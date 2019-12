TINMAYANLAR

Birkaç gün önce, öğle vakti telefonum çaldı. Çok sevdiğim, emekli bir öğretmen dostum beni arıyor. Son derece üzgün bir sesle şunları söyledi:

“Necdet bey...Gel de gör ...Buduyoruz diyerek belediye ağaçları ne hale getiriyor.”

Sözüne devam ediyor; “bunlar senin yazdıklarını galiba hiç okumuyorlar.”

Belediyelerde bir birim var. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü. Bu birim ne iş yapar? Görevi belediyeyi ilgilendiren konularda sözlü ve yazılı olarak yapılan tenkitleri, önerileri ilgili birimlere aktarmak.

Aktarınca ne olacak? Yanlışlar varsa düzeltilecek.

Ancak hiç unutulmamalıdır ki bizim yapımızdaki ülkelerde, kendilerine herhangi bir konuda yetki verilen özel veya tüzel kişilerin çalışması, konu hakkında toplumsal bilgi azaldıkça bilimsel esaslardan uzaklaşır. Çünkü yanlışlara reaksiyon gösterilmez ve bu durumda yapılanların hep doğru olduğuna inanılır.

Bu durumda yapılacak şey konuya ilişkin olarak öncelikle toplumu bilgilendirmektir.

Ama olayın bir başka yönü var: Tınmamak yani duymazdan gelmek..

Ben belediyelerin özellikle Park- Bahçe ve Kent ağaçlandırmaları konusunda yaptığı işleri bu sütunda irdeliyor ve tenkit ediyorum. Bu konuyu da içeren bir kitap bile yazdım ve 3 yıl önce 4-5 tanesini götürüp belediyenin bu birimine hediye ettim.

Yazdıklarımdan eminim: “2 x 2” kutba da gitsen “4” eder ya... Benim yazdıklarım da böyle: Çünkü her yazımı hazırlarken fakülte hayatımda öğrendiklerimin yanı sıra 35 yıl meslek hayatımda edindiğim tecrübelerle yetinmeyip yabancı dilde yazılmış bilimsel yayınlardan da faydalanıyorum. Yani yazdıklarımın tamamı bilimsel esaslara dayanıyor.

Belediyenin bu birimi yazdıklarım konusunda tınmıyor. Bildiğini okumaya devam ediyor. Bu, “Benim bilgi düzeyim yeterli, başkalarından edineceğim bilgilere ihtiyacım yok” demek oluyor.

Bu nedenledir ki örneğin sedir ağaçlarının kuruduğu kentte üstelik 1-2 m aralıkla sedir fidanları dikerim, ağaçların dallarını ve hatta bazen gövdelerini her yıl, istediğim zamanda, budama adı altında “yakacak odun üretimi” yapar gibi doğrarım, istediğim ağaç türünü istediğim yere dikerim, bir ağaç durup- dururken devrilirse “neden devrildiğini merak bile etmem vs vs.

Bu durumda -tabiri caiz ise - “adam yerine koyulmama” durumuna içerliyor muyum? Kesinlikle hayır... Hiç içerlemiyorum.

Biliyorum ki bilimsel esaslara dayanan bir tenkidi, bir iddiayı duymazdan gelip cevapsız bırakmak “Cevaplayamaz durumda olmanın” açık ifadesidir.

Çünkü yapılan tenkide cevap vermek ancak yeterli bir bilgi birikimi ile mümkündür. Senin yaptığın yanlışları bu kadar net bir şekilde ortaya koyan ve bunu tekrarlayan bir kişiyi susturmak için bilgini neden kullanmıyorsun demezler mi? Kesinlikle derler..

Bu, karşı tarafın bilgisi karşısında ezilmek olmaz mı? Kesinlikle böyledir...

O halde bu durumda ben neden içerleyeyim?

Tınmamaya mecbur kalanlar içerlesin..