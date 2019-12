Akın Ülkü Sevinç ile Tarih, kültür ve sanat üzerine

Akın Ülkü Sevinç ile İzmit’ in tarihi üzerine, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği ve son olarak gerçekleştirilen “Gez Çiz Yaz – İzmit” projesi üzerine konuştuk. “Yaşaldıkça doğup büyüdüğüm kentin çok önemli ve değerli bir tarihi geçmişi olduğunu keşfettim.” diyor konuşmasında Akın Ülkü Sevinç

Akın Bey, bize kendinizden bahseder misiniz? Akın Ülkü Sevinç ismi bizlere Tarih, Kültür ve Sanat’ı çağrıştırıyor. Bize biraz bu yönlerinizden bahseder misiniz?

1970 İzmit doğumluyum. üç kuşak İzmitli bir ailenin üyesiyim. İlk, orta ve lise tahsilimi İzmit’te tamamladım. Askerlik öncesinde İzmit’te mimari proje ofislerinde teknik ressam olarak çalıştım. Askerlik görevimi 1991-1992 yılları arasında Diyarbakır ve Silopi’de yaptım. 1993-2018 yılları arasında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir şirkette proje yönetim uzmanı olarak çalıştım. Evli ve bir çocuk babasıyım.13 Aralık 2011 tarihinde kurduğumuz Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği’nin kuruluşundan bu yana yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyim. 2009 yılından bu yana çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve tarih projeleri organize ediyor ve yönetiyorum. 2009 yılında başlayan, Avrupa’dan on iki kentin proje ortağı olarak yer aldığı “Uluslararası Art Carnuntum” projesinin İzmit koordinatörlüğünü yürütüyorum. 2011 yılı Temmuz ayında uluslararası diplomatik katılımla İzmit’te açılışı gerçekleştirilen “İzmit Hoşgörü Anıtı” projesinin koordinatörlüğünü ve “İzmit Hoşgörü Anıtı”nın görsel tasarımını yaptım. On bir kısa film ve belgesel film prodüksiyonunun yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendim. 2013 yılından bu yana ulusal ve uluslararası çapta “Kısa Film Festivali ve Fotoğraf Yarışma”ları yönetiyorum. Değişik disiplinlerde fotoğraf, illüstrasyon ve yağlı boya resim sergilerinin koordinatörlüğünü ve küratörlüğünü yapmaktayım. Uluslararası İzmit Kısa Film Festivali’nin kurucu başkanıyım. Değişik aralıklarla gerçekleştirdiğimiz uluslararası Erasmus+ projelerinde yasal temsilci olarak görev almaktayım.

Nicomedia size neyi ifade ediyor?

Çocuk yaşlarda kent tarihi bilincimiz zayıftı. Yaşaldıkça doğup büyüdüğüm kentin çok önemli ve değerli bir tarihi geçmişi olduğunu keşfettim. Günümüzde özellikle antik İzmit tarihi çok bilinmiyor. Önce Bithinya Krallığı’na ve sonrasında Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapmış bir kent Nikomedya. Özellikle üçüncü ve dördüncü yüzyıllarda inşa edilen sarayları, hamamları, tapınakları, tiyatroları, güzel sanat atölyeleri ve hipodromuyla Roma, İskenderiye ve Delphi’den sonra dünyadaki dördüncü büyük metropol kent olma özelliğine sahiptir. 311 ve 313 yıllarında başkent Nikomedya’dan yayınlanan hoşgörü fermanları dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Yunanlı Retorisyen Libanius dördüncü yüzyılda Nicomedia'yı ziyaretinde gördüklerini şöyle betimlemiştir "Güzelliğine ve getirilerine diğerlerince ancak erişilebildi, aşılamadı. İleriye doğru toprakları ve kolları ile denizi kucakladı. Sahilde yükseldi ve boydan boya kenti ikiye ayıran sütunlu caddeyle bezendi. Alçak bölgelerden kaleye doğru serviler gibi yükselen kamu binaları görkemli, özeller ise çekici idi, derelerle sulanan, bahçelerle çevrili evler bir diğerinin yukarısında yükseliyordu. Kurul odaları, hitabet okulları, tapınaklarının çokluğu, hamamlarının muhteşemliği ve limanının büyüklüğü gördüğüm ancak anlatamadıklarım. Bu kentin surları içinde büyümüş olanlarla onu ilk kez görenlerin duyguları aynı idi. Körfezin üzerine parıldayan sarayın yanı sıra tüm kenti süsleyen tiyatro ile değişik yapılardan yansıyan daha da parlak ışıkları tanımlayabilmek zordu."

