Otoparkları, Kocaelispor mu yoksa özel şirket mi işletecek?

Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı son meclis toplantısı 12 Aralık’ta yapıldı. Kimine göre bu toplantının en önemli maddesi, otoparklarla ilgili olanıydı.

Milli İrade Meydanı, (Perşembe Pazarı Alanı) vatandaşların ücretsiz otopark olarak kullandığı bir alandı. Büyükşehir, son meclis kararıyla Milli İrade Meydanı’nı ve Kartepe Kent Ormanı otoparkları ücretliye çevirdi.

Milli İrade Meydanı, Kent Ormanı Otoparkı ve İzmit’teki yol üstü otoparklarının işletim hakkı Kocaelispor’a verildi.

Bu durum Kocaelispor taraftarını sevindirdi mi bilemiyorum. Ancak farklı yorumlar duymaya başladım.

Kocaelispor’umuza yeni bir gelir kapısının açılması sevindirici bir olay olsa da vatandaş otopark ücretlerinin düşük tutulmasını diliyor.

Her gün, kent merkezindeki işine gücüne giden vatandaşlar, Milli İrade Meydanı’na araçlarını bırakıyor. Ancak artık ücretli olan otopark bu kişiler tarafından aktif kullanılamayacak.

Günlük 1 ila 2 TL ödenmesi vatandaşa çok dokunmaz, ancak buradaki otopark ücreti, İzmit Sokakları’ndaki gibi yüksek fiyatlarla hizmet verirse, bu durum vatandaşı hayli üzer… Aynı şekilde, Ormanya ziyaretçilerini de… Tabiat gezisi için yüksek fiyatlı otopark ücreti ödemeyi kimse istemez.

Peki, fiyat ne olacak dersiniz?

Bu otoparkları Kocaelispor kendi işletirse fiyatın yüksek tutulacağını sanmıyorum. Sonuçta amaç Kocaelispor’a destek olmak…

Ancakkkk! Ya başkası işletirse?

Lafın tamamı aptala anlatılır. Ben direk konuya gireyim.

İddiaya göre Kocaelispor yönetimi, belediye tarafından kendilerine tanımlanan otoparkları, bir başka firmaya vererek işlettirecekmiş. Kocaelispor’da bu firmadan bağış adı altında kira bedeli alacakmış. Hatta işin verileceği firmaların bile aylar önceden belli olduğu konuşuluyor.

Gerekçe olarak ise Kocaelispor’un borçlarından dolayı hesaplarına bloke konula bilme ihtimali öne sürülecekmiş…

Hatırlarsınız, bunun yolu geçtiğimiz günlerde gerçekleşen basın toplantısında da yapılmıştı. Kocaelispor Başkanımız Hüseyin Üzülmez “Kulübün devam eden ticari borçları var” diyerek hesaplara bloke konula bileceğini vurgulamıştı.

Eğer bu iddialar doğruysa kimse ucuz otopark hayali kurmasın.

Ben bu teoriye karşıyım. Kocaelispor’un para kazanması amaç gösterilip ücretsiz olan alanlar bile ücretli otoparka çevriliyorsa, bu alanları yine Kocaelispor kendi işletmesini isterim.

Bir diğer iddia ise şu, “Kocaelispor, şehir içi otoparkını açık ihale usulüyle ihale edecek, yeni eklenen Milli İrade Meydanı ve Ormanya otoparklarının kendi işletecek. Fiyatı ise günlük 5 TL olarak uygulayacak.

Hesapları güvenceye alabilmek için ise ya yeni bir şirket ya da yeni bir vakıf kurulacak.

Umarım herkesi memnun edebilecek bir sistem geliştirilir.

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