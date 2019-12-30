Adalet ve demokrasiye sahip çıkmak gerekmez mi? Uğur Mumcu Parkı nerede?

Biliyorsunuz büyük Ortadoğu projesi ılımlı İslam ( İslam’ın diğer adı barış olduğuna göre bu ne demekse) vs ile Ortadoğu’ya demokrasi getirme bahanesi ile Ortadoğu kan gölüne çevrildi. Ortadoğu’ya bırakın demokrasi getirmek, tam tersine bir anlayış hakim oldu.

Bakın Mısır’a darbe ile demokrasi geriye gitti. Bakın Irak’ a milyonlar öldü, bir damla demokrasi gelişmesi yok. Bakın Suriye’ye bizim de katkımız ile Suriye’de kan gölüne çevrildi. Faturası göç v.s ile bize çıkartıldı. Bunların tamamında en küçük bir demokrasi gelişimi yok. Aksine emperyalizm buraları ele geçirmiş durumda.

Ülkemizde de din endeksli, etnik köken endeksli siyaset anlayışı ile Cumhuriyetin kuruluş genleri ile oynandı. Demokrasimiz gelişeceğine giderek daha da geriliyor.

Bütün bunları gören, toplumu aydınlatmaya çalışarak gidişata dur demeye çalışan bilim adamlarımız yıllarca katledildi. "İslâm'dan dönenler ve Yalancı Peygamberler", "İslam Tarihi", "Emeviler - Abbasiler ve Atatürk'ün İzinde Bir Arpa Boyu" adlı yapıtları bulunan ilahiyatçı yazar Pr. Dr. Bahriye Üçok’un katledilişi, Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’un katledilişi, Onat Kutlar, Hablemitoğlu cinayetleri, tabii gözünü budaktan sakınmayan, laik demokratik hukuk devleti ve demokrasi adına eksiksiz mücadele veren gazeteci yazar Uğur Mumcu’nun, diğer sayamadığım demokrasi şehitleri ile birlikte katledilişi yukarıda bahsetmeye çalıştığım emperyalizmin Ortadoğu ve ülkemizde oynamaya çalışan büyük güçlerin cinayetleriydi.

Bu yüzden her yıl; Gazeteci Yazar Uğur Mumcu ve bahsetmeye çalıştığım aydınların anısına 24 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasındaki bir hafta Adalet ve Demokrasi Haftası olarak anılıyor.

Biliyorsunuz eski valilik alanının yanında bulunan büyük bir park daha önceleri UĞUR MUMCU-DEMOKRASİ ve ADALET PARKI olarak belirlenmişti. Önce buraya yapılan köprü ile bu alan duman edildi. Valilik alanı sadece betondan müteşekkil, altında kapalı oto park haline getirilerek yok edildi. Sanki ustaca Uğur mumcu parkı ortadan kaldırıldı.

Demokrasi ve Adalet; siyaset ve partiler üstü bir kavram değil mi? Uğur Mumcu ve onun gibi düşünürleri katledenler, demokrasi düşmanı emperyalizmin kuklalığını yapan insanlar değil mi? Öyle ise neden UĞUR MUMCU Parkı ortadan ustaca kaldırılır da, adam gibi bir Uğur Mumcu parkı bu kente kazandırılmaz anlamış değilim

Daha önce de yazdım. Bu kente hemen bir demokrasi ve adalet şehitleri-Uğur Mumcu Parkı ve alanı düzenlenmelidir. Bu konuda öncelikle siyasi partilerin ortak bir karar alması ve bu kararın da partiler üstü bir anlayışla uygulanması gerekir. Demokrasi, insan hakları, adalet partiler üstü herkesin sahip çıkacağı kavramlar olmaktan ne zaman çıktı? Bu konuda kesinlikle siyasi davranmaktan kaçınmak ve gereğini yapmak gerekir.

Hukukçu kimliği nedeniyle Kocaeli Barosu’nun, gazeteci kimliği nedeniyle Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin, muhalefet partilerinin, tabii ki sorumlu yetkili kişiler olarak belediye başkanlarının ve siyasi partilerin bu işe sahip çıkmaları gerekir. Yeni yılda kente bu anlamda bir alan kazandırılması umudumla, yeni yılınızı kutluyorum.

Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış, demokrasi, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.