Ve Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği’nden bahseder misiniz, Art Nicomedia’nın hedefi nedir? Neler yapmayı düşünüyorsunuz şu an ve ileriye dönük?

13 Aralık 2011 tarihinde yedi kurucu üye ile kurduğumuz Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği'nin bugün yetmiş dernek üyesi ve on dört onursal üyesi var. "Hayal Et, Planla, Uygula, Tadını Çıkart" mottomuzla bugüne kadar otuz beş Kültür ve Sanat, yirmi iki Kent Tarihi, kırk iki Uluslararası ve beş Kent Tanıtım projesi olmak üzere toplam yüz dört proje ve etkinlik gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz panel, sunum ve dinletilere dört bin, açtığımız sergilere yüz bin'in üzerinde katılım sağlandı. Davetli olarak katıldığımız yurtdışı projeler için altı farklı ülkeden dokuz kente toplam yetmiş iki bin km yolculuk yaptık. Yüzlerce proje planlama, gözden geçirme ve proje detaylandırma toplantısı gerçekleştirdik. Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Festivalleri, Türkçe ve İngilizce Kent Tanıtım Seti, Belgesel, Klip ve Kurmaca Film Prodüksiyonları, Antik Nicomedia İllüstrasyonları ve Uluslararası Erasmus+ Gençlik Değişim Projeleri başta olmak üzere İzmit'te birçok ilke imza attık. Otuz üç sanat sergisi, on bir kısa film ve belgesel prodüksiyonu, on festival ve yarışma, on dört panel organize ettik, yedi kez uluslararası film festivaline davetli olarak katıldık, bu festivallerde iki ödül aldık. Uluslararası proje ortaklarımızla koordine ettiğimiz yirmi altı uluslararası etkinlik ve projede kentimizi temsil ettik. Hayal ettiğimiz ve planladığımız daha birçok proje ve etkinlik var. Bu doğrultuda her yıl yaptığımız gibi 2020 yılı aktivite planımızı da Ocak ayında sizlerle paylaşacağız. "İzmit Dünya Tarihi İçin Önemli Bir Yerdir ...!" sloganıyla çıktığımız yola "İzmit'te Yaşamayın, İzmit'i Yaşayın" diyerek İzmit'e “Kültür, Sanat ve Turizm Kenti” kimliğinin kazandırılmasına, gerçekleştirdiğimiz yerel, ulusal ve uluslararası projeler ile destek olmaya ve katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Kültür ve Sanatın bu kadar içindeyken kendi ilgilendikleriniz dışında sanatın başka bir dalıyla ilgileniyor musunuz ya da hiç kitap yazmayı düşündünüz mü?

Uğraştığımız projeler nedeniyle sanatın birçok dalıyla doğal olarak iç içeyiz. Birçok sanatçıyla ve sanatçı gruplarıyla projeler gerçekleştiriyoruz. Ben de hobi olarak resim yapmak isterdim fakat bu konuda yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Yakın zamanda olmasa bile ileriki yıllarda kitap yazma planım var. Kısmet diyelim.

İzmit’te Uluslararası film festivali düzenleme fikri nasıl oluştu?

