazar günü meydana gelen olay üzerine daire sahibi üç ayrı telefondan Gölcük Zabıtasını aradığını, ama telefonların açılmadığını belirtiyor.

Gölcük Belediyesi, Fırtına Sitesi’ndeki bu sorunu giderirse iyi olur, zira site sakinleri büyük mağduriyet içinde.

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Lokanta sahibinden çorba çeşmesi eleştirisi

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir, önceki gün oda üyeleriyle istişare toplantısı yaptı. Özdemir, belediyelerden seyyar satıcıların kaldırılmasını istedi. Seyyar satıcıların kendilerini mağdur ettiğini ifade etti. Toplantıya katılan Fethiye Caddesi Karagöz Lokantası esnafı Mustafa Akbaş, belediyeye lokantanın yanında çorba çeşmesi mi olur? diye sitem etti… Akbaş, lokantayla çorba çeşmesinin arasındaki mesafenin 5 adım olduğunu söyledi…

Çorba çeşmesi, yıllardır var… Lokantacılar, çorba çeşmesi konusunda İzmit Belediye eski Başkanı Nevzat Doğan ile bu sorunu zamanında çözmeliydi… CHP’li mevcut İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bu çorba çeşmesi konusunda bir suçu yok… Yoksa çorba çeşmesini istemeyen lokanta sahipleri, Nevzat Doğan AKP’li olduğu için mi, iktidar korkusu yaşadıkları için mi zamanında ses çıkarmadılar?

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Başiskele’de üst geçit hiç temizlenmiyormuş

Gazetemizin ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi D-130 Karayolu’nda bulunan Şehit Polis Muhammet Bozoğlu Üst Geçit’teki bakımsızlıktan yakındı. Her sabah işe gelip giderken üst geçidi kullanan vatandaşlar, üst geçidin temizliğinin içler acısı olduğunu dile getirdi.

Üst geçidi kullanan vatandaş, “Arada yağmur yağmasa köprünün su göreceği yok maalesef. Ben daha burada bir kere temizlik görevlisi bir çalışan görmedim. Sadece arada belediyeyle ilgili bir yazı asılacaksa geliniyor ondan sonra gidiliyor. Umarım sesimizi duyan olur” diyerek yetkililerin bir çözüm bulmasını istedi.

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PTT’den “sakin şehirler- 2” konulu sürekli posta pulu

PTT AŞ tarafından “Sakin Şehirler Konulu Sürekli Posta Pulları” serisinin devamı olarak “Akyaka”, “Şavşat”, “Gökçeada”, “Mudurnu”, “Perşembe” ve “Köyceğiz” görsellerine yer verilerek hazırlanan 6 değerli “Sakin Şehirler-2 Konulu Sürekli Posta Pulları” ve ilk gün zarfı 23 Aralık 2019 tarihinde tedavüle sunuldu. PTT AŞ tarafından dün tedavüle sunulan "Sakin Şehirler-2" konulu sürekli posta pulu 10 Krş, 50 Krş, 2,40 TL, 5,50 TL, 8,40 TL ve 19,00 TL bedelle satılıyor.