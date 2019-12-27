2019’da dijital basında en çok hangi haberler yer aldı?

2019 yılında dijitale basında en çok yer alan haberleri B2Press açıkladı.

20 binden fazla internet sitesinin incelendiği çalışmaya göre, yaklaşık 49,7 milyon haber analiz edildi.

İlk sırada 219.585 adet ile Barış Pınarı Harekatı haberleri yer aldı.

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2019 yılı Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren pek çok konuya ev sahipliği yaparak krizlerle dolu bir yıl olarak tarihe geçti.

Türkiye’de;

kadın cinayetleri,

yerel seçimler,

ABD ile ilişkiler,

Kaşıkçı cinayeti,

İstanbul’da yaşanan depremler,

Suriye’nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı özellikle gündemde geniş yer kapladı.

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Dünya genelinde ise, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Venezuela’daki darbe girişimi, Venedik’in sular altında kalması, Trump’ın görevden azledilmesi süreci, Notre Dame Katedrali’ndeki yangın, Brexit, iklim aktivisti Thunberg, NATO zirvesi öne çıkan haber başlıkları oldu.

TÜRKİYE’DE 2019 YILINDA EN ÇOK YAYINLANAN HABERLER

B2Press Online PR Ajansı, Türkiye’de 1 Ocak - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında internette yayınlanan 49 milyon 785 bin 265 haberi inceledi. Çalışmaya göre 16 milyon 543 bin 801 haber grubuna rastlandı. Türkiye’de 2019 yılında en çok yayınlanan ilk 5 haber ise şöyle oldu:

1. Barış Pınarı Harekatı - 219.585

2. İstanbul Yerel Seçimleri - 201.332

3. İstanbul’da Yaşanan Depremler - 38.187

4. ABD’den Türkiye’ye Yaptırım Açıklamaları - 24.725

5. “Geleceğe Nefes” Fidan Dikim Projesi - 20.061

DÜNYA GÜNDEMİNDE 2019 YILINDA EN ÇOK HABER OLAN KONULAR

Reuters haber ajansının her sene “Yılın Hikayeleri” başlığıyla yayınladığı çalışmaya göre ise dünya genelinde öne çıkan ilk 5 haber başlığı ise şöyle açıklandı.

1. Küresel İklim Zirvesi

2. Brexit Süreci

3. Trump’un azil süreci

4. Hong Kong olayları

5. Mülteci Krizi

2020 YILINDA NE KONUŞULACAK?

2019 verileri böyle…

Sanırım 2020’de Türkiye’de en çok konuşulacak konu ekonomi ve Libya ile yapılan anlaşma olacak…

Bakarsınız Haziran ayında bir erken seçim de gündeme gelebilir…

Zira ABD, Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacak…

Bu yaptırımların kaldırılması için bakalım bizden yine ne isteyecek?

AKP hükümeti de ABD’ye bir kez daha boyun eğecek mi?

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CHP’li belediyeyi AKP’li belediye DOYURACAK

31 Mart seçimleri sonrasında Büyükşehir’i AKP, İzmit Belediyesi’ni de CHP aldı… Siyasi yönden her iki belediye arasında büyük bir çekişme var… Ama siyaset ayrı, ticaret ayrı… Buna en güzel örnek, önceki gün yaşandı… İzmit Belediyesi’nin 227 memuru kapsayan personel öğle yemeği ihalesine Büyükşehir Belediyesi’ne ait Antikkapı firması katıldı… 1 milyon 669 bin 416 TL ile teklif sundu. Yani CHP’li İzmit Belediyesi’nin memurlarını, AKP’li Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Antikkapı doyuracak… Hayırlı olsun…

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Vedat Ercan’a geçmiş olsun

Değirmendere’nin tanınan simalarından Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görev yapan Vedat Ercan, boynundaki disk bozukluğu nedeniyle SEKA Devlet Hastanesi’nde Op. Dr. Mehmet Korkmaz tarafından ameliyat edildi. Ameliyatı başarılı geçen ve sorunlu bölgeye protez takılan Ercan, evde istirahata çekildi. Ercan, ameliyatı başarıyla yapan Op.Dr. Mehmet Korkmaz’a, hastane sürecinde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

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Baykurt, Körfez için iyi bir adaydı

CHP Körfez’in ilçe başkanlığı seçimi 29 Aralık’ta yapılacak… İlçe Başkanlığı’na aday olan eğitimci Serap Baykurt, yazılı bir açıklama yaparak, adaylıktan çekildiğini duyurdu… Baykurt, ilçede etkili bir isim. İlçe başkanlığına getirilseydi, Körfez’de CHP’ye artı bir değer katardı diye düşünüyorum. Baykurt’un adaylıktan çekilmesi, sanırım CHP Körfez için bir kayıp olmuştur.

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AR-GE’ye en çok yatırımı ABD yaptı

Ajans Press’in, Howmuch.net verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Araştırma ve Geliştirmeye en çok yatırımı ABD’nin yaptığı görülürken, rakamın 476 milyar dolar olduğu gözlendi. ABD’den sonra yaptığı yatırımla ikinci sıraya Çin yerleşirken 370,6 milyar dolar harcadığı gözlendi.Üçüncü sırada ise Japonya yer alırken, yatırım miktarının 170,5 milyar dolar olduğu kaydedildi. Türkiye ise bu listenin ortalarında yer alırken geçen yıl Ar-Ge’ye 15,3 milyar dolar yatırım yaptığı tespit edildi.