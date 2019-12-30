Yeni yılı sağlıklı karşılamak SİZİN ELİNİZDE!

Bugün 31 Aralık 2019… 2019’un son günü… Yani yılbaşı… Bu akşama herkes dikkat etmeli… “Yılda 1 defa geliyor”, “Tabağımda kalıp ziyan olmasın”, “Yılbaşında yemeyeceğim de ne zaman yiyeceğim”… Bu cümleler yılbaşı sofralarında sıkça söyleniyor. Ancak yeni yılın coşkusu ile yemekte ölçüyü fazla kaçırmak ve yanlış besinleri seçmek, mide ve bağırsak problemleri ile kilo alımına yol açabiliyor. Yılın son gününden itibaren beslenme ile ilgili birkaç pratik tedbir alınması önem taşıyor. Memorial Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Emine Yüzbaşıoğlu, yılbaşında sağlıklı beslenme için önerilerini sıraladı.

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7 MADDEYE DİKKAT!

Yeni yılın ilk gününde geç saatlere kadar yenen yemeğin ve hareketsizliğin etkisi yılın ilk gününü ödemli geçirmeye neden olabilir. Vücuttaki bu ödemi daha hızlı atmak ve kendinizi daha sağlıklı hissetmek için dikkat etmeniz gerekenler:

1 - Sabah kahvaltıdan önce yarım limon sıkılmış 1 bardak ılık su içilmelidir.

2 - Tuz ve tatlı tüketiminden kaçınılmalıdır.

3 - Karbonhidrat tüketimi sınırlandırılarak, proteine ağırlık verilmelidir.

4 - En az 1 saat spor veya yürüyüş yapılmalıdır.

5 - Gün içerisinde yağ yakılmasında etkin olması sebebiyle süt ve yoğurt tüketimine dikkat dilmelidir.

6 - Yemek saatlerini akşam yemeği geç saate kalmayacak şekilde planlamalı, en geç saat 19.00 da akşam yemeği bitirilmelidir.

7-Günde 1,5-2 litre su içilmeli, suyun içimini kolaylaştırmak ve yılbaşı gecesinde yenilenlere bağlı olarak oluşan ödemi atmak amacıyla; suya limon+ salatalık +elma+ demlenmiş yeşil çay+ zencefil eklenip bekletilerek içilmelidir.

Yıldız el öptü seçim kazandı

CHP Körfez İlçe Kongresi, pazar günü Tütünçiftlik Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Bülent Yıldız ve Şengül Yurt aday oldu. Seçimden önce adaylardan Bülent Yıldız, saygı gereği mevcut başkan Dağdeviren’in elini öptü… Bu el öpme kendisine uğurlu gelmiş olacak ki, seçimi 15 oy farkla kazandı. Yıldız seçimi kazanınca, seçimden sonra Bülent Bey el öptü, seçimi kazandı şeklinde konuşuldu…

ADD’li Özbaş’tan Dağıstanlı’ya tepki

Akit TV sunucusu Fatih Dağıstanlı’nın “Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” sözleri büyük tepki gördü. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gölcük Şube Başkanı Cemil Özbaş, bu sözlerinden dolayı Dağıstanlı’yı kınadı. Bu tehdit, “Cumhuriyet Gazetesine tehdit laikliğe ve demokrasiyedir” dedi. Dağıstanlı, ne cüretle bunu söyleyebiliyor, bunu anlamak mümkün değil… Resmen halkı kışkırtıyor, savcılar hakkında hemen soruşturma açmalı. Birisi çıkıp AKP’nin yandaş gazeteleri ve televizyonları için Dağıstanlı’nın söylediklerini söylese, muhtemelen polis tarafından sabahın ilk ışıklarında evinden alınırdı.

İYİ Parti’de kongre süreci

CHP’de ilçe kongre süreci başladı, AKP’de de yakın zamanda başlayacak… İYİ Parti de delege seçimlerine kilitlendi. İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın söylediğine göre İzmit, Gebze, Körfez, Derince, Gölcük, Darıca ve Çayırova’da delege seçimi yapılacak… Kandıra, Dilovası, Çayırova, Başiskele ve Karamürsel’de ise delege seçimleri yapılmayacak. İYİ Parti, siyasete yeni bir soluk getirdi, İYİ Parti’nin güçlenmesi, siyaseti yeniden şekillendirir…

“Doğadaki İnsan” Başiskele’ye geldi

TRT HABER’in sevilen programlarından ‘Doğadaki İnsan´ programının yapımcısı ve sunucusu Serdar Kılıç, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün misafiri oldu. Doğaseverlerin ve doğal yaşamı sevenlerin büyük bir ilgi ve beğeniyle takip ettiği Serdar Kılıç, Başiskele’yi beğendi. Serdar Kılıç’ın programlarını fırsat buldukça izlerim. Doğada yaşamı en güzel şekilde anlatıyor. Doğayı çok seven biri olarak, kendisiyle birlikte doğada bir gün geçirmek isterdim.

GİD’den Bir Çocuk GÜLÜMSEMESİ!

Genç İzmitliler Derneği Başkanı Serkan Öztürk ve yönetim kurulu, anlamlı bir kampanya başlattı… Kampanyanın sorumluluğunu başkan yardımcısı Yavuz Yaşar yapıyor… Kampanyanın adı “Bir Çocuk Gülümsemesi”… Kampanyaya katılıp 50 lira bağışlarsanız, bu parayla çocuklara mont ya da bot alınacak… Genç İzmitliler Derneği’nin “sanaihtiyacıvar” HashTagi ile kampanyaya destek verebilirsiniz.

2020 YENİ YIL MESAJLARI

-Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

-"Seni sen yapan ne varsa bu yılda da onları yanından uzaklaştırmaman, hiçbir zaman güzel yüreğinin yönlendirdiği yoldan ayrılmaman dileğiyle… Mutlu yıllar."

-"Allah'ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler."

-“Değerli müşterimiz 2020 nolu hesabınıza 365 eklenmiştir doya doya harcayın…”

-“Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!”