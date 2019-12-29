Kocaeli 45, Taraftar 28 yaşında !..

Dile kolay… Tam 45 yıl gazete çıkarmak. Hem de yerel bir gazete olarak. Adeta dünyada eşi benzeri az görülebilecek bir başarı bu. Ben, bu kentteki yerel gazetelere bakış kadar farklı bir bakışın dünyanın hiçbir ülkesinde olacağını sanmıyorum. Gazeteyi herkes seviyor, yerel olarak neler yapabileceğimizi ve gücümüzü biliyor. Sadece 1.5 lira olan gazeteyi alırken, yeteri kadar ilgi göstermiyor. Halbuki bilmek lazım ki, patronu sanayici olmayan, bizim gibi gazeteler, sadece satışlarıyla ayakta duruyor. Hem de kimseye muhtaç olmayarak. CUMHURİYET GAZETESİ nasıl tarihi bir okul ise, KOCAELİ GAZETESİ de bu kentte bir okuldur. Başyazarımız Tanzer Ünal’ın talimatlarıyla ve bana güveniyle kurulan TARAFTAR da Ülkenin ilk yerel ücretsiz spor gazetesi olarak 28 yaşına bastı. Hem de bir kardeşimin ‘Bu gazete 4 ay çıksın, dişimi kırarım’ demesinden 6 ay sonra kendisi de yayına başlamasına rağmen. Yani bir diş alacaklıyım !.. Nice 28 değil 100 yıllara TARAFTAR… Bir dediğimi iki etmeden bana bu gazeteyi kurmamızı sağlayan ve kente de örnek olan Tanzer Ünal beye, 150 yıllık Kocaelili Yağcıoğlu, Gülister ve Karaoğlu ailesinin 1966 Baç doğumlu (Haziran 66’da ben doğdum.. .15 gün önce Nisan 1966 Kocaelispor profesyonel olarak kuruldu) 53 yıllık Kocaelili bir sporsever ferdi olarak teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar ki tamamı art niyetsiz olan bütün hatalarımız için de herkesten özür dileriz…

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KOCAELİ TARAFTAR BİR HAFTADA NELERİ GÜNDEM YAPTI…

Bir hafta daha geride kalırken, KOCAELİ TARAFTAR GAZETESİ, ilginç haberleriyle, farklılığı ve farkındalığıyla yine öne çıktı…

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17 Aralık 2019 Salı günkü gazetemizde, “Bülent Baturman ile Talip Yeşilyurt arasındaki karşılaştırmalı istatistik haberimiz, hayli ses getirdi. Bir çok telefon aldık. Olumlu ya da olumsuz. Haberimiz ilgi görmüştü ve biz yorum yapmadan sadece rakamları verdik. Çünkü ‘ Haber kutsal, yorum hürdür’ ilkesiyle yayın yapıyoruz…

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25 Aralık Çarşamba günü manşet haberimiz de ilgi gördü. Dünya devi Barcelona’nın resmi futbol okulu olan Barca Academy İstanbul takımı ile kentimizin arka mahallelerinden olan Hacı Hızır’ın temsilcisi Şafakspor arasındaki 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlik alan Can Demirkıran ve talebeleri, Merih Demiral’ın çıktığı bu kentte, bu başarısıyla gözleri üzerine çevirdi. Yani yeni bir Barcelonalı Merih’in arifesindeyiz… Bir sonraki gün gazetemizi ziyaret eden velilerimize de teşekkür ediyoruz… Aynı gün Gökdeniz ile ilgilendiğini ortaya çıkardığımız Trabzonspor haberi, hayli ses getirdi…

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26 Aralık Perşembe günü, Gökdeniz ile ilgilenen Beşiktaş’ı da manşete taşıyarak, bu konudaki farkımızı gösterdik. (Karamürsel İdman Yurdu’ndan Fener’e giderken destekte bulunan bir gazete olarak, bu belki de ileride konuşulacak bir başka tarihi olay olacaktır)…

HHH

27 Aralık Cuma günkü manşetimizde ise Murat Başak ve Gölcükspor olayını irdeledik. Gölcükspor’a geri dönen Kadir Öge’nin yanı sıra Mirat Soner Başak’ın yuvaya dönmesine çıkarılan engellerin hoş okladığını belirttik. Bu konudaki yayınlarımız sürdü. Murat Soner Başak’ı 16 yaşında iken genç takımda izleyen bendeniz onun hakkının iade edilmesi gerektiğine inancımı belirttim. Aynı gün, arka sayfamızda MEB Müdürü Rasim Çelik’i uyaran, ‘kanayan yara’ olarak yıllardır dile getirdiğimiz okul takımlarının liglere katılma imzası atıp, habersiz olarak maçlara gelmemesi ve bu nedenle çarçur edilen devletin paraları ve mağduriyet konusu hayli ses getirdi. Vali bey bugün bir toplantı yapıyor sanırım bu konuyu gündeme getirecek.

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28 Aralık Cumartesi günü yine dopdolu bir gazeteyle karşınızdaydık. Sadece iki gazetecinin izlediği Kocaelispor kampıyla ilgili yayınımız da hayli ilgi gördü. Bayburtspor ile yaptığımız maçın tüm ayrıntılarını gazetemizde okuyabildiniz Adeta kampı ayağınıza getirdik… Aynı gün ‘Bizim çocuklarımız en büyü transferdir’ diyerek cesurca bir haber yaptık ve simsarlara el açılmamasını önerdik… Gezen yıl yitirdiğimiz Kayhan Alyürük’ün TFF tarafından anılmasına rağmen Kocaelispor’dan çıt çıkmamasını eleştirdik.

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29 Aralık Pazar günkü (dünkü) gazetemize ise İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Sekabahçe’deki 200 aşkın kişi onuruna düzenlediği spor yeğindeki konuşmalarını ve benim yaptığım konuşmayı da sütunlarımıza aktardık…

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Evet, 28 yılı geride bırakırken, yarın eski yılı bırakıp, yeni yıla adım atacağız. Herkesin yeni yılını kutluyorum ve gelecek haftaki haber raporumuzda size başarılarımız anlatmak üzere, sağlıklı günler diliyorum…