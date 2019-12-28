Başarı nedir, nasıl başarılı olunur?

Başarı nedir?

-Çok lüks bir villada oturmak mıdır?

-Herkes tarafından tanınmak mıdır?

-Özel uçak sahibi olmak mıdır?

-Herkesin gıptayla baktığı lüks bir otomobille gezmek midir?

-Şöhret olmak mıdır?

-Çok zengin olmak mıdır?

-Bir uçak filosuna sahip olmak mıdır?

-Çok hayranı olmak mıdır?

-İstediği okuldan mezun olmak mıdır?

-İyi maaşı olan bir işte çalışmak mıdır?

-Kendi işini kurmak mıdır?

-Yukarıda sayılanlardan en az üçüne sahip olmak mıdır?

-Ya da hepsi midir?

-Yoksa hiçbiri mi?

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Çok az insan, kendi yaşamlarında başarıyı gerçekleştirmenin ne olduğunu bir an durup düşünüyor.

Hepimiz başarı istiyoruz.

Başarılı olmak, başarılı hissetmek ve başarılı yaşamak istiyoruz.

Ama, gerçekten “Başarı nedir?” diye hiç düşünmeden sürekli para, şöhret, zenginlik, güç, eğitim, ilişkiler ve diğer binlerce şeyin peşinde koşuyoruz.

Peki, gerçekten başarı nedir?

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Kendimiz için “Başarı nedir?” sorusuna cevap vermezsek, yanlış merdiveni tırmanmaya başlayabilir ve başkasının başarı dediği şeyin peşinde koşuyor olabiliriz.

Yanlış dağa tırmandığımızda “Burası benim arzuladığım yer değildi!” diyebiliriz. Bu peşinde koştuğumuz hedeflerin yanlış olduğunu fark etmek için hayatımızı boşa harcıyoruz demektir.

Gerçek başarıyı elde etmiş olanlar, kendileri için zirveye çıkmanın ne demek olduğunu net bir şekilde anlayanlardır.

Eğer onların adımlarını takip etmek istiyorsak, biz de zirvenin kendimiz için ne olduğunu net bir şekilde tespit etmeliyiz.

BAŞARI NE DEĞİLDİR?

Başarının ne olduğunu tespit etmeden önce, başarının ne olmadığını iyi anlamamız gerekir. Çoğu insan başarıyı zengin olmak, mükemmel bir ilişkiye sahip olmak, milyar dolarlık bir iş kurmak veya sosyal medyada çok sayıda takip edeni olmak vb. şekilde algılamaktadır.

Çoğu insanın başarı imajlarında ünlü insanlar vardır. Ünlü insanlarda bir yanlışlık yoktur. Yanlış olan onlar gibi olmanın sizi mutlaka başarılı kılacağını düşünmektir.

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Çocukluk ve gençlik dönemlerimiz boyunca ebeveynlerimizden, öğretmenlerimizden ve arkadaşlarımızdan çeşitli başarı fikirleri öğreniriz. Herkesin bizim kim ve ne olmamız gerektiğiyle ilgili kendi fikirleri vardır. Başkalarının görüş ve fikirlerine değer vermemiz uygun olsa da, bunları mutlaka kendi fikirlerimiz olarak kabul etmemeliyiz. Kimse kendi başarı versiyonunu bize dayatamaz. Kimse bize bizim için yaşanacak iyi bir hayatın ne olduğunu söyleyemez.

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Başarının iyi bir iş veya iyi bir sosyal statü gibi belirli bir nesneyi elde etmek anlamına geldiğini varsaymak ve bu şeyi elde edersek başarılı olacağımıza inanmak kolaydır. Ancak başarı tanımımızı bir veya iki başarıya dayandırırsak, hayal kırıklığına uğrama ihtimalimiz çok yüksektir. Bunun yanında en büyük başarılardan bazılarının, en büyük başarısızlıklardan kaynaklandığını da unutmamak gerekir.

BAŞARI NEDİR?

Başkalarının ne istediğine göre değil, kendi isteklerimize göre hedeflerimizi ve yörüngelerimizi belirlemeliyiz.

Bazı insanlar, diğer insanlara yardım etmenin onlara mutluluk getirdiğini fark eder ve bu nedenle başarı, onlar için başkalarına adanan bir yaşam gibi görünür. Bazıları bir işletme kurmanın veya bir ürün üretmenin onlara mutluluk getirdiğini fark eder. Bazıları izolasyonu, bazıları ise sürekli aktiviteyi tercih ederler.

