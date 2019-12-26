Sporun Başkentinin haline bak!..

90’lı yıllarda Biz Galatasaray ile Başbakanlık Kupası finali oynayacakken, zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal rica etti, bizim yerimize ‘Daha çok yakışır’ diye Fenerbahçe’ye bu finali oynattılar… Boyun eğdiler… Sefa Sirmen ve merhum Mehmet Sadık Efe, kararı kabul etti. (Anma törenini hatırlayın)…

HHH

Nasaşspor, yüklüce para karşılığı 1.Lig basketbol hakkını Fenerbahçe’ye ‘Sattı!’.. Fenerbahçe Ülker böyle kuruldu. Bir yıl göstermelik bu kentte oynadılar ve sonra tası tarağı toplayıp, gittiler… Kimsenin gıkı çıkmadı...

HHH

Şimdi de, evlere şenlik bir okul müsabakaları ortamı yaşıyoruz… Yıllardır uyardık. Kentin koskoca il milli eğitim müdürü bile bir okula söz geçirip, ‘Habersiz maça çıkmamazlık etmeyin!’ diyemedi. Hâlâ takımlar kafasına göre maçlara çıkmıyor. Maç oynanmış gibi hakemlere ücret ödeniyor, personele ücret ödeniyor. Tüyü bitmemiş yetimi hakkı, hiçbir alın teri dökülmeden ceplere indiriliyor… Çünkü kanun böyle… Maç oynansa da, oynanmasa da, maçta hazır olan devlet görevlileri parayı alıyor. Koy parayı bir kenara, maç oynama isteği ellerinden alınan öğrenciler sokağa bırakılıyor…

HHH

Ve Gökdeniz olayı… Başyazarımız Tanzer Ünal, senelerdir yazıp duruyor: -Kocaelispor Dipsiz Kuyu- diye.... Ve Gökdeniz olayı da gösterdi ki, yeni bir dipsiz kuyu olayıyla karşı karşıyayız… Gökdeniz, Galatasaray’daki Falcao örneğinde olduğu gibi, dengeleri bozarsa, yandı gülüm keten helva… Hatta yeni bir Bülent Uygun-Galatasaray-Kocaelispor olayı diyebiliriz bu olaya…

İnşallah bizi şampiyonluktan etmez…

HHH

Yarın Gökdeniz olayının perde arkasıyla ilgili yazacaklarım, olayın içerisinde yer alışım, yalanlar ve doğrular hayli ses getirecek… Bence gazetenizi şimdiden ayırtın!..

SAYIN MEB İL MÜDÜRÜ, REZALETE DUR DEYİNİZ!..

Sayın Rasim Çelik, vali beyin Down Sendromlu çocuklara gerçekten de büyüklük yapıp, devletin ne olduğunu göstermesini unutmayın. Şimdi sırada okul maçlarına çözüm bulmak var. İş vali beye kalmamalı…

Doruktakiler’de heyecanlı bekleyiş…

Doruktakiler Spor Yarışması olanca hızıyla sürüyor… 1 Ocak’ta Yılın takım, Yılın Sporcusu, Yılın Özel Sporcusunu açıklayacağız. Ben bile heyecanla bekliyorum, zira bu yazıyı yazarken, jüri henüz kararını vermemişti. Heyecanla bekliyoruz. Bakalım kimler zirveye çıkacak?.. İnanın ben bile bilmiyorum bu yazıyı yazarken ve gerçekten heyecanlıyım… Çünkü adaylar arasında Dünya çapında yıldızlar var… Benim tercihlerim belli… Bir oyum var ve dün gece bunu kullanmış olacağım…

MERİH DEMİRAL DA ADAYDI

Jüri toplantısı öncesinde Karamürselli Milli dünya yıldızımız Merih Demiral da adaylar arasındaydı. Bakalım sonuç nasıl çıkacak?..