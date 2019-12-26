Ak Parti Kartepe’de ne olur?

Ak Parti’de kongre sürecinin başlamasına sayılı günler kaldı. Genel beklenti ise partinin 2003 ayarlarına geri döneceği yönünde. Genel merkez bu düşünceyle birçok il ve ilçede devam etmeyeceği isimlerin istifasını istemeye başladı. Bu yöntem ne kadar sağlıklı işleyecek bilinmiyor ama, Ak Parti’de değişim bir şekilde kendini hissettiriyor. Seçimde başarısız olan il ve ilçelerde değişimin daha keskin olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Genel merkez düzeyinde parti yetkililerinin değişim oranının yüzde elliyi bulabileceği dillendilriliyor. Bu gelişmelere bakıldığında Kocaeli’de durumun nasıl olacağı ise büyük merak uyandırıyor.

Bilindiği gibi buradaki en önemli değişim kongre sürecine girilmeden yaşanmış ve İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un istifası istenmişti. İzmit İlçesi’nin kaybedilmesinin faturasını parti yönetimi il başkanına kesmişti. Yine Derince ve Dilovası gibi ilçeler de zor kazanılmıştı. Birçok ilçede ise uzun süredir teşkilatlarda değişim beklentisi var. Parti tabanı yenilenmenin kaçınılmaz olduğunu ve artık yeni yüzler görmek istediğini yüksek sesle dillendirir durumda.

Ülke genelinde ve ilimizin birçok ilçesinde beklenen bu değişimin belki de en az hissedildiği bölge Kartepe. Zaten değişimin başladığı dönemde ilçe başkanlığı koltuğuna oturan Sadık Yılmaz, koltuğunu en rahat koruyabilecek isimlerin başında geliyor. Yılmaz’ın en önemli artısı “partisine birincilik kazandırmış ilçe başkanı” sıfatını yakasında taşıyor olması. Bunun yanı sıra ne bir şaibesi var, ne de parti misyonuna ters bir davranışı. Üniversite mezunu, teşkilatlarda daha önce de görev almış ve hır-gürden uzak bir görüntüsü olan Sadık Yılmaz’ın Kartepe’de göreve devam etmesi ise çok yüksek bir ihtimal olarak görülüyor…

CHP’de Mayda yeniden seçildi!

CHP Kartepe’de Mevcut İlçe Başkanı Teyfik Mayda, Eski İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar’ın desteklediği söylenen Serkan Alpay’a karşı büyük bir fark atarak ipi göğüslemişti. Geçtiğimiz günlerde mazbatasını alan Mayda, CHP’de seçilmiş başkan olarak görevini sürdürecek. Mayda, genç ve tecrübeli isimlerden oluşan bir ekip kurdu. Yeterli mi derseniz, elbette değil… Bu dakikadan sonra atacağı adımlarla Kartepe’de iddialı olup olmadıkları belli olacaktır. Ya “eski tas eski hamam” bir dönem, ya da bambaşka bir anlayış ve çalışmayla ilçe ruhuna uygun yönetim tarzı… Biraz daha beklemek ve gözlemlemek gerekiyor. Özellikle yerel seçimlerde iddialı olabilmeleri için, bu farkındalığı vatandaşa şimdiden hissettirmeleri gerekiyor.

Yerli otomobil merak uyandırdı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yürütülen yerli otomobil projesi son günlerin merakla takip edilen başlıkları arasında yerini aldı. Ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze’de yapılması düşünülen otomobilin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu da meraklısı olsun olmasın büyük bir kesimde heyecan yaratıyor.

Yerli otomobilin üretileceği yerler arasında 3 ilin öne çıktığı söyleniyor; Bursa, Sakarya ve Kocaeli… TOGG’un merkezinin Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde olduğu ve ilimizin stratejik konumu düşünülürse, üretim için de en güçlü adayın Kocaeli olduğu değerlendiriliyor. Eğer tercih edilirse, ilimize ve bölgemize katkısı kısa sürede bile kendini gösterecek büyüklükte bir yatırım olacaktır.

Yerli otomobilin tasarımını yapan İtalyan Pininfarina şirketi, Ferrari’nin de tasarımlarını yapan firma. Aracın tamamen elektrikle çalışacağı ve yüksek teknolojik donanımlara sahip olacağı bilinen detaylar arasında. Seri üretime ise 2022 yılında geçilmesi öngörülüyor.

Teknolojik kalkınma hamleleri, metotları, isimler, yapılanlar kimileri tarafından eleştirilse de, bizi “üretmek”ten başka bir şeyin kurtarmayacağını akıllardan çıkarmamak gerekir. Tarımda, sanayide, teknolojide, bilgide, her alanda üretmeye, üretene destek olmaya çalışmak hepimizin yararına olacaktır. Bu yapılan yerli otomobil hamlesi de ne basite alınacak, ne de oturduğumuz yerden eleştirilecek bir adım değil. Yol bulamıyor ya da yol açamıyorsak, en azından yoldan çekilelim de adamlar işini yapsın…