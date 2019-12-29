Derinceli vatandaşlar, o seslerden rahatsız

Derince Yenikent Kapalı Pazarı’nın temeli eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut tarafından atıldı… Kapalı pazarı açmak mevcut belediye başkanı Zeki Aygün’e nasip oldu…

Yani bir nevi başkan Aygün, hazıra kondu…

Kapalı Pazar bundan üç ay önce açılacaktı…

Yerlerini beğenmeyen esnaf, belediye önünde eylem yaptı…

Sonrasında Başkan Zeki Aygün, kapalı pazarın açılmasını erteledi…

Sorunlar çözüldü…

Kapalı Pazar, bu ay başında nihayet açıldı...

Kapalı pazara geçmeden önce, size eski pazardan bahsetmek istiyorum…

Eski pazar yeri, Otobanın hemen paralelinde bulunan caddede açılıyordu…

Pazar, yaklaşık 600-700 metre mesafede kuruluyordu…

Vatandaş, bu pazardan çok memnundu.

Vatandaşlar şimdi de kapalı pazara yönlendirildi…

Kapalı Pazar, modern olarak yapıldı…

Ama Pazar kurulan alanın yetersiz olduğu görüşü hakim.

Pazarcılar, yaklaşık 3 haftadır kapalı pazarda tezgah kuruyor…

Bölge halkı da burada ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor…

Hem tezgah kuran esnaflar, hem de kapalı pazara giden vatandaşlar, yeni pazara alışmaya çalışıyor…

KAPALI PAZARDAKİ BÜYÜK SORUN

Hem pazarcılar, hem de vatandaşlar pazara alışmaya çalışırken, kapalı pazarda hiç beklenmedik bir sorun yaşanmaya başlandı…

Pazar, caddede kurulurken, böyle bir sorun yoktu…

Ama kapalı pazarda çıkan sorun, vatandaşları bezdirmeye başladı…

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Nerden mi biliyorum…

Derince’de ikamet ediyorum…

Vatandaşlar, ilçedeki sorunları bana iletiyor…

Sorunları yazmamı istiyor…

Önceki gün de vatandaşlar, Derince Yenikent Kapalı Pazar’daki sorunları bana aktardılar…

PAZARCILAR MÜŞTERİ ÇEKMEK İÇİN SÜREKLİ BAĞIRIYOR

Sorun şu…

Kapalı pazarda tezgah açan pazarcılar, müşteri çekmek için sürekli yüksek sesle bağırıyor…

“Gel vatandaş, gel”…

“En ucuz mal, ne taze mal burada”…

“Ucuzluk burada”…

“Bu tezgaha bakmadan geçmeyin”… v.b… şekilde bağırıp, vatandaşları rahatsız ediyorlar…

Kapalı pazardaki alan dar olduğu için, tavan düşük olduğu için pazarcıların bağırışları yankılanıyor…

Bu yankılanma pazarın her yerini kaplıyor…

Doğal olarak da vatandaşlar, bu bağırışlardan çok rahatsız oluyor…

Hatta bazı vatandaşlar, pazardaki bu bağırışlar yüzünden, bir daha bu pazara gitmeme kararı bile aldı…

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Vatandaşlar, Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, pazarda daha fazla denetim yapmasını istiyor…

Sürekli bağıran pazarcılara ceza vermesini istiyor…

Bu bağırışlara devam edenlere, tezgah açmama cezası verilmesini talep ediyor…

1 OCAK 2011 YILINDA YASA ÇIKTI

Aslında 1 Ocak 2011 tarihinde yeni bir yasa çıktı…

Yeni yasada pazarcılara bağırma yasağı kondu…

Yasaya göre müşteri çekmek için bağıran pazarcıya para cezası verilecek…

PAZARCI –MÜŞTERİ TARTIŞMASI

Anlaşılan Derince Belediyesi Zabıta ekiplerinin ya bu yasadan haberi yok, ya da bu yasayı uygulamıyorlar…

Son olarak şu uyarıda bulunmalıyım ki;

Derince Belediyesi zabıta ekipleri, pazarcıların müşteri çekmek için bu bağırışlarını engellemeli… Gerekirse müşteri çekmek için bağıran pazarcılara ceza vermeli…

Bu bağırışlar devam ederse, yarın öbürsü gün bağırışlardan bıkan vatandaşlarla, pazarcılar arasında istenmeyen sonuçlar çıkabilir.

Çok sert tartışmalar yaşanabilir.

Benden uyarması…

Zaten kapalı alan…

Vatandaş, tezgahlara bakar, hangi malı alacağına karar verir…

Müşteri çekmek için, bağırmanın da bir mantığı yok…

PAZARCILARIN İKİ YÜZÜ

Bir de vatandaşlar, pazarcıların iki yüzlü davrandığını düşünüyor…

Vatandaşlar, pazarcıların iyi malı öne yığdığını, arka tarafta ise çürük, ezik malı bıraktığını, alışveriş yaparken pazarcıların ezik ve çürük malı kendilerine sattığını düşünüyor…

Zaman zaman da pazarcılar ile vatandaşlar, bu hususta karşı karşıya geliyor, tartışıyor.…

Pazarcılar, iyi mal ile ezik ve çürük malı ayırmalı…

İyi mala farklı, kötü mala farklı fiyat uygulamalı…

Bu sayede bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum…