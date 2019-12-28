Feto’ya sefa ,Gazeteciye ceza !

Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan denen kişi devletin TRT sine çıkarılıyor ve mesajlar veriyor !

Muhalefet ayağa kalkıyor,feryad ediyor…

İktidar :

-Fikir özgürlüğü (!)

Diyor..

Bir siyasi partinin Genel Başkanı:

-Seni o saraydan indirmezsem,namerdim (!)

Diyor…

İktidara ortak (!) ediliyor…

Bir Başka siyasi partinin başkanı:

RTE için, Harun-Karun benzetmesi yapıyor,

İktidar partisinde sözcülüğe getiriliyor.

Bir başka siyasi parti başkanı,İktidar partisi ve başkanı için ağza alınmayacak sözler söylüyor,

Hükümette içişleri bakanı oluyor !

Hükümetin başı, Adalet Bakanı olan kişiler;

-Ey Okyanus ötesindeki sevgili gel,bitsin bu vatan hasreti (!)

Diyerek haykırıyor,yalvarıyorlar…

Daha ilk gününden itibaren,üzerine ve ismine toz kondurmadıkları

-HOCAEFENDİ

Diye üzerine titredikleri Fethullah için,

-FETO, diyen,

Bu kişinin kirli çamaşırlarını ve kötü niyetini ortaya çıkaran ,

SÖZCÜ Gazetesinden yazarlar haklarında açılan ,

FETO’cu davasında hapse mahkum ediliyor !

Hani memlekette “İfade özgürlüğü” vardı ?

Bu ülkede bırakın orta yaşlı kişileri ilk okul öğrencilerine sorsanız,

Onlar bile Sözcü Gazetesi yazarlarının FETOCU olduklarına inanmaz !

Bu dünyanın bi de öbür dünyası var diyorlar ya;

Eğer buna inancınız varsa,

Sözcü yazarlarını mahkum eden hakimler,

Sizleri öbür dünyadaki ilahi adalete havale etmek gerekiyor.

Tam 17 yıl Fethullah’la kucak kucağa yatanlar suçsuz,

FETO diye,diye Feto’nıun art niyetini ve çalışmalarını deşifre eden gazeteciler suçlu!

Adaletin bu mu dünya ?

Ne adaleti yahu?

Hatırlayanlar vardır;

Bir zamanlar İstanbul liğinde oynayan ,

ADALET futbol takımı vardı…

Hani Fenerbahçeli, Selahttin,Mehmet Ali, bu takımda oynamışlardı.

Hocaları da Fahri Somer’di…

O Adalet bile ligde kaldığı sürece bu günkü Adalet kadar eleştirilmemişti !

Dünya Türkçe Olimpiyatları düzenlediği için hala birileri tarafından övülen,onu öven kişiler,

Dünyanın dört bir yanında hala tehlikeli oldukları için aranan fakat bir türlü bulunamayan Fetocular,

Ortalıkta cirit atarken,

ömürlerini FETO ile mücadeleye adamış Sözcü Gazetesi yazarlarının ,

FETOCU diye suçlanması ,

AKP Adaleti tarafından tescillendi !

Geçmiş olsun Sözcü’nün FETOCU Gazileri,

*** 2020 yılının herkese sağlık,sıhhat,mutluluk getirmesi dileklerimle...