Neden PİYANGO bileti alma ihtiyacı hissederiz?

Milli Piyango’da bu yılki ikramiye tam tamına 80 milyon lira…

Büyük para…

Bir servet…

Yeni yıl yaklaşırken piyango bayilerinin önlerinde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ödülün 80 milyon TL olması beklentileri ve ilgiyi de artırdı. Uzmanlar, bilet alanların kazanma ihtimalinin çok düşük olduğunu bilmelerine rağmen, haz duygusu ile hareket ederek bilet aldıklarını söylüyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç.Dr. Gül Eryılmaz, yeni yıl öncesi şans oyunları bağımlılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okudum…

Çok ilgimi çekti…

Bunu sizinle paylaşmak istedim…

BEYİNDEKİ RİSK ANALİZİ

Bağımlılık geliştikten sonra beyindeki risk analizi yapan bölgenin devre dışı kaldığını belirten Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Beyin bu durumda sadece kazanacağına inanır ve telafi etme isteği ile duygusal oynama gerçekleşir. Beynin düşün ve yap şebekesi bu süreçte yeteri kadar aktif olamıyor. Dopamin seviyesinin artması ile kontrolden çıkan şans oyunları bağımlısı bireyler, zarar gördüklerini bilmelerine rağmen oynamaya devam ediyorlar. Bu da bağımlı olduklarını gösteren faktörlerden biri.

**

Kendilerine dair inançlarını ve ihtiyaçlarını ise en temel faktörler olarak değerlendirebiliriz. Birey eğer şanslı ya da zeki olduğuna inanıyorsa, ‘Kesin bilirim veya iyi hesap yaptım kazanmamam mümkün değil’ diyorsa temel ihtiyaçlarını da düşünerek oyun oynamaya devam etmesi kaçınılmaz oluyor. Üstelik kazandıkları zamanlar da oluyorsa kehanet yaratmaya başlıyorlar” dedi.

ŞANSLILAR DAHA AZ KAYGI DUYUYOR

Beyinde ödül ve ceza merkezi olduğunu ve bu merkezin aynı zamanda bağımlılık merkezi olarak da adlandırıldığını söyleyen Eryılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Bu merkez insanlara haz veriyor ve beyin bu haz üzerinden giderken bağımlılığa yol açıyor. Büyük ödül kazananların birkaç sene içinde her şeyini kaybettiklerini görüyoruz. Riskler değerlendirilemeyecek duruma geliyor. Şanslı olduklarını düşünenler ile düşünmeyenler arasında yapılan bir deney var. Şanslı olan ile şansız insanlar laboratuvarda toplanmış ve bir analizler yapılmış. Şanslı olanların ortak özellikleri ortaya çıkarılmış. Bu insanların daha az kaygılı oldukları, yeniliğe daha açık oldukları ve daha güvenli olduklarıyla ilgili önemli bulgular var.”

ŞANSLI DEDİKLERİ ÇOCUKLARI SONUNDA BAĞIMLI OLDU

Tanıdığı ve danışanı olan bir ailede meydana gelen vakadan da bahseden Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Bu aile uzun yıllar her ay Milli Piyango’dan bilet alıyor, ancak herhangi bir ikramiye kazanamıyor. Üç kızdan sonra bir çocukları daha oluyor ve babaya o gün ikramiye çıkıyor. Üzerine erkek çocuk da olunca aile bireyleri bize şans getirdi diye çocuğa atıfta bulunuyor. Daha sonra baba oynadığı tüm biletleri şanslı olduğunu düşündüğü oğluna çektirmeye başlıyor. Bazen kazanıyor bazen kaybediyor. Şanslı olmakla ilgili çocuğun beyninde bir yükleme oluşuyor, ancak aslında gerçek böyle değil. Kazanmadıklarını görmezden gelip kazandıklarını ön plana çıkarıyorlar ve bu durum uzun yıllar devam ediyor. Zamanla gencin oynadığı şans oyunlar artıyor ve kendisi kumar bağımlısı olarak bize başvuruyor” dedi.

ŞANSIN ÜÇ FARKLI BOYUTU VAR

Şansı genel itibariyle beklenmedik şekilde ortaya çıkan bir sürpriz olarak nitelendirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Şansın pek çok boyutu var. Psikolojik, biyolojik ve sosyal hatta ekonomik boyutlu olarak da değerlendirilebilir. Dünya en çok biyolojik ve psikolojik boyutu üzerinde duruyor” dedi

BÜYÜK İKRAMİYE HAYALİ

Doç. Dr. Gül Eryılmaz’ın görüşlerini yukarıda size aktardım…

Neden bilet alırızın cevabı şu;

Bileti haz duygusu aldırıyor…

Siz de haz duygunuza uyup, bilet altınız mı?

Büyük ikramiye bana çıkarsa, deyip hayal kurdunuz mu?

Mutlaka kurmuşsunuzdur…

Şimdiden iyi şanslar.

***

CHP Körfez’deki toplantı diğer ilçelere örnek olmalı!

CHP’de ilçe kongre takvimi devam ediyor… İzmit, Çayırova ve Darıca’da kongreler yapıldı… Diğer kongreler bu hafta sonu ve yılbaşı sonrasında yapılacak. Pazar günü CHP Körfez’de örnek bir toplantı yapıldı… Toplantıda başkanlığa aday olan mevcut başkan Cavit Dağdeviren, Doğan Ergün, Bülent Yıldız ve Serap Baykurt, delegeleriyle bir araya geldi. Neden aday olduklarını açıkladı. Başkanlığa aday olan Şengül Yurt ise davet edilmediği gerekçesiyle programa katılmadı. Şengül Hanım da programa katılsaydı, beşi bir yerde olacaktı. CHP Körfez’in bu örnek programı, umarım diğer ilçelere örnek olur. Delegeyi etkileyen başkan adayı, seçimi kazanacaktır. Bu arada CHP körfez’in kongresi 29 Aralık’ta…

***

Sapanca-Yuvacık hattı, olmasaydı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Körfez İlçesi 95. Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Büyükakın, “Kocaeli olarak 2007 yılında kuraklık yaşamıştık. Bunun neticesinde Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na hat döşedik. O hat yapılmamış olsaydı, bugün susuzduk” dedi. Büyükakın’a katılıyorum. 22 kilometrelik Sapanca-Yuvacık Baraj su hattı olmasaydı, bugün susuzduk. 15 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan AKP’li İbrahim Karaosmanoğlu’nun sanırım en büyük eseri budur.

***

Köseköy’de voltaj çok yüksek imiş!

Kartepe’de, özellikle de Köseköy bölgesinde elektrik voltajının yükselmesinden dolayı çok sayıda kişi mağdur duruma düşmüş…

Elektronik aletleri zarar görenler bile olmuş…

İnternetlerin de 28 Aralık tarihine kadar çalışmama durumu varmış…

Vatandaşlar, Telekom’un bu şekilde söylediğini ifade ediyorlar.

Bölge halkının bilgisi olsun.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ''türbanın yüksek öğretim kurumlarında serbest sayılan kıyafet kapsamında düşünülemeyeceğine'' karar verdi.