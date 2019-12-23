Belediye Derince-Kocaelispor el ele 2.Lig’e…

TFF 3.Lig 2.Grup Kocaeli temsilcisi Belediye Derince futbol takımı, bana göre Kocaelispor’a çok çok yakın bir başarı sağladı…

Hele hele sezon başı Talip Yeşilyurt ile devam edilmesi yönündeki tavsiyemi dinleselerdi, hem Talip hocayı bitirmezlerdi, hem de Baturman ile sezon başından bu yana açık ara öne geçebilirdi. Kocaelispor’un hemen ardından ikinci olabilirdi. Belki de, zirvede olur, Kocaelispor ikinci sıraya düşebilirdi…

Bu kadar iddialı yazıyorum bunu…

Çünkü BAL’da şampiyon olan Derince, lige heyecanla ve çok iyi başladı. Sonra korkunç bir kondisyon düşüklüğü yaşadı…

Kocaelispor da Engin Korukır iyi başlayıp. Kötü götürdü ve sonra da havlu attı.

Bu matematikle, Derince zirvede yer alırdı…

Ama tabii ki Baturman’la…

Hele hele, gazetecileri ruh hastası olarak suçlayan ve (eyvahki ne eyvah) sonra hatırlayamayan Talip Bey’in, ‘Engin mantığıyla’ düzenlenen basın toplantısı ve hedefin orta sıralar olduğunun açıklanması, zaten çöküşün başlangıcı olmuştu…

Nitekim Baturman, aynı kadroyla neler yapılabileceğini, Talip Yeşilyurt’a ders verir gibi gösterdi…

Sezon başı duygusal davranmak, zararına oldu…

Bu arada Derince forvetini buldu. Bu yazı yazılırken son dakika gelen haber hepimizi mutlu etti. Eski Gölcüklü futbolcu santrfor Tayfur Emre Yılmaz, takviye yapması şart olan Sarı Lacivertli renklerle anlaşma sağladı. Bu daha da umutlandırdı hepimizi…

Kocaelispor ve Belediye Derince el ele, kol kola yola çıktı ve devam ediyor…

Belediye Derince ekibi bu gece saat 22.00’de otobüsle yola çıkıyor. Daha önce de yazdığımız gibi Antalya Melas Otel’de kamp yapacak. 5 Ocak’ta kente dönecek ve 12 Ocak’ta da sezonun ikinci yarısına başlayacak. Haydi bakalım hayırlısı…

Bence Kocaelispor da…

Belediye Derince de…

2.Lig’e çıkabilir…

Neden olmasın?..

İkisi de Tahir Büyükakın başkanın takımları değil mi?..

Üzülmez doğru olanı yaptı…

Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, bana göre doğru olanı yaptı ve basın mensuplarıyla barıştı… Çünkü Kocaelispor kulübü başkanı demek, basının da, camianın da, kentin de başkanı ve ağabeyi demektir. Gazetedeki kardeşlerimiz son derece zor şartlarda görevler yanakken hatta yıllardır bizden sonra da ölümlerden dönerken, kimseye mırın kırın yapmadan görevlerine devam ediyor. O halde, herkesin böylesi girişimler yapması bizim lehimizedir. Kocaelispor’un menfaatleri dışındaki menfaatler kimsenin umurunda değildir. Bunun için tebrik ediyorum başkan Üzülmez’i… Hatadan dönmek ve özür dilemek en büyük erdemdir…

SPORTİF GÜLMECE:

Zabıta bir gün zabıta sokakta yürüyormuş.Bir adam görmüş damdan aşağıya atlayacakmış.

Zabıta:

-Vazgeç bu işten gel seninle Beşiktaş-Galatasaray maçına gidelim.

Adam: Ama ben Fenerbahçeliyim.

Zabıta:

-O zaman, hemen en hızlı şekilde atla aşağıya!..

GÜNÜN SÖZÜ:

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

PLATON…