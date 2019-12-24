BEN TÜRK‘ÜM

Hakim yerine oturdu. Salondakiler ayakta. Duruşma başladı

Sanık kim mi?. Tabii ki Türk...

Suçları ne mi? Saymakla bitmez...

...Hey Türk ayağa kalk....

...Türk cevap verdi:

Türk zaten ayakta.

Hakim sinirlendi:Suçlusun..

Türk haykırdı: Neymiş suçum?

Hakim sırıtarak!:Türk olman yeterli suç zaten.

*Türk dayanamadı:

Evet suçluyum. 1.Dünya savaşı yıllarında Ermeni çetelerce öldürüldüm ama yine de suçlu benim. Bu da bir şey mi?. Almanya'da diri diri yakıldım ama suçlu benim. Kıbrıs'ta küvette öldürülen yine benim ama suçlu da benim.

Hakim şaşkın:

Demek itiraf ediyorsun?

Türk dedi ki:Evet itiraf ediyorum. -30 derecede vatanımı savundum. Suçluyum. Gece yarısı arabamı yaktılar, suçluyum. Kaçak elektrik kullanan şerefsizlerin faturalarını da ben ödedim, ama yine ben suçluyum. Çanakkale'yi geçilmez yapan benim, ama onda da suçluyum.

Hakim: Bak sen. Neler de bilirmiş?.

Türk:O da bir şey mi. Yunanı İzmir'de denize döken var ya. Vallahi o da benim. Bilir misiniz 1453 ü? İşte o tarihte gemileri karadan yürütüp İstanbul'u alan var ya?. İşte o benim hakim bey. Almakla da kalmadım. Konstantini İstanbul yapan da benim

*Hakim: Küstah herif....... Sus..

Türk: Türk susmaz hakim bey. Hele bir eylemim var ki?

Hakim: Neymiş

Türk: 1071 deki eylemimi dünya unutmadı. Hani Romen Diyojen i yenip Anadoluyu Türk yurdu yapmıştım.

Hakim: Demek sen yaptın

Türk: Bu da birşey mi... Hani Kudüs'ü Haçlılardan alan biri var ya. Selehaddin Eyyubi. İşte o aslında benim.

Hakim:

Say bakalım. Daha neler diyecesin?

Hani Asala diye bir örgüt var ya?. İşte onun kökünü kazıyan da benim. Ama onda da suçluyum.

Bir de unutmadan söyleyeyim. İngilizler'e karşı Mekke ve Medine'yi müdafa eden. Aç ve susuz ama teslim olmayan.. İşte o da benim...

Bulgaristan'dan sürülen, Yunanistan'da öldürülen.. Bosna'da diri diri yakılan.. İşte onlar da benim. Ve ben olduğum için suçluyum.

Ben Türküm.. Kocatepe'de, Dumlupınar'da, İnönü'de size karşı savaşan. Sizi bu topraklardan kovan benim.

Hakim: Yaz kızım yaz. kaçırma..

Türk: Başka suçlarımda var. 80 senedir kör gibi uyuyan, kulaklarını tıkayan, oduna, kömüre tavlanıp satın alınan, milli ve dini kimliğini unutup size benzeyen benim.

Selamün Aleyküm yerine !hello!, hoşça kalın yerine ! Bayyyy! diyen o da benim. Onlarca şarkı ezberleyip buna rağmen 1 ayet 1 hadis ezberleyemeyen de benim.

Çılgınlar gibi dans edip sarhoş olan ama 2 rekat namazı kılmayı beceremeyen de benim, Suçluyum..

* BEN;

Amerikan değilim!Irak'ta sivilleri kurşuna dizmedim, pazarları bombalayan ben değilim,

İngiliz değilim!Masum insanları kesmedim,Rus değilim!Çeçenleri kılıçtan geçirmedim,İtalyan eğilim!Fırsattan istifade kan dökmeden toprak talep edeyim,

BEN,

12 dakikada savaş bitiren Türküm!,

denizleri göl haline getiren Türküm!,

40 kişi ile Çin sarayını basan Türküm!,

karada gemi götüren Türküm!,

Dünyayı bir çağdan diğer çağa atlatan Türküm!,

yıllardır karada ve denizde hilal taktiğini uygulayan Türküm!,



Ve yine eşi benzeri bulunmayan,mavi gözlü bir dev oluşturan Türküm!!!