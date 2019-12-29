Uçacakken, yere çakıldık.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan seçimlerden önce halka hitaben yaptığı konuşmalarda “Siz şu kardeşinizi bir daha iktidara taşıyın, ne enflasyon kalır, ne faizler yükselir. Türkiye’yi uçuracağım.” Diyordu.

Seçimler oldu. AKP yine iktidara geldi. Kendisi de yine cumhurbaşkanı oldu. Ancak ne enflasyon düştü, ne de faizler indi. Büyüme oranı düştü, fert başına düşen milli gelir azaldı. Halk daha da yoksullaştı.

Halkın dikkatlerinin ekonomide olduğunu anlayan ve enflasyonu düşüremeyen Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye’nin en itibarlı kurumu olan Merkez Bankasını enflasyonun ve ekonomik krizin nedeni olarak gösterdi.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Merkez Bankası’nın bağımsız olmasını içine sindiremedi. Bir konuşmasında,” Merkez Bankası güya ekonominin kurallarını uyguluyor ve kendi başına karar veriyor ama onun verdiği kararların hesabını millete ben veriyorum.”

Bağımsız olan Merkez Bankası başkanını bir gecede görevinden aldı ve onun yerine soyadı da kendisi gibi uysal olan bir kişiyi Merkez Bankası başkanlığına getirdi.

Merkez Bankasının yeni başkanı Sayın Uysal hemen Sayın Cumhurbaşkanının direktifleri doğrultusunda faizleri 4.25 puan indirdi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı şöyle dedi.” Merkez Bankası faizlerde 4.5 puanlık bir düşüşe fitti. Peki! Ne oldu, battık mı, bittik mi? Her şey yerle yeknesak oldu mu? Piyasalar bu durumu normal karşıladı.”

Piyasalar bu durumu normal karşılamadı. Çünkü enflasyon düşmedi. Fiyatlar başını aldı gidiyor. Büyüme hızımız daha da düştü. Bundan önceki çeyrekte 2.3 küçülen Türkiye ekonomisi son çeyrekte ise yüzde 1.5 küçülmüş.

İşsizlik özellikle nitelikli yani üniversite mezunu işsizlik artmış. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış. %27

İmalat sanayi iş yapamaz durumda.

Köylü ve çiftçi perişan.

Emekli acınacak durumda,

Çalışanlar ay sonunu zor getiriyor.

Siyasi iktidar elektriğe, doğal gaza, petrole ha bire zam yapıyor. Yeni zamlar kapıda.

TÜİK’in rakamlarına kimse inanmıyor. Gerçek ortada. Siz istediğiniz kadar kurumların başındakilerini değiştirin. Eğer halktan yana bir ekonomi politikası yürütmezseniz ne enflasyonu düşürebilirsiniz, ne de işsizliği önleyebilirsiniz.

Uçacakken, yere çakıldık.