Basit ama derin olan gerçek şudur: beni mutlu eden şeyin başkasını mutlu etmemesi veya bunun tam tersinin geçerli olması doğaldır. Örneğin benim başarı vizyonum muhtemelen sizinkilere benzemiyor ve bunun böyle olması da çok doğaldır.

Kendimiz için başarıyı tanımlamazsak ve başkasının yolunu izlemeye çalışırsak, sonunda hayal kırıklığına uğrar, mutsuz ve nihayetinde kendimizi çok başarısız hissederiz.

“BENİ NE MUTLU EDER?”

Başarıya giden yol kendinize şunu sorarak başlar: “Beni ne mutlu eder?”

Ayrıca, birçok yönden başarılı olduğumuz alanları anlamak da çok önemlidir. Belirli bir hedefe ulaşana kadar başarısız olduğumuzu varsayarsak, asla mutlu olamayız. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz her şeyi tanımak ve bilmek zorundayız.

Başarı hem bir amaç hem de bir yolculuktur. Belirli mihenk taşlarına ulaştığımızda, bunların her biri bir başarı unsurudur. Ama orada durmuyor, hep daha fazlasını istiyoruz ve daha iyisini hedefliyoruz.

Bizi mutlu edecek hedeflerimiz için bir yol planı yapmamız gerekiyor. Başarının yolu, büyük ve kararlı eylemler gerçekleştirmeyi gerektirmektedir.

“Fakat yolumuzu nasıl buluruz?”

“Gerçek başarıya ulaşmak için hangi adımları atmalıyız?”

Cevaba ulaşmak için şu birkaç soruya net bir şekilde cevap verebilmeliyiz:

Hayatımdan ne yapmak istiyorum?

Kim olmak istiyorum

Benim için gerçekten önemli olan nedir?

Beni tutkuyla ateşleyen şeyler nelerdir?

Hangi yaşam tarzına ulaşmak istiyorum?

İnsanların öldükten sonra hakkımda neler söylemesini istiyorum?

Bu soruların cevapları çok net olmalı. “Benim için asıl önemli olan mutluluk” gibi genel ifadeler yeterli değildir. Açıkça göremiyorsanız, bunun ne anlama geldiğini, ne yaptığınızı veya nereye gittiğinizi gerçekten bilemezsiniz. Aynısı başarı vizyonunuz için de geçerlidir.

SONUÇ: BAŞARI NEDİR?

Başarı, kişinin mutlu olacağı konu veya konuları tespit etmesi, onlara ulaşması için hedefler koyması, o hedefler uğruna çabalaması, zor zamanlarda da hedefinden ayrılmama çabası göstermesi, bu süreçten heyecan duyması, ulaştığı ara hedeflerle mutlu olması ve kişinin bulunduğu noktadan geriye baktığında gurur duyacağı bir hayatı yaşamasıdır. Başarı tek yönlü bir yol değil, yaşamış olmaktan dolayı mutluluk duyacağımız bir süreçtir. Başarı dileklerimle… (Alıntı- Melik Safi DUYAR- http://www.kisiselgelisim.com)

BAŞARI İÇİN ANLAMLI SÖZLER

-Başarı insana belki çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. (Çin Atasözü)

-Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. (Germain Martin)

-Başarısızlıklar, kuvvetlilere daha da kuvvet verir. (Saint Exupery)

-İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. (Andre Gide)

-Her şeyin mühim noktası, başlangıçtır. (Eflatun)

-Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. (Cicero)

Yılın en çok konuşulan teknik direktörü belli oldu

Ajans Press’in 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 24 bin 25 haber çıkan Fatih Terim olduğu görüldü. Süper Lig’in en çok konuşulan ikinci teknik direktörü, hakkında 15 bin 7 yazılı basın yansıması tespit edilen Ersun Yanal oldu. Trabzonspor’un teknik patronu Ünal Karaman ise 12 bin 672 haberle en çok konuşulanlar listesinde üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş’ın hocası Abdullah Avcı 11 bin 977 haber yansıması ile dördüncü sırada yer bulurken, Aykut Kocaman 6 bin 980 haberle listenin beşinci sırasında yer aldı.