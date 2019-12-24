CHP, “Sefa-Hikmet kör dövüşünden” kurtarılmalı

CHP’nin kongre sürecini izliyorum.

Değişik kaynaklardan günü gününe haberler geliyor.

“Çay içmeye” uğrayanlar, kulislerde konuşulanları aktarıyor.

Bugüne kadar; İzmit, Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçe kongreleri yapıldı.

Yani kongrelerin üçte biri tamamlandı.

Bunlar içinde “İzmit kongresi” önemliydi.

Kongre sonucu, il kongresine ışık tutacaktı.

Birilerini heveslendirip, birilerinin hevesini kıracaktı.

Peki, İzmit kongresinden çıkan sonuç neyi anlatıyor?

Bu sonuçtan, kim nasıl bir mesaj almalı?

Kişilerin ötesinde, partinin yapması gereken ne?

Kim kazandı, kim kaybetti?

Bu sorunun basit cevabı, Hakan Çakar kazandı, Gökhan Ercan kaybetti.

Elbette resmi sonuç böyle!

Ama hepimiz biliyoruz ki, siyaset tek başına değil, ekiple yapılıyor.

Bir kişi öne çıkıyor, ama arkasında kendisini destekleyen yüzlerce binlerce partili var.

Konuyu bu yönüyle değerlendirmek gerekir.

Hakan Çakar kim?

Eski İzmit ilçe başkanı…

Gökhan Ercan kim?

Eski il gençlik kolu başkanı ve halen görevde olan il yönetim kurulunda üye.

O halde Hakan Çakar’ı da, Gökhan Ercan’ı da destekleyenler var.

Bu iki isim, belirli grupları temsil ediyor.

Bu gruplarda kimler var?

Bu açıdan bakıldığında, kazananları ve kaybedenleri geniş yelpazede tespit edelim.

Görünen şu:

*Hakan Çakar’ı, CHP İzmit İlçe Yönetim Kurulu ve dışarıdan bazı kişiler destekliyordu. Gökhan Ercan ise CHP Kocaeli İl Yönetimi ile yine dışarıdan bazı isimlerin adayı olarak seçimlere girdi. Sonuçta Hakan Çakar seçimi kazandığına göre, aslında bu seçimi “İlçe Yönetim Kurulu” kazanmış, “İl Yönetim Kurulu” kaybetmiş oldu. Kişi bazına indirgersek, kazanan Hakan Çakar, kaybeden Cengiz Sarıbay’dı.

*Her iki adayı dışarıdan destekleyenlere gelince… Burası önemli… Kazanan Hakan Çakar’ı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Orhan Dönmez, Hikmet Erenkaya, Fahri Örengül desteklemiş. Kaybeden Gökhan Ercan’ı destekleyenlerin sayısı ise daha fazla! Sefa Sirmen, Alpaslan Seymen, Selman Yıldırım, Keramettin Gençtürk, Mehmet Ümit Küçükkaya.

Tabii benim bu yazdıklarım, sadece duyum.

“Gökhan Ercan’ı desteklemedim” diyen varsa, telefon etsin, düzelteyim.

Veya “Hakan Çakar’ı ben de destekledim” diyen varsa, ki olabilir, telefon etsin, onu da destekleyenler arasına alayım.

Ama şu kadarını söyleyeyim, kimin ne yaptığını, kimi destekleyip kimi desteklemediğini herkes biliyor.

İzmit seçim sonucu, il kongresine ışık tuttu mu?

Işık tuttu, ama ortalığı net olarak aydınlatamadı.

Diğer ilçelerin seçim sonuçlarını, özellikle Gebze sonucunu görmek lazım!

İzmit seçim sonucu, şunu ortaya çıkardı.

Eğer seçimi Gökhan Ercan kazansaydı, Hikmet Erenkaya’nın “il başkanı olma hayali” tamamen suya düşecekti.

Seçimi Hakan Çakar kazandı, bakıyorum, sağda solda Hikmet Erenkaya’nın ismi dolaşmaya başladı.

Bir başka yönüyle…

Gökhan Ercan seçimi kaybedince, il başkanlığına aday olmayı düşünen Harun Yıldızlı’nın şansı azaldı.

Eğer Gökhan Ercan seçimi kazansaydı, Harun Yıldızlı, ertesi gün “İl başkan adayıyım” diye gerine gerine sokakta dolaşmaya başlayabilirdi.

Şimdi?

Şimdi il başkanlığına aday olmayı düşünenler, bütün ilçe kongrelerinin bitmesini bekleyecekler.

Kimse şimdiden “il başkanlığı” hesabı yapmasın!

Benim esas üzerinde durmak istediğim…

CHP, gelinen noktada artık “yenilenebilmeyi, değişip dönüşebilmeyi” başarmalıdır.

Bu parti, yıllardır “Sefa-Hikmet kör dövüşü”nün kıskacında.

Bu iki isim arasında yıllardır süregelen kavga, partiyi de esir almış durumda.

Sen kazandın, ben kazandım…

Bunun böyle devam etmesi mümkün değil.

Daha doğrusu devam etmemeli.

Her ikisi de bu partiye hizmet etti, bu partinin nimetlerinden yararlandı, belediye başkanı oldu, milletvekili oldu, ticaret yaptı kasasını doldurdu, ama artık yeter, yetmeli.

CHP, “Sefa Sirmen’siz ve Hikmet Erenkaya’sız” yoluna devam etmeli.

Yüzleri eskidi, millete bıkkınlık geldi.

İzmitli çocuk doğmuş, büyümüş, okulları bitirmiş, evlenmiş, çocukları olmuş, çocukları okula başlamış bitiriyor; Sefa Sirmen ve Hikmet Erenkaya hâlâ CHP’nin yakasını bırakmış değil.

İlle de bir yerlere gelecekler…

Kendileri olmasa bile birilerini bir yerlere getirip partideki egemenliklerini sürdürecekler.

CHP, Sefa Sirmen-Hikmet Erenkaya didişmesinden, kavgasından çok çekti, çekmeye devam ediyor.

Artık bitmeli.

Duyduğuma göre, İzmit ilçe kongresini Sefa Sirmen kaybetmiş, Hikmet Erenkaya kazanmış gibi görünüyor ya, Hikmet Erenkaya çevresinin pohpohlamasıyla il başkanlığına soyunmaya hazırlanıyormuş.

Hikmet Erenkaya “Adayım” desin, Sefa Sirmen tarafı da Harun Yıldızlı’dan vazgeçip daha güçlü bir adayı ortaya çıkarmak için çabalayacaktır.

Alın size yeni bir “Sefa Sirmen-Hikmet Erenkaya savaşı” daha!

Olması gereken şu:

Hikmet Erenkaya partisini çok seviyorsa, bugünden çıksın ortaya “Ben aday değilim” desin.

Sefa Sirmen de geri dursun ve bunu deklere etsin.

Parti, şöyle yıllar sonra ilk kez, “Sefa Sirmen’siz ve Hikmet Erenkaya’sız” yeniden yönetim yapılanmasına gitsin.

Yeni isimler… Yeni yüzler…

CHP’nin dirilmesi ve canlanması için bu şart!