YETTİ ARTIK, YETTİ!..

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; “FETÖ elebaşını yedi kez istedik” diyor!

Yedi değil, yetmiş yedi kez istesen, ABD istemedikçe Fethullah’ı vermeyecekler! Çünkü, bu “maşa” ile karıştırılacak daha çok ateş var!

Ama sen;

· Trump istedi diye papazı salıveriyorsun!

· Merkel istedi diye “terörist” dediğin adamı salıveriyorsun!

· NATO Genel Sekreter adayı Rasmussen’e oy vermek için koşullar koyuyor ama hiç biri yerine gelmediği halde oy verip teslim oluyorsun!

· İngiltere eski Başbakanı istedi diye İngiliz içki şirketi Diyego’nun vergi borçlarını siliyorsun!

· ABD ambargosunu, “Sözde Ermeni Soykırımı” kararını önlemek ve S-400, F 35 sorununu çözmek için ABD’ye gidiyorsun, ABD’li senatörlerin sınavına tabi tutuluyorsun! Yandaş medya “İstediğimiz aldık” diye vatandaşı kandırıyor ama hiçbir şey alamıyorsun!

İşte, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nde alınan kararlar ortada!

“Dünya bizi kıskanıyor!”, “Kriz yok, dış güçlerin oyunu” diyorsun ama;

· ülkede yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, dış ticaret açığı, Bütçe açığı, dış borçlar, ekonomik durgunluk hızla artıyor!

· Yap-İşlet-Devret yöntemi ile yerli-yabancı ortaklıklarına yaptırdığın işlerin ülkeye yüklediği büyük borçları vatandaştan saklamak için her türlü laf cambazlığını yapıyorsun!

· Kendi ülkelerinde “siyanürle altın arana YASAK” olan yabancı şirketlerin en güzel doğal alanlarımızda siyanürle altın aramasına, çıkardığınız “MADEN YASASI” ile ve “FİLTRESİZ TERMİK SANTRALLERİ” ile ülkemizin doğasına ve insanına büyük zararlar veriyorsunuz!

· Yurtdışındaki vatandaşlarımızı “HELAL KAZANÇ” yalanlarıyla soyup soğana çeviren “Sözde İslami Holdingleri” kurtarıyor;

Ülkemiz topraklarının, başta KATARLILAR olmak üzere yabancılar tarafından satın alınmasına,

· “ÇILGIN PROJE” dediğiniz “Kanal İstanbul” projesi güzergahındaki “ARAZİ TALAN ve RANTINI” görmüyor,

· başta SARAY olmak üzere ülke genelinde İSRAF ve YOLSUZLUKLARI önleyemiyorsunuz!

· ABD emperyalizminin çıkarlarına hizmet eden BOP-Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir parçası olan “Sözde ARAP BAHARI” oyununa katılıp, komşumuz Suriye’nin iç çatışmasında “taraf ve müdahil” olarak ülkemizi maddi-manevi ağır yükler altında kıvrandırıyor, kendi vatandaşınıza iş ve aş veremezken, ülkemizi Suriyeli sığınmacıların cenneti haline getiriyorsunuz!

Şimdi de;

· NATO’nun müdahalesi ile bölünüp parçalanmasına seyirci kaldığınız ve iki ayrı grubun iktidar kavgası verdiği LİBYA’da bir grupla anlaşıp, gerekirse ASKER GÖNDERMEYİ düşündüğünüz “LİBYA Cehennemine” askerimizi göndermeyi planlıyorsunuz!

Ülkemize verdiğiniz çok yönlü ve büyük zararların farkında mısınız?

Yetmez mi bunca günah?

Yetmemiş olmalı ki;

Anayasamızın “değiştirilemez” koşullu “LAİK DEVLET” kimliğine aykırı olarak, “ŞERİAT” hükümleri içeren “kurallar” çıkarıyor ve Resmi Gazete’de yayımlıyorsunuz?

YETTİ ARTIK, YETTİ!

Burası, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu; “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” olan TÜRKİYE CUMHURİYETİ!