Sosyal medya ve oyunda birinciliği kaptırmadık!

Teknoloji geliştikçe yaşam şekli de değişiyor. Özellikle çocuk ve gençler için teknolojik ürünler birer ‘gereklilik’ haline geliyor. Ancak bu durum, teknoloji bağımlılığı gibi olumsuzluk sonuçlar doğurabiliyor. Çeşitli korkular gelişebiliyor. Bunlardan biri de ‘nomofobi’dir.

NOMOFOBİ BELİRTİLERİ

Nomofobi olan kişide görülen tipik özellikler şunlardır:

-Kişinin telefonu yokken kendini “eksik” gibi hissetmesi, boşluk duygusu yaşaması,

-Telefonu yanındayken bile obsesif bir şekilde kontrol etme,

-Şarj bitince kendini aşırı çaresiz hissetme,

-Telefonunu bir yerlerde unutmak, telefonun arızalanması yani telefonunu kullanamamaktan korkma,

-Telefonu olmayınca baş dönmesi, kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk, mide krampları gibi bir takım anksiyete belirtileri yaşaması. (Acıbadem.comtr)

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Yukarıda teknoloji bağımlılığından söz ettikten sonra, şimdi de Twitter, Instagram ve oyun oynama ile ilgili bilgi vermek istiyorum;

28 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre; Türk halkı Twitter, Instagram ve oyun oynamada dünya birincisi çıktı. Ancak telefonla bu kadar iç içe olmak zihinsel problem yaratıyor

Deloitte tarafından 2012 yılından bu yana yapılan Global Mobil Kullanıcı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları yayınlandı. 6 kıtada gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 28 ülkeden 44 bin 150 kişi katıldı. Araştırmaya göre, sosyal medya kullanımında Türkiye birinci sırada yer alıyor ve telefonda en çok oyunu yine Türkiye’deki kullanıcılar oynuyor.

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Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, anketin sonuçlarını şöyle açıkladı:

“Sosyal medyayı diğer ülkelere göre daha çok seviyor ve kullanıyoruz. Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram en sık kullanılan uygulamalar. Günlük sosyal medya kullanımı 6 puan arttı. Kadınların kullanım sıklığı oranları, erkeklere göre Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla. Erkeklerin kullanımda kadınları geçtiği uygulamalar ise Twitter ve tanışma platformları.”

-Her gün instagram’a girenlerin oranı yüzde 49

-Her gün Twitter’a girenlerin oranı yüzde 23

-Aşırı telefon kullanımdan dolayı fiziksel acı çekenlerin oranı yüzde 26

-Her gün cep telefonundan oyun oynayanların oranı yüzde 50.

-Market alışverişleri artık akıllı telefonlarla yapılıyor.

-Telefonu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissedenlerin oranı yüzde 46.

-Mobil oyunda da dünyada ilk sıradayız.

-Telefon bağımlılığı zihinsel ve fiziksel problemler yaratıyor.

-Kullanım şartları ve koşulları’ okumadan kabul ediyoruz.

-5 G’yi sabırsızlıkla bekliyoruz.

HER GÜN OYUN

Araştırmaya göre; Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 55’i cep’ten oyun oynuyor. Bu oranla Türkiye oyun oynamada ilk sırada yer alıyor. En fazla oyun oynayan grup ise yüzde 61 ile 35-44 yaş grubu.

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Yukarıdaki verileri okudunuz…

Daha dikkatli olmalıyız…

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İYİ Parti İzmit’i misafir ettik

İYİ Parti’nin Kocaeli siyasetine kazandırdığı Dr. Pelin Coştur Filiz, siyasete yeni bir soluk getirdi. Güler yüzlülüğü ve çalışkanlığı ile dikkat çeken İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Filiz, yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiriyor. Mahalle mahalle, köy köy dolaşan Pelin Hanım, sorunları dile getirip, yetkilileri göreve çağırıyor. Pelin Hanım sayesinde şimdiye kadar birçok sorun yetkililer tarafından giderildi.

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Pelin Hanım, önceki gün İlçe Teşkilat Başkanı Sinan Yıldız, ilçe muhasibi Salim Yaşar, sivil toplumlardan sorumlu başkan yardımcısı Abdurrahman Akgül ve üye Tuncay Çatal, gazetemizi ziyaret etti. Kendileriyle bir süre sohbet ettik, kendilerine bazı tavsiyelerde bulundum. Sonrasında gazetemizin idari binasını, baskı tesislerini ve matbaa kısmını gezdirdim. Siyaseti çok seven Pelin Hanım’a ileriki yıllarda çok iyi yerlere geleceğini söyleyip, uğurladım.

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AKP’DE NÖBET GÜNÜ!

AKP İl Başkanlığı’nın “Milletvekillerimizin Halk Günü” programları devam ediyor. Daha önce İl Başkanlığında gerçekleşen halk günleri bundan sonra ilçelerde de yapılacak. Bu bağlamda bugün Emine Zeybek Karamürsel’de, Mehmet Akif Yılmaz Gölcük’te, Sami Çakır’da Başiskele’de ilçe başkanlığında halkla buluşacak. Program 14-00-16.00 saatleri arasında… Sizin de sorununuz varsa, gidip AKP’li vekillere sorunlarınızı iletebilirsiniz.