2012 yılından bu yana uluslararası film festivallerine çektiğimiz filmlerle yarışmacı olarak katılıyoruz. Bu festivallerde önemli isimlerle tanışma fırsatımız oldu. İlk olarak 2014 yılında sadece İzmitli yönetmenlerin İzmit’te çektiği kısa filmlerin gösterim aldığı “1. Art Nicomedia Kısa Film Günleri”ni düzenledik. Bir sonraki yıl ulusal çapta yönetmenler bu etkinliğimize katılmak istediler ve biz de 2015 yılından itibaren “Art Nicomedia Ulusal Kısa Film Festivali” düzenlemeye başladık. 2018 yılındaki festivalin ödül törenine Hatice Aslan, Turgay Tanülkü, Irmak Ünal ve Engin Benli gibi ulusal çapta tanınmış sinema ve dizi oyuncuları katıldı. 2018 yılından itibaren İzmit Belediyesi işbirliği ile “İzmit Uluslararası Kısa Fim Festival”i düzenlemeye başladık. 2018 yılı festival temamız “Deprem”, 2019 yılı festival temamız ise “Sanat ve Sanayi” idi. Bu konuda iyi ilerliyoruz. Tamamı yönetmen, yapımcı ve akademisyenden oluşan beş yabancı on yerli toplam on beş jüri üyemiz var. 2019 yılında beş kıtadan beş yüz kırk sekiz film festivale başvuru yaptı. Bu tarz festivaller yıllandıkça değer kazanıyor. 2020 yılında festival temamız “Kadın” olacak.

Sizce İzmit’te kültür, sanat, edebiyat ve etkinlikler nasıl ilerliyor, İzmit’in geleceği ile ilgili neler düşünüyorsunuz bize biraz bahseder misiniz?

Birçok kurum ve kuruluş bu konuda gayret gösteriyor ancak kentin kültür ve sanat çakraları tam olarak açık durumda değil maalesef. Kocaeli genelinde toplam iki bin civarında fabrika bulunuyor ve geneli itibarıyla üç vardiya düzeninde bir kentte yaşıyoruz. Sanayi kenti olmak kentte kültür, sanat, tarih ve turizmin olmaması anlamına gelmiyor. Avrupa’da birçok kentte bunun örneğini görebilirsiniz. Bu kentte üretim yapan, işgücünü kullanan, az ya da çok bir şekilde kentin havasına, suyuna, toprağına dokunan tüm fabrika ve kuruluşların kentin sosyal, kültürel ve sportif yaşamına da dokunması gerektiği inancındayım. Özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde büyük firmaların sponsorluğunda uluslararası kültür ve sanat festivalleri düzenleniyor. Türkiye sanayinin kalbi konumundaki kentimiz bu anlamda yalnız bırakılıyor.

Sizce İzmit tarihini etkileyecek bir olay, ortam, tema ya da yapı var mı?

Sadece Avrupalılar için değil tüm dünyanın ilgisini çekecek tarihsel değere sahip bir kentte yaşıyoruz. Elbette bir Paris bir Londra değiliz ama bir turist kafilesi İzmit’e geldiğinde gezecek görecek bir sürü tarihi turistik yer bulabilir. Bir kent düşünün ki, beş yüz’e yakın tescillenerek koruma altına alınan kültür varlığına sahip olsun ama sanayi kenti olarak anılsın ve bilinsin. Sanırım dünya üzerinde tarihsel bilinirlik açısından İzmit kadar talihsiz bir kent daha yoktur. Bir kent olarak yaklaşık iki bin üç yüz yıllık aralıksız bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete evsahipliği yapmış kentimizde hem Roma, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemlerine ait onlarca yer, yapı ve alan bulunuyor. Nikomedya(İzmit) Roma İmparatorluğu’nun en parlak döneminde imparatorluk başkentliği yapmıştır. Dünyadaki ilk inanç hoşgörüsü fermanları Nicomedia’dan yayınlanmış ve dünya tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. 300’lü yıllarda inşa edilen Nicomedia antik tiyatrosu bugün İzmit’in en güzel yamacında günışığına çıkarılmayı beklemektedir. Bu tiyatro ortaya çıktığında İzmit’te turizm patlaması yaşanacaktır. İzmit Orhan Camii Türkiye’deki birkaç kılıçla Cuma namazı hutbesi okunan fetih camisinden birisidir. Ayakta kalmayı başarıp günümüze kadar ulaşan Kasr-ı Hümayun(Saray) Türkiye’de İstanbul dışındaki tek saraydır. Mimar Sinan’ın altı yüz yıl önce yaptığı Pertev Paşa Camii tüm heybetiyle kenti selamlamaktadır. Bugün İzmit'te olması gereken binlerce belki de onbinlerce parçası özellikle 1800'lü yıllarda tarihin şahitlik ettiği en büyük tarihi eser yer değiştirmelerinden birine ev sahipliği yapmış olmasına, bir kısmı İngiltere'deki dünyanın en büyük müzesi British Museum'da, Fransa'da Louvre Müzesi'nde ve Avrupa’nın çeşitli önemli müzelerinde sergileniyor olmasına rağmen, Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzemizde Paleolitik, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait binlerce eser sergilenmektedir. Ve elbette meşhur İzmit pişmaniyemiz dünyanın en uzun tatlısı olarak Guiness Rekorlar kitabına girmiştir.

