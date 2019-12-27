Uçak ve otomobil üretiminde kaybettiğimiz yıllar

Geriye dönüp “Ah, ah” diyoruz, ama yararı yok.

Emperyalizme direnemediğimiz için neler kaybettik neler!

Bırakın otomobili, uçak yapmaya başlamıştık.

Savaş uçağı, yolcu uçağı…

Emperyalist ülkeler bir bir engellediler.

Satırbaşlarıyla anımsayalım.

*Yıl, 1924…

İstanbul Tayyare Mektebi’nden Pilot Astsubay olarak mezun olan Vecihi Hürkuş, İzmir Seydiköy Hava Mektebi’nde, “Vecihi K-VI” adını verdiği ilk Türk uçağını üretti.

*Tarih, 16 Şubat 1925…

Cumhuriyet’in ilanından sadece 16 ay sonra…

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla “Türk Tayyare Cemiyeti” kuruldu.

Cemiyetin kuruluş amacı; Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak, havacılığı geliştirmek, bunun için gerekli personeli yetiştirmekti.

*Tarih, 15 Ağustos 1925…

Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurulmasından sadece 8 ay sonra…

Mustafa Kemal Atatürk, “uçak fabrikası kurulması için” talimat verdi, Alman Junkers firması ortak alınarak Kayseri’de kısa adı TOMTAŞ olan “Tayyare, Otomobil ve Motor Anonim Şirketi” kuruldu.

Şirketin sermayesi 7 milyon Alman Markı olarak belirlendi, sermaye taraflar arasında eşit paylaşıldı.

Yapılan planlamada; fabrika, 1926 yılı sonlarına doğru “uçak tamiri yapabilir”, 1927 yılında da “uçak üretebilir” hale getirilecekti.

Hedef tarih biraz sarktı, fabrikada 1930 yılında uçak üretimine başlandı.

10 yılda 5 ayrı tipte 134 adet uçak üretildi.

Tesislerde 120 Alman, 240 Türk personel çalışıyordu.

Atatürk’ün ölümünden sonra Alman Junkers firması ile yapılan sözleşme feshedildi.

*Yıl, 1936…

Nuri Demirağ, uçak sanayinin önemini kavrayarak ilk girişimini yaptı.

İstanbul’da Beşiktaş Barbaros meydanındaki deniz müzesinin hemen yanında, ülkemizin ilk özel sermayeli uçak fabrikasını kurdu.

1936’da tek motorlu ilk uçak, 1938 yılında ise Türkiye’nin ilk yolcu uçağı “NUD-38” üretildi.

Bu uçaklar, 1944 yılında, “dünya havacılığı A sınıfına” alındı.

Uçaklar, saatte 325 kilometre hızla bin kilometre uçabiliyordu.

Türk Hava Kurumu, satın alma taahhüdünde bulunmasına rağmen, üretilen uçakları satın almadı, bu nedenle üretilen uçaklar “ambulans uçak” olarak Hollanda’ya satıldı.

*Yıl, yine 1936…

Türk Hava Kurumu, Akköprü’de kurduğu tesiste hafif uçak ve planör üretmeye başladı.

Daha sonra bu tesis büyütülerek Ankara Etimesgut’a taşındı.

2.Dünya Savaşı sırasında Nazi zulmünden kaçan çok sayıda Polonyalı mühendis Türkiye’ye sığınmış ve bu mühendisler sayesinde Alman sanayinin inceliklerinden yararlanılmıştı.

Üretilen 6 yolcu kapasiteli nakliye uçakları yurt dışında büyük ilgi gördü ve bazı Avrupa ülkelerinden siparişler aldı.

İlk uçak ihracatı Danimarka’ya yapıldı.

1950 yılına kadar Türk Hava Kurumu değişik tiplerde uçaklar üretti.

1950’de neler oldu?

Çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk.

Uçak sanayi, o tarihlerde bütün dünyada emekleme dönemindeydi.

Siyasi ve ekonomik şartlar itibariyle, bizim uçak sanayimizin, dünyadaki emsallerini yakalayabilmesi için en uygun zamandı.

