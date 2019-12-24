Terminal’de neler oluyor

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sıkıntılı günler yaşanıyor. Kaderine terk edilmiş bir işletme haline gelen terminalimiz, adeta kurtarılmayı bekliyor.

Şehirlerin vitrini sayılan terminaller, o kentin aynası gibi kabul görür. Ancak şu sıralar bizim aynamız biraz puslu gösteriyor.

En öncelikli sorunlardan biri, terminaldeki gürültü…

Terminale girdiğinizde yazıhane çalışanlarının bağırışlarıyla karşılaşıyorsunuz. “Ankara… Ankara…, İstanbul hemen kalkıyor…”

Birde peşinize takılıyorlar, Ağabey nereye, Ankara arabam var hemen kalkıyor.

- Yok ben İzmir’e gideceğim.

- O da var… Ama Ankara hemen kalkıyor…

Bence dünyanın en saçma diyalogu bu…

Terminal içerisinde bu tür diyaloglar o kadar çok yaşanıyor ki, oluşan gürültüden bazen kendi sesinizi bile duyamıyorsunuz.

Birde korsan bilet uygulaması bulunuyor. Mesela Adana – İstanbul otobüsü, İzmit Terminaline giriyor. Bazı yazıhaneler bu araç üzerinden size hemen İstanbul bileti kesiyor. Sonra o bileti elinizden alıyorlar, Adana’dan İstanbul’a gidecek olan otobüse sizi bindiriyor. Paranın bir kısmı şoföre veriliyor. Diğer kısmı ise cebe atılıyor.

Bu kişileri, gösterdikleri cesaretten dolayı tebrik ediyorum.

Bununla ilgili son günlerde birçok şikayet ulaştı gazetemize.

Biletli yolcu olduğunu düşünen vatandaş, para ödemesine rağmen korsan yolculuk yapmış oluyor.

İşte bu da terminaldeki diğer sıkıntı…

Temizlik konusunda da sıkıntı yaşayan terminalde akşam olunca banklar evsiz insanlarla doluyor.

He onlara lafım yok aslında ama onların da terminal banklarından değil, temiz yatakları olan barınaklarda misafir edilmesini uygun görüyorum.

Sözün kısası, hem belediyenin hem de otogar güzelleştirme derneğinin bu sıkıntılara el atması gerekiyor.

SDKM’DE yılsonu konseri bu akşam yapılıyor

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu’nun hazırlamış olduğu, Şef Yasin Koçman yönetimindeki ‘Yılsonu Konseri’ bu akşam saat 20.00’de kısa adı SDKM olan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ücretsiz olarak gerçekleşecek olan konsere tüm halkımızı davet ediyor.

1 ay geçmeden asfalt bozulur mu?

Kandıra yolu üzerindeki otoban bağlantı köprüsü kısmen trafiğe açıldı. Kısmen diyorum çünkü çalışma tam olarak bitmedi. Tem Otoyolu İzmit çıkışından şehre girmek için kullanılan köprülü kavşak yaklaşık 20-25 gün önce trafiğe açıldı. Ancak yol üzerindeki asfaltta çökmeler başladı.

Tek şerit olarak yapılan bağlattı yolunun 20-25 günlük asfaltının patlaması ve yağmurlu havalarda su birikintisinin yaşanması, yapılan işin ne kadar baştan sağma olduğunu gösteriyor.

1 ay bile geçmeden köy yollarına dönen asfalttı yapan müteahhit bu durumu nasıl açıklar bilemiyorum. Ama baştan sağma yapılan bu yol, 3 aya kalmaz tarlaya döner…

Bir insan bunu neden yapar ki…

Körfez İlimtepe yolu üzerinde bulunan otobüs durağının, kim olduğu bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından bu hale getirilmiş. Durağın cam olan kaplaması kırılmış. Otobüs bekleyen insanların soğuktan korunması için yapılan durak bu hale getirilmiş.

Düşünüyorum da bir insan bunun neden yapar. Durağın camını kırarak eline ne geçer. Gerçekten merak ediyorum. İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas aslında durumu net bir şekilde özetlemiş. Sosyal medyası üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına… “Eşek eşektir başka söze gerek yok kendini bilmez kişi veya kişiler inşallah o eliniz kırılır ne diyeyim” demiş. Sayın Elmas’ın bu dileğine katılmamak mümkün değil.

Geçte olsa bunu yaptığınız için teşekkürler

Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan Dam Deresi’nin korkulukları çok alçak ve güvensizdi. Kaza geliyorum derken Körfez Belediyesi’nin fen işleri müdürlüğü duruma el attı. Dere üzerinden gecen köprünün korkulukları sağlamlaştırılarak yükseltildi. Görüntü kirliliği olmasın diye de boyandı. Böylelikle olası bir kazanın önüne geçildi.