Teknoloji çağındayız ve yapay zeka insanlığı etkisi altına almış durumda. Her gün dünya daha da ileriye gidiyor. Bu sizin çalışmalarınızı nasıl etkileyecek? İyi ya da kötü anlamda...

Teknolojik yenilikler ve özellikle yapay zeka önlenemez bir hızla her gün daha da gelişiyor ve evriliyor. Önümüzdeki on beş - yirmi yıl içinde önce mühendislik, doktorluk, hatta avukatlık gibi mesleklerde insanların iş bulması zorlaşacak. Robotlar ve yapay zeka bu işleri yapıyor hale gelecek. Bir gün duygu ve hislerin yerini yapay zekalar alır mı bilemiyorum fakat sanat her zaman var olacak.

Son çalışmanız “Gez Çiz Yaz - İzmit” bize biraz yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Kent tarihine ve kent belleğine katkı sunma hedefiyle Mayıs ayında Selim Sırrı Paşa Konağı ile başladığımız “Gez Çiz Yaz - İzmit" projemiz kapsamında, belirlediğimiz etkinlik takvimi doğrultusunda, her etkinliğimizde İzmit'in tarihsel geçmişi olan, yapısal bütünlüğünü günümüze kadar korumayı başarmış bir yapı ya da alanına gidip yerinde doğaçlama ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirdik. Her etkinlikte, önce gidilen tarihi yapı/alanın tarihsel geçmişi, mimari özellikleri, başından geçen ilginç olaylar tarafından katılımcılara aktarıldı, sonrasında ise katılımcılar tarafından tarihi yapı/alanla ilgili sanat dallarında çalışmalar gerçekleştirildi. Altı ay boyunca on dört farklı tarihi mekanda gerçekleştirdiğimiz workshop etkinliklerimize on sekiz farklı sanatçının dahil olduğu toplam yetmiş dört katılım sağlandı. Sizin de dahil olduğunuz "Gez Çiz Yaz - İzmit" projemizin bu seneki proje döngüsü içerisinde üretilen resim, edebiyat, fotoğraf, karikatür, minyatür, minimal öykü, beste dallarında olmak üzere toplam kırk bir eseri "Gez Çiz Yaz -İzmit Lansman Sergisi"ni Symbol AVM Meydan'da on bin’in üzerinde sanatseverlerle buluşturduk. Bu projeye önümüzdeki yıl farklı tarihi mekanlarda ve farklı içeriklerle devam etmeyi planlıyoruz.

“Gez Çiz Yaz - İzmit” etkinliklerinde iyi ya da kötü geçen anılarınız oldu mu?

Altı ay süreyle sürdürdüğümüz "Gez Çiz Yaz - İzmit" projemiz genel olarak gayet eğlenceli ve üretken geçti. Güzel arkadaşlıklar kuruldu, iyi bir takım olduk. Kötü demeyelim ama rotamızı karıştırıp antik su kemeri workshop etkinliğimizden geri dönüp Santa Barbara Kulesi’ne geçtiğimiz etkinlik ilginç bir anıydı.

Akın Bey, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.

Bizlere vakit ve gazetenizde yer ayırdığınız için de ben teşekkür ederim.