Ama 1950 yılına geldiğimizde, başarılı bir şekilde götürdüğümüz “Türkiye uçak sanayi hamlesi” bir anda çöktü.

Ne oldu da çöktü?

Uzun hikâye, özet geçeyim…

2.Dünya Savaşı sona erdi, ABD ve Sovyetler Birliği iki süper güç olarak ortaya çıktı.

Ülkeler paylaşıldı, Türkiye ABD tarafında kaldı.

ABD, önce Truman Doktrini’ni, ardından Marshall Planı’nı devreye soktu.

Amaç belliydi…

Taktik, klasik emperyalizm taktiğiydi…

Siz üretmeyin, biz verelim…

Para ve sanayi yardımıyla, Türkiye’nin sanayileşme çabası durduruldu.

Tabii yardım yaparken, bu parayla kendilerinden uçak alımını şart koştular.

Türk Hava Kurumu, kendi ordumuzdan yeterli sipariş alamayınca sıkıntıya düştü, 1952 yılında uçak fabrikasının kapısına kilit vurdu.

Böylece Türkiye’nin “uçak sanayi kurma çabası” tamamen sona ermiş oldu.

Gelelim DEVRİM otomobiline…

Yakın tarih olduğundan, DEVRİM Otomobili konusunda neler olup bittiğini daha net hatırlıyoruz.

Yıl, 1961…

1960 ihtilalinden sonra, ilk yerli otomobili yapmak için çalışma başlatıldı.

Türk mühendislerin gece gündüz çalışmaları sonunda, 3 ay gibi kısa sürede ilk yerli otomobil üretildi.

“DEVRİM” adı verildi otomobile…

29 Ekim 1961 tarihinde, yani Cumhuriyet’in ilanının yıldönümünde, yerli otomobil TBMM’nin önüne getirildi, 27 Mayıs darbesinin başkanı Cemal Gürsel tarafından test edildi.

Cemal Gürsel törene katılanlara, “Bir aşağılık duygusuyla bizde otomobil yapılamayacağı iddia edilmişti. Bizde otomobil yapılabilir, işte örneği” dedi ve otomobile bindi.

Araba 100 metre gidip durdu, şoför Cemal Gürsel’e dönüp, “Benzin bitti paşam” dedi.

Araçtan inen Gürsel, “Arabayı yaptık Avrupa kafasıyla, benzini ikmal edemedik şark kafasıyla” diyerek, belleklerden silinmeyen o sözü söyledi.

Sonra ne oldu?

Sonra eleştiriler, “dalga geçmeler” başladı.

“Otomobil yapmak kim, biz kim?”

“Otomobil yapmaya kalkarsak, böyle olur…”

“Yarım milyona otomobil mi olur?”

Siyasetçiler ara sıra “Seri üretime geçilecek” lafları ediyorlardı.

Olmadı, seri üretime geçilmedi, belli ki yine egemen devletlerin müdahalesi vardı, DEVRİM sesiz sedasız müzeye kaldırıldı.

Yıl kaç?

1961…

Bugün, 2019’dayız.

Aradan geçmiş 58 yıl.

58 kayıp yıl

Eğer Türkiyeemperyalist ülkelerin kıskacından kurtulabilseydi…

Atatürk döneminde başladığı uçak sanayisini devam ettirebilseydi…

1961’de ürettiği ilk yerli otomobili geliştirebilseydi…

Bugün uçak üretiminde de, otomobil üretiminde de çok farklı yerlerde olurduk.

Uçak ve otomobil üretiminde, “parmakla gösterilen ülkeler” arasında yerimizi alırdık.

Şimdi, kaybedilen yılların ardından, yeniden “yerli otomobil” üretme çalışması içindeyiz.

Dün “ikinci yerli otomobilimizin prototipi” Gebze’de tanıtıldı.

Bursa’da fabrika kurulacak, 2022’de seri üretime başlanacak.

Hayırlı olsun!

Geç kaldık, altın değerindeki yılları kaybettik, ama ne yapalım, kaybettiğimiz yılların arkasından ağıt yakacağımıza, önümüze bakalım.