Asgari ücretle birlikte artan parametreler

Bilindiği üzere asgari ücret geçen hafta içinde günlük 98,10 TL aylık 2.943 TL Brüt olarak belirlendi. Birçok yasada bazı parametreler asgari ücrete endeksli olduklarından buralarda da artışlar 01.01.2020 tarihinde bu artış oranında uygulanmaya başlayacaktır.

Asgari ücretin brüt tutarı aylık 2.943 TL olup, net tutarı bekar bir kişi için 2.324,70 TL’dir.

Buna bağlı olarak değişen parametreler şöyledir;

- 2020 Yılında sigorta primine esas kazanç tutarı

Aylık Alt Sınır = 2.943 TL

Aylık Üst Sınır = 22.072,50 (Alt Sınırın 7,5 Katı)

- Sigorta primine esas kazançtan istisna olan

Yemek Parası = 2.943 x %6 = 176,58 Aylık

Çocuk Yardımı = 2.943 x %2 = 58,86 Aylık

Aile Yardımı = 2.943 x %10 = 294,30 Aylık

Toplam = 529,74 TL

- Yurtdışında Çalışan İşçilerin Prime Esas Kazanç Sigorta Sınırları

Günlük Alt Sınır 98,10 - Aylık Alt Sınır 2.943 TL

Günlük Üst Sınır 294,30 – Aylık Üst Sınır 8.829 TL

- Tarım ve Orman İşlerinde Çalışanlar

Günlük Alt Sınır 98,10 x 27 = 2.648,70 TL Prim Oran %34,5 Olup Prim Tutarı 913,80 TL

Günlük Üst Sınır 735,75 x 27 = 19.865,25 %34,5 Prim Tutarı 6.853,51 TL

- İsteğe Bağlı Sigorta Primleri

Sadece %20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödeyecekler

2.943 x %20 = 588,60 Alt Sınır

22.072,50 x %20 = 4.414,50 Üst Sınır

- (Eski Bağkur) Primleri veya 5510 /4-b

Alt Sınır 2.943 x %34,5 = 1.015,34

Üst Sınır 22.072,50 x %34,5 = 7.615,01

- Hizmet Borçlandırılmaları

Alt Sınır 98,10 x %32 = 31,39 Günlük

Üst Sınır 735 x %32 = 235,44 TL Günlük

Borçlanma Yurtdışında Geçen Sürelerden İse,

Alt Sınır 98,10 x %45 = 44,15 TL Günlük

Üst Sınır 735 x %45 = 331,09 TL Günlük