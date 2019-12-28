Yılbaşını kutlamak, bizim “değerlerimiz” içinde mi, değil mi?

Değişen bir şey yok!

Otomatiğe bağlamışlar, her yılın sonunda aynı “bayat, bayağı, anlamsız” sözlerle “yılbaşı kutlaması” kötüleniyor.

“Noel” adı kullanılarak, yılbaşı, cadılaştırılıyor.

Aralık ayı girer girmez bombardıman başlıyor:

*Efendim, yılbaşını kutlamak mümine yakışmazmış…

*Günahmış…

*Gayrimeşruymuş…

*Bizim değerlerimiz içinde değilmiş…

Ve bütün bu çıkışlar, “tehdit dozunda” ifade ediliyor.

Sakın ha kutlamayın!

Dinden, imandan olursunuz!

Günaha girersiniz!

İşin acı tarafı, yılbaşı kutlamalarına karşı çıkan, toplumun sadece “dinbaz” kesimi değil, devlet de bu kesimin yanında, hatta bu kesimin kışkırtıcısı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yılbaşı öncesi, değişik kanallarla “fetva” yayınlıyor.

Her yıl benzer sözler:

“Unutmayalım ki, ömür sermayesinden geçen bir yılın sonunda kendini ve yaradılış gayesini unutarak değerlerimizle örtüşmeyen, insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlar sergilemek bir mümine asla yakışmaz. Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür. Sevap-günah, hayır-şer konularında muhasebe yapılması gereken saatlerin emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango gibi şans oyunlarıyla heba edilmesi üzücüdür.”

Fetva aslında bize “dinen” bir şey söylemiyor.

Ama yine de “Kutlamayın” diyor.

“İsraf” diyor.

“Kumar, piyango gibi şans oyunları” diyor.

İsrafın, kumarın, piyangonun; doğrudan yılbaşıyla ne ilgisi var ki?

Türkiye’de her gün israf var.

Türkiye’de her gün kumar oynanıyor, piyango çekiliyor.

Hem de devlet eliyle…

Amaçları; “israf, kumar, piyango” değil.

Amaçları, her yılbaşını millete zehir etmek!

Dikkat edin, son yıllarda her yeni yılbaşı, umuttan çok karamsarlık, huzurdan çok huzursuzluk, güvenden çok korku yüklü olarak karşımıza çıkar oldu.

Eyvah yine yılbaşı geliyor…

Eyvah yine bunlar yılbaşını milletin burnundan getirecek…

Oysa her yılbaşı; umut, sevinç, neşe çağrıştırmalı.

Bırakın millet kutlasın!

Kutlama ve eğlence denince, dinbazların aklına hemen alkol ve kumar geliyor.

Ne ilgisi varsa?

Yılbaşları on yıllardır birlik ve beraberlik içinde kutlanıyordu da…

Sevgili okurlarım, gerçek dindarların, samimi dindarların “yılbaşı” ile sorunları yok.

Yılbaşı ile sadece dinbazların, dincilerin sorunu var.

Benim çocukluğum ve gençliğim Anadolu’da geçti.

Yalvaç’ta, Isparta’da, Ankara’da…

Yılbaşları da, dini bayramlarımız gibiydi.

Nasıl bayram sofraları kurulursa, ailelerde yılbaşı sofraları da kurulurdu.

Sofraların müdavimleri belliydi.

Anamız, babamız, halamız, eniştemiz, teyzemiz, dayımız, komşumuz…

Hep birlikte biraz daha özenle hazırlanmış sofraya oturulur, yenilir, içilir, sohbet edilirdi.

Sofrada; sarma, dolma mutlaka olurdu.

Kalabalık durumuna göre ya birkaç tavuk, ya da hindi bulunurdu sofralarda.

Yemek sonrası da kuruyemiş, elma, portakal, mandalina…

İlerleyen saatlerde de, yine hep birlikte çoluk çocuk “tombala” oynanırdı.

Bazı yılbaşlarında pişmaniye çekildiğini de hatırlarım.

Yılbaşları da, tıpkı Ramazan ve Kurban bayramları gibi, toplumda birlik ve beraberliğin simgesiydi.

Ben 72 yaşındayım, 10-15 yıl önceye kadar, “yılbaşı kutlamalarına” tepki hiç duymadım.

Son yıllarda yılbaşı kutlamaları da, “toplumu ayrıştırma” aracı oldu çıktı.

Yılbaşını kutlayanlar…

Yılbaşını kutlamayanlar…

Şu halimize bakar mısınız?

Yılbaşı, dini bir kutlama mı?

Değil!

Değilse, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılbaşı kutlamasıyla ne ilgisi var?

Tamam, Diyanet, dini günlerin kutlamalarına karışsın, şöyle kutlayın böyle kutlayın desin de, yılbaşlarına neden karışıyor?

Hani bu ülkede “özel yaşama müdahale” yoktu?

Bırakın herkes kendi yaşam felsefesi doğrultusunda yeni yılı karşılasın!

İçen içsin, piyango oynayan oynasın!

Din, hayatın hızlı akışı içinde bütünüyle “kitap”a sığmıyor.

Bu sadece bizde değil, bütün ülkelerde aynı…

Bu toplumun büyük kesimi namazını kılar mı, kılar…

Orucunu tutar mı, tutar…

Ramazan ayı boyunca içki dahil bütün aşırılıklardan uzaklaşır mı, uzaklaşır…

Sonra Ramazan biter, bayram namazından döner, daha ilk akşam rakı şişesini açar mı, açar.

Biz istesek de istemesek de, Anadolu’da halk dinini böyle yaşıyor.

Diyanet, dini bayramlar öncesi bu konuda hiçbir uyarıda bulunmuyor, ne zaman ki yılbaşı yaklaşıyor, başlıyor milletin emdiği sütü burnundan getirmeye…

“Noel”miş de, Hıristiyan kutlamasıymış da…

Ne ilgisi var?

Noel 25, yılbaşı ise 31 Aralık…

Bir yıl bitiyor, yeni bir yıl başlıyor…

Hemen hemen bütün ülkelerde, dini herhangi bir takıntıya kapılmadan, her yılbaşı kutlanıyor.

Japon da kutluyor, Çinli de kutluyor, Afrikalı da, Hintli de…

Bir iki milletin bağnaz kesimini ayırın, yılbaşı kutlamalarında bir sorun yok!

Yılbaşı ve bizim değerlerimiz

Bizim kültürümüz…

Bizim değerlerimiz…

Sıkça duyarız bu ifadeleri.

Ve bu ifadelerle pek çok şeyi yargılarız.

“Bizim kültürümüze uymuyor…”

“Bizim değerlerimiz içinde değil…”

Şu yıllardır “bizim değerlerimiz, bizim kültürümüz” dediğimiz şeylere bakalım mı?

“Nevruz” mu bize ait?

“Hıdrellez” mi bize ait?

“Karagöz” mü bize ait?

“Tasavvuf” mu bize ait?

“Sünnet” mi bize ait?

“Tespih” mi bize ait?

“Âmin” sözcüğü mü bize ait?

“Çay” ve “kahve” mi bize ait?

Hangisi?

Daha say sayabildiğin kadar.

Bu saydıklarımın özüne gidin, bakalım kendinizi nerelerde bulacaksınız?

Kültürler birbiriyle sürekli etkileşir.

Öge alır verir, değer alır verir, inanç alır verir…

Kültürler; zaman içinde sentezlenir, melezleşir.

Biliyorum, bazılarınız “âmin” sözcüğüne takıldınız.

“Âmin” üç semavi dinde de vardır.

Yani kronolojik sırasıyla; Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve Müslümanlıkta…

Şimdi ülkemizde en çok kullanılan bu sözcük (âmin) için “Başka kültürlerden geldi”, “Başka diyarların değeri” diyebilir misiniz?

Şimdi bırakalım bunları da, yılbaşı için “cadı kazanı” kaynatmaktan vazgeçelim.

Bırakalım herkes; neşe, sevinç ve eğlenceyle yeni yıla girsin!