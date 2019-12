Herkesin bir süper kahramanı vardır

Herkesin bir süper kahramanı mutlaka vardır. Benim gibi pek çok insan için bu süper kahramanı babasıdır.

Bir babanın vereceği sıcaklığı ve güveni başka hiç kimse veremez. İşte bu yüzden babalarımız çok özeldir, çok kıymetlidir. Babaya özlem duymak ise öyle yürek yakıcıdır ki, babasından ayrı kalan ancak anlar bunu.

Babam gözlerini dünyaya Karamürsel’in Sarıkum mahallesinde açmıştı. Ömrünü devlet için harcamış Urfalı Halil’in ve Boşnak Fatma Hanımın oğlu idi. Urfalı Halil’in yolu Nevropol kolluk kuvvetlerinin başında iken Atatürk ile çakışmış, Selanik’te gizli görevlerde bulunduktan sonra Balkanlardan Osmanlı halkının vatan topraklarına geri dönmesinde görev almıştı. Atatürk ve arkadaşlarının yardımı ya da emri ile Samanlı dağlarında Balkanlardan göç edenlerin iskân edilmesini sağlamıştır.

Artık hayatı Karamürsel’de geçecek ve kaderinin getirdiği evlilikleri yapacaktır.

Öylede oldu.

Urfalı Halil ile başlayan devlet aşkı Tarık Bağdat ile devam etmiştir. Merhum İsmet İnönü’nün her daim yardımına Kardeşleri Yedi Bela Fuat, Adalı Faik, Pompa Yüksel ve arkadaşları ile koşmuştu. Birçok yerde hayatını kurtarmışlardı.

Daha sonra Rauf Denktaş ile dostluğu farklı bir boyut kazanmıştı.

1970’li yıllarda dağlara, taşlara Karaoğlan ( Bülent Ecevit ) adını yazdıranlardan biri oldu. Elde avuçta olmadan arkadaşları ile bir tarih yazılmasına aracı oldular.

Siyaseti adam gibi yapan fırtına gibi esen insanlardı.

Halkın aydınlanmasına, Karamürsel’e sinemadan, zirai aletlere kadar birçok yeniliğin gelmesine de onlar yardımcı oldular. Yaptıkları her konuşma olay oluyordu. Defalarca da bu mücadelenin ceremesini çektiler. Ama hiçbir zaman onurlu mücadeleden vazgeçmediler. O dönemin şartlarında kaypaklık yok, mertlik vardı. O dönemin şartlarında arkadan konuşmak yok ölümüne yüzüne karşı konuşmak vardı. Mert bir dönemin mert insanlarıydılar. Yeniliğe açık her kesimi kucaklayan siyasi düşünceleri vardı.

Artık babam gibiler yok. Ve sayfaları doldursam yazılacaklar bitmez. Böyle insanların hasreti hiç biter mi? Kelimelerimi sırtladım, babama gittim ama özlemimi, hasretimi, yürek yangınımı anlatacak söz bulamadım.

30 Aralık 2015 de seni kaybettik, baba.

Karlı bir gündü ve beyazlar içinde seni toprağa verdikleri gün ömrümün en acı, en hüzünlü günüydü. Sen gittikten sonra hiçbir şey artık eskisi olmadı ve olmayacakta. Senin yokluğunda her mevsim kış mevsimi gibi hüzünlü ve acı verici. Artık saymayı bıraktım sensizliğin kaçıncı saatindeyim, kaçıncı gününde, kaçıncı senesindeyim. Sönmeyen bir ateşin içinde gibiyim.

Yalan yok hala seni arıyorum her gecemde, her sabahımda, her günümde her anımda. Gece hala senin öksürüğünü duyuyor yan odaya fırlayıp gidiyorum sanki sen yaşıyormuşsun gibi koşuyorum, ne oldu diye.

Şeker teyze annemi ve seni gerçekten çok özlüyorum. O sohbetlerdeki annemin içten gülmelerini ve senin anlatımlarını özlüyorum. Ne zormuş bu hasret denilen şey. İnsanın içini yakıyor, bir şeyler alıyor yüreğinden.

Biliyorum yaşasaydın, son zamanda ülkenin yaşadıkları seni kahrederdi. Yaşananlara o cesur yaşlı yüreğin isyan etmeden yapamazdı.

Biliyorum, beni dinliyor, belki de bana bir şeyler fısıldıyorsun, biliyorum. Ama gücüm, ne toprağı yenip gözlerine ulaşmaya yetiyor, ne de fısıltılarını işitebiliyorum. Yine öğrettiğin gibi hissedebiliyorum.

Hala tanıdığım yâda tanımadığım birçok insan seni anlatıyor. Bir kere daha yaşıyorum ve görüyorum ki büyük bir isim bıraktın. Koca Çınar’ı herkes arıyor.

Yüksek dağlardaki uzak ağaç görüntülerine, bulutların karmaşasına, dalgalara, yakamozlara, bakıyorum hep karşıma “ Koca Çınar “ çıkıyor.

Senin ölümünden sonra, belediye başkanına çıkmıştım baba, nezaketten sadece teşekkür etmek için. Hiç aklımda yokken kendisi “- Siz istemediniz ama Tarık Amca’nın adı önemli ve önemli yere adını vereceğim, Karamürsel’e yaptıklarını ben biliyorum” demişti. İçimden acımın içinde gülmüştüm.

Bunca yıl geçti hala ismini vermedi, herkese yaptığı gibi renkli ve içi boş sözleri, suyun üzerine yazmıştı…

Bir kere daha haklı olmaktan gerçekten utandım.

Ama olsun biz seni sevenler gönlümüzdeki yerine adını kazıdık.

Nur içinde yat.