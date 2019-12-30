Asgari ücretle birlikte artan parametreler

Bilindiği üzere asgari ücret geçen hafta içinde günlük 98,10 TL aylık 2.943 TL Brüt olarak belirlendi. Birçok yasada bazı parametreler asgari ücrete endeksli olduklarından buralarda da artışlar 01.01.2020 tarihinde bu artış oranında uygulanmaya başlayacaktır.
Asgari ücretin brüt tutarı aylık 2.943 TL olup, net tutarı bekar bir kişi için 2.324,70 TL’dir.
Buna bağlı olarak değişen parametreler şöyledir;
- 2020 Yılında sigorta primine esas kazanç tutarı
Aylık Alt Sınır = 2.943 TL
Aylık Üst Sınır = 22.072,50 (Alt Sınırın 7,5 Katı)
- Sigorta primine esas kazançtan istisna olan
Yemek Parası = 2.943 x %6 = 176,58 Aylık
Çocuk Yardımı = 2.943 x %2 = 58,86 Aylık
Aile Yardımı = 2.943 x %10 = 294,30 Aylık
Toplam = 529,74 TL
- Yurtdışında Çalışan İşçilerin Prime Esas Kazanç Sigorta Sınırları
Günlük Alt Sınır 98,10 - Aylık Alt Sınır 2.943 TL
Günlük Üst Sınır 294,30 – Aylık Üst Sınır 8.829 TL
- Tarım ve Orman İşlerinde Çalışanlar
Günlük Alt Sınır 98,10 x 27 = 2.648,70 TL Prim Oran %34,5 Olup Prim Tutarı 913,80 TL
Günlük Üst Sınır 735,75 x 27 = 19.865,25 %34,5 Prim Tutarı 6.853,51 TL
- İsteğe Bağlı Sigorta Primleri
Sadece %20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ödeyecekler
2.943 x %20 = 588,60 Alt Sınır
22.072,50 x %20 = 4.414,50 Üst Sınır
- (Eski Bağkur) Primleri veya 5510 /4-b
Alt Sınır 2.943 x %34,5 = 1.015,34
Üst Sınır 22.072,50 x %34,5 = 7.615,01
- Hizmet Borçlandırılmaları
Alt Sınır 98,10 x %32 = 31,39 Günlük
Üst Sınır 735 x %32 = 235,44 TL Günlük
Borçlanma Yurtdışında Geçen Sürelerden İse,
Alt Sınır 98,10 x %45 = 44,15 TL Günlük
Üst Sınır 735 x %45 = 331,09 TL Günlük
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz