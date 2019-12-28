İzmit Belediyesi’nin gecesinde konuştuklarım ve Cihan Özkul’un söyledikleri…

İzmit Belediyesi’nin Sekabahçe’de düzenlediği nezih akşam yemeğinde, ilçemizin kulüp temsilcileriyle bir araya geldik. Orada hem protokol üyesi, hem kulüp yöneticisi ve hem de gazeteci olarak bulunuyordum. Mithat Ağa kapıda karşıladı bizi. Sevgili Nebil Uzun ve eski talebem Ali Şentürk ile birlikte Seka Park’ın ayazında kendimizi mekana zor attık. Çünkü yanlışlıkla (herkes gibi) kongre Merkezi’ne gitmişiz… Kapıda kardeşim Ahmet Hazer karşıladı. Aynı şekilde Şive Bağdiken, Mithat Ağa, Uğur Koştur başkan, samimi şekilde ağırladı bizleri. Mutlu olduk. Baba dostu Rafet Kırgız ağabey, yaşayan efsane Bünyamin Akman ağabey de oradaydı. Ve daha ismini sayamadığım yüzlerce kişi…

İzmitli olarak gittiğimi bu gecede başıma bir de pantolon askısı kazası geldi ki sormayın. Askım koptu, Göksel Ali Argun, Fatma Kaplan Hürriyet ve Hakan Tanta arasında konuşmamı oturarak yaptım. Hep beraber çok güldük. Sonra da neden oturduğumu söylemek zorunda kaldım, çünkü o kalabalığa saygısızlık yapmaktansa, içinde bulunduğum durumu söylemek daha doğru ve dürüstçe olurdu. Neyse…

Hep beraber katıla katıla güldük…

Yemeğin bir amacı da bu değil miydi zaten?..

Güzel bir geceydi…

Bol bol sohbet ettik…

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, enfes bir konuşma yaptı…

Hürriyet özetle şunları söyledi…

“Kesinlikle spor bizim önceliğimizdir. Gençliğimize, Çocuklarımıza hizmettir. Tesisleşme anlamında önemli işlere imza attık. Bir maraton düzenleyeceğiz. Aynı şekilde milli bayramlarımızı da artık yeniden statta kutlamaya başlıyoruz. Bunlar size müjdelerim olsun” dedi ve uzun bir listeyle çalışmalar hakkında bilgi verdi… (Bu arada, ben buna karşıyım. Yani insanlar böylesi detaylı inşaat haberlerinden sıkılıyor. Önemli olan somut verilerle, neler düşünüldüğünün aktarılmasıdır)… Fatma Kaplan Hürriyet başkanı zaman zaman “Bir saat konuşsun yine de dinlerim” diyenler ayakta alkışladı. Masamızı bizimle paylaşan Remzi Demirer hocam da konuşmayı yüreklice alkışladı. Murat Aydın, bendeniz ve Hakan Tanta da alkışlara katıldık.

Spor Müdürü Mithat Ağa’nın titizliği, Mehmet Açık’ın neden ‘yaşayan efsane’ olduğu bir kez daha görüldü. (Ona kızgınlıklarım var ama bakacağız sonraJ)…

Bu mutlu geceden Göksel Ali Argun hocamın aracıyla ayrıldık…

Bu tip gecelere artarak katılmaya devam edeceğiz…

Çağırın gelelim…

Ama görü belirtmek kaydıyla…

Bizim derdimiz yemek yemek değil, bağcıyla hasbıhâl etmek…

Bilmem anlatabildim mi?..

HHH

Ve gelelim benim konuşmama… Konuşmamda, “Roman kulüplerine yaklaşımlarda dikkat edilmesi gerektiğini, Tavşantepspor’un bir futbolunun sahtekârlığıyla ilgili yaptığı başvuruyu aşırı bulduğumu, bu tip davranışlara el birliğiyle dikkat etmemiz gerektiğini söyledim. Yörenin nazikliğini irdeledim”…

Eve döndükten sonra Cihan kardeşim beni aradı…

Kendisinin kulübüne yaptığım katkıları en iyi kendisi biliyor ve son derece kibar ve ders verircesine sitemini iletti. Özkul’a çok çok teşekkür ediyorum. Böyle konuşa konuşa her şeyi çözebiliriz… O da dertlerini bana anlattı ve yarın sütunlarımızda okuyacaksınız…

Elhasıl-ı kelam, bu tip organizasyonlar hep faydalıdır…

Ama, dediğim gibi rakamlarla sıkmamak ve bununla ilgili dosya hazırlayıp, konuklara elden vermek şartıyla…

Boşuna toplantının adını ‘istişare toplantısı’ koymamışlar…