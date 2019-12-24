En yüksek asgari ücret hangi ülkede?

Asgari ücret ile ilgili son durum binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında yapılacak zam oranını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

İşçileri temsil eden sendikaların ortak yaptığı açıklamada 2.578 TL'den geri adım atmayacaklarını bildirdiler.

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TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

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Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

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Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

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Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

TÜRKİYE SONDAN ALTINCI OLDU

Asgari Ücret görüşmeleri devam ederken, Ajans Pres, Türkiye’nin asgari ücret karnesini açıkladı.

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg oldu.

Böylelikle Lüksemburg’daki brüt asgari ücretin 2 bin 71 Euro olduğu anlaşıldı. İkinci sırada yer alan ülke ise bin 656 Euro ile İrlanda iken, üçüncü sırada bin 636 Euro ile Hollanda yer aldı. Listede 27 ülke yer alırken Türkiye’nin sondan 6’ncı sırada yer alması dikkat çekti.

Buna karşın en düşük asgari ücretin 211 Euro ile Arnavutluk’ta olduğu kaydedildi.

Arnavutluk’u, Kuzey Makedonya (282), Bulgaristan (286), Sırbistan (308) ve Karadağ (331) izledi.

2019 verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg olurken, brüt ücretin 2 bin 71 Euro olduğu anlaşıldı.

27 ülkenin yer aldığı araştırmada Türkiye’nin22’nci sırada yer aldığı kaydedildi.

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Türkiye’nin ekonomisi gelişiyor deniyor, ama asgari ücret ödemede Avrupa’da 27 ülke arasında 22’inci sıradayız…

Yani, Türkiye’de asgari ücretle çalışanlar perişan…

Hayat şartları, asgari ücretliyi zorluyor da, zorluyor…

TÜRKİYE’DE SON 12 YILDA ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

YILLAR NET ZAM ORANI %

2008 481 9

2009 527 8.4

2010 576 9.3

2011 629 9.8

2012 701 12.37

2013 773 8.5

2014 846 11

2015 949 12

2016 1300 30

2017 1404 8

2018 1603 14.2

2019 2020 26.5

SEDAŞ ekipleri iş başında

Şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi… Lodos uyarısı ile alarma geçen SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş) ekipleri enerji kesintisi olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. SEDAŞ ekipleri lodosun en çok etkilediği Kartepe ve Karamürsel bir dizi çalışmalar yaptı, sorunları giderdi. Sizin de lodosla ve fırtınayla ilgili bir sorununuz olursa, Alo186 Çağrı Merkezi, 0530 919 19 19 Whatsapp Hattı, Web-Chat ve Web Online işlemler kanallarından Sedaş’a ulaşabilirsiniz.

Çakar, bu dönem başkanlığı hak etti

CHP İzmit İlçe Başkanlığının kongresi önceki gün yapıldı… Çekilen adaylardan sonra, seçim iki adayla yapıldı… Mevcut başkan Hakan Çakar, 253 oy alarak yeniden başkan seçildi… Diğer aday Gökhan Ercan da 153 oy aldı… 31 Mart’ta yapılan seçimde CHP, İzmit Belediyesi’ni kazanırken, ilçe başkanı Hakan Çakar idi… Bu seçim zaferinden dolayı Çakar, bu dönem başkanlığı hak etti diye düşünüyorum.

CHP Kandıra'da Yalçıntuğ aday

CHP Kandıra İlçe Başkanlığı’nın kongresi 8 Ocak’ta yapılacak. Adaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İnşaat Mühendisi Gürcan Yalçıntuğ, bugün saat 11.30’da ilçe binasında basın toplantısı yaparak, adaylığını resmen açıklayacak. Bakalım Kandıra’da başka adaylar çıkacak mı? Kandıra, eski yıllarda ünlü siyasetçiler yetiştirdi, ilçede epeydir güçlü bir siyasetçi çıkmadı.

Seyahat ve arkadaşlık

Seyahat etmeden önce plan yapmak hem zamandan kazandırırken hem de cebimize avantaj sağlıyor. Tatile hazırlık sürecinde ise bazı noktalar tercihlerimizde önemli etken oluyor. biletall.com CEO’su Yaşar Çelik’in verdiği bilgiye göre, yapılan araştırmalarda seyahate karar verme ve satın alma davranışlarında yüzde 58 ile aile ve arkadaş etkisi ilk sırada yer alırken ikinci sırada yüzde 35 ile seyahat blogları üçüncü sırada ise yüzde 21 oranında haber siteleri geliyor.