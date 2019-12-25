Uzuntarla’da tarihi caminin yanında, 5 katlı bina

Fotoğrafı bir okurum gönderdi.

Yer, Kartepe’nin Uzuntarla Mahallesi…

Tarihi Merkez Camii’nin hemen yanı…

5 katlı bir bina, asansörlü…

İnşaatta herhangi bir tabela yok.

Ne inşaatıdır…

Yaptıran kimdir…

Ruhsat tarihi nedir…

Hiçbir şey belli değil!

İnşaatın başında bir yetkili bulunmuyor, çalışan işçiler de bir şey bilmiyor.

Dahası…

Uzuntarla’da, bugüne kadar yapılan bütün inşaatlarda, 10.5 metre sınırı hiç aşılmamış.

Yani 2.5 kat.

Yarım katların tam kata çevrilmesine dahi izin verilmemiş.

Bu yapılan, 5 kat!

Şimdi okurum soruyor:

*Bu inşaat kimin, yapılan ne, konut mu, işyeri mi, yurt mu?

*Böyle bir inşaat yapılıyorsa, neden önünde “tabela” yok? İnşaatlarda “tabela” konulması mecburi değil mi?

*Merkez Camii, tarihi bir camidir, Anıtlar Yüksek Kurulu’na kayıtlıdır. Böyle bir caminin duvar dibine 5 katlı bu bina nasıl yapılır?

*İnşaat kaçak mı, bugüne kadar işlem yapıldı mı, yapıldıysa çalışmaların devam etmesine neden izin veriliyor?

Evet, Uzuntarla halkı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan açıklama bekliyor.

Yeni partiler, AKP’den ne koparır?

Ahmet Davutoğlu’nun partisi, kuruldu.

Ali Babacan’ın partisi, kurulmak üzere…

Başta AKP olmak üzere diğer partiler, bu yeni iki partinin, nasıl bir oy potansiyeline sahip olduğunu merak ediyor.

Acaba bu iki parti, AKP’den yüzde kaç oy koparır?

CHP Genel Merkezi, bu konuda araştırma yaptırmış, çıkan sonuç yüzde 7.

Bir ayrıntı daha…

Babacan’ın partisi, yüzde 4.5…

Davutoğlu’nun partisi, yüzde 2.5…

Bugün itibariyle.

Veysi Yavuz dedi ki

Dün CHP’lilerden epey arayan oldu.

Bunlardan biri de Av. Veysi Yavuz’du.

“CHP, Sefa-Hikmet kör dövüşünden kurtarılmalıdır” başlıklı yazımı okumuş, “sesimi duymak” istemiş.

*”Geç yazılmış bir yazı değil mi?” diye sordu.

*”Her ikisi de yıllar önce bu kararı almalıydı, ama yapmadılar” dedi.

*”Taa il başkanıyken ben bunu Sefa Sirmen’e söylemiştim” açıklamasını yaptı.

*”CHP’deki hiç kimse, bulunmaz Hint kumaşı değildir” diye ekledi.

“Sence il başkanı kim olmalıdır?” deyip görüşünü almak istedim

“Fahri Örengül var, Sertif Gökçe var… Bekir Yurdagül de hevesli“dedi.

“Kitapsız evde” doğan çocuklar

Prof. Dr. Selçuk Şirin, New York Üniversitesi’nde “davranış bilimi ve istatistik” dersleri veren değerli bir bilim adamımız.

Bir ara Hürriyet’te de haftalık yazılar yazdı, çok ilgi görüyordu, ama malum nedenden dolayı köşesini kapattılar.

Selçuk Şirin’in, ülkemizdeki eğitim sistemi ile ilgili ilginç tespitleri var:

*Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin çocuk dünyaya geliyor.

*Bu çocukların sadece 300 bin kadarının evinde kitap bulunuyor. Yani 1 milyon çocuk “kitapsız evde” dünyaya geliyor.

*Çocukların zekâ gelişmesinde en etkili dönem, okul öncesi, yani “kitapsız evde” geçirdiği dönemdir.

*İlk 36 ayda kitapla büyüyen çocuk ile kitapsız büyüyen çocuk arasında ciddi bir “kelime hazinesi farkı” vardır.

Selçuk Şirin’in bu tespitleri, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi James Hackman’ın şu görüşünü nasıl da doğruluyor.

James Hackman, bu konuda ne diyor?

“Geri dönüşü en yüksek yatırım, okulöncesi döneme yapılan yatırımdır.”

Selçuk Hoca, sadece “durum tespiti” yapmakla kalmıyor, “gereğini” de yerine getiriyor.

Yani “1 milyon kitap” kampanyası başlattı.

Bu kampanyada toplanan kitapları, sosyo-ekonomik durumları kötü olan ailelerin çocuklarına ulaştırıyor.

“htt-ps://1milyonkitap.com” adresine girin, bütün ayrıntıları göreceksiniz.

İster çocuğunuza bir kitap alın, ister bağış için alıp havuza atın!

Kitapsız evlerin çocuklarını kitapla buluşturun!