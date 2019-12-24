AK Parti İzmit’te 3 kadın aday, neden Ankara’dan döndü?

AK Parti’de İzmit Kadın Kolları eski Başkanı Betül Yazıcı’nın istifası, o dönem çok konuşulmuştu.

Yanlış hatırlamıyorsam 19 Eylül’de yaşandı bu istifa.

Benim konum o dönem bu istifanın neden gerçekleştiği değil.

Asıl konum, aradan tam üç ay geçmesine rağmen, neden hala İzmit’e bir atama yapılmadığı.

AK Parti siyasetinin en önemli kurallarından biri, ‘siyasetin boşluk kabul etmeyeceği’ ilkesidir.

Ne olursa olsun birinin ya da bir kişinin yeri hemen dolar.

Özellikle İzmit gibi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP yönetimindeki bir kentte, AK Parti’de hala İlçe Kadın Kolları Başkanı makamına bir ismin getirilmemiş olması gerçekten tuhaf duruyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi gerek üye sayısı, gerek teşkilatlanma bakımından, kim ne derse dersin, diğer partilerin çok önündedir.

Yine kadın kollarının mahalle teşkilatlarından, il yönetimine kadar müthiş bir kadın yapılanması var.

Geçtiğimiz dönem İzmit Belediye Başkan adayı Sibel Gönül gibi, zamanında AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı yapmış bir isim var.

Kocaeli’de, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek gibi iki kadın milletvekili var.

Ama aynı AK Parti’nin, yaklaşık 9 ay önce seçimle kaybettikleri İzmit’te, hala bir ilçe kadın kolları başkanı yok?

Bu durum ne AK Parti’nin genel siyasi teamüllerine, ne de kurumsal yapılanmasına uyuyor.

Dolayısıyla bu durumun altında herkes başka bir bit yeniği arıyor.

Aslında geçtiğimiz ay benim kulağıma, bu konuyla ilgili bir bilgi gelmişti.

Doğrulatmadan yazmak istemedim.

Fakat başka bir kaynak da aynı bilgileri teyit edince yazmaya karar verdim.

Anlatılana göre, bundan bir ay kadar önce AK Parti Milletvekili Emine Zeybek, üç kadın aday adayıyla birlikte Ankara’ya gidiyor.

Genel Merkez önüne çıkardığı adaylardan birinin İzmit’e başkan yapılmasını istiyor.

Genel Merkezde bu konuyu bitirmek isteyen Zeybek’in bu hamlesi ise, söylenene göre diğer kadın milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’ndan dönüyor.

Zeybek’in bu konuyu bir oldu bittiye getirmek istediğini düşünen Katırcıoğlu’nun, duruma müdahale etmesiyle, üç kadın aday adayı İzmit’e geri dönüyor.

Sonuçta AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı makamı, hala boş olarak duruyor.

Artık ilçe kongrelerinin yaklaştığı AK Parti’de, ben bu saatten sonra bir atama da beklemiyorum.

Muhtemelen oraya, kongreler döneminde bir isim getirilecek.

Ancak, anlatılanlara bakıldığında, AK Parti Kocaeli’de bir gruplaşma ve çatışma hali var.

Aylardır İzmit’e bir kadın ilçe başkanının atanamadığı AK Parti’de, il ve ilçe kongrelerinde nasıl bir mücadele olabileceğini tahmin etmeye gerek yok sanırım.

Belli ki hiç kimse, bir başkasına boşluk vermek istemiyor.

Gerçekten Kocaeli’de tuhaf bir süreç yaşanıyor.

Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Başkan Nevzat Doğan gibi isimlerin “resmi olarak” kenarda olduğu, eski bakan Fikri Işık’ın “fiili olarak” kenarda göründüğü, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti kurduğu bir dönemde AK Parti’de, önümüzdeki kongreleri öncekilerden çok daha merakla bekliyorum.

SOSYAL MEYDAN

Bir yaşlıların camilerdeki bankları kalmıştı

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bir genelge üzerine, sosyal medyada çokça paylaşım yapıldı.

Bazı camilerde en arkada yaşlıların oturarak namaz kılabilmesi için kurulan uzun bank şeklindeki oturakların, camileri kiliseye benzettiği gerekçesiyle kaldırılması istenmiş.

İslam’da Müslümanların, diğer dinlere mensup insanlara benzememesi, farklı inanışları çağrıştıran kıyafet ve takılardan uzak durması vardır.

Müslümanın yaşam tarzı, kıyafeti, erkeğinden kadınına belirlenmiştir.

Ancak, İslam kolaylık dinidir.

Bu konuda sosyal medyada yorum yapan bir vatandaş da, “Bugün camilerdeki cemaatin büyük çoğunluğu, 50 yaş üzerinde insanlardan oluşur. Yoluna zor yürürken, camide bu oturaklarda namaz kılarak ibadetini gerçekleştirmek için gayret eden bu yaşlı başlı insanlar için bu karar, bana göre zulümdür” demiş.

Evet, genelgede herkesin yanında tekli oturak getirerek, saflar arasında oturmasına müsaade edilmiş ama…

Paylaşımı yapan vatandaşın dediği gibi, yoluna zor giden insanların yanında oturak taşıması da, onları zora koşma değil midir?

Yahut yoldan geçerken namazını camide kılmak isteyen, dizinden, belinden rahatsız bir yaşlı, namazını kılamayacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı lüks otomobille gezebiliyorken, caminin 80 yaşındaki iki büklüm cemaati, en arkadaki bir bankta oturamayacak mı?

İslam’ı kolaylaştırmak yerine zorlaştırmak değil midir bu?

Diğer dinlere benzememesi istenen Müslümanlık bu mudur?

Sanki bu konuda bir şeyler yanlış anlaşılmış gibi…

Bence Diyanet bu kararı, bir daha gözden geçirmeli.

Bu tür çağdışı uygulamalar yerine, gerekirse oraya Fethiye Köyü’ndeki meşhur cami gibi kanepe koyup, yaşlıları daha bile rahat ettirmeli.

KÖKSÜZ KELİMELER

“Yeniden yazabilenler için; elinin kenarıyla süpürdüğü silgi parçalarının ardından gülümser hayat.”