“Halktan kopmadan, kimseden korkmadan” 2019’u da geride bırakıyoruz

Sevgili okurlarım, bugün 2019 yılının son günü.

Noktayı koymadan geriye dönüp, 365 günü şöyle bir gözümün önüne getirdim.

Kentimizde ve ülkemizde neler yaşandı neler.

Sıkıntılar, üzüntüler, sevinçler, gururlar…

Daha çok sıkıntı ve üzüntü…

Bir cendere içinde çırpınıp durduk.

Sorunlarımızı çözemedik, azalacağına çoğaldı…

Tünelin ucunda “ışık” göremedik.

“Evrensel değerlerden” uzaklaştıkça uzaklaştık.

Toplumsal kutuplaşma, yumuşayacağına sertleşti.

Çalışıp üreterek onurlu ülkeler gibi yaşam süreceğimize, “çalışmadan üretmeden borç alarak yaşama onursuzluğunu” sürdürdük.

Borçlarımız arttı…

Dertlerimiz arttı…

Diğer ülkelerle sorunlarımız arttı…

*8 milyon işsizimiz var.

*Dış borcumuz, 447 milyar dolar.

*Bankaların batık kredi miktarı 139 milyar lirayı buldu.

*Kredi ve kredi kartı borçları 542 milyar liraya ulaştı.

*Kredi kartı borcu takibe düşenlerin sayısı 3 milyon kişi.

*İcralık olanların sayısı, 12 milyon 500 bin.

*”Toplumsal ayrışma”, en ileri boyutlarda.

*Hukuka saygı ve yargıya güven, yerlerde sürünüyor.

*ABD yaptırımları ve Suriye sorununa, bir de “Libya sorunu” eklendi.

Ülkemiz, böylesine “sorunlar yumağı” içinde 2019’u geride bırakıyor.

Hepimiz bu kentte yaşıyoruz.

Bu kent bizim ortak değerimiz, ortak yaşam alanımız.

Sorun bakalım kendi kendinize, “Mutlu, huzurlu, gururlu, sorunsuz bir yılı geride bırakıyorum” diyebiliyor musunuz?

Ekonomik krizin getirdiği sıkıntılarla ve sosyal çalkantılarla geçti 2019.

Batan ve konkordato ilan eden şirketler…

Kapısına kilit vuran esnaf…

Sayısı sürekli artan icra dosyaları…

Artan işsizlik…

Çoğalan asayiş olayları…

Suriye’den göç edenlerin getirdiği ekonomik ve sosyal sıkıntılar…

Egemen güçlerin rant kavgaları…

Kenti yönetenlerin akıl-mantık dışı keyfi kararları…

Şartlar ne kadar ağır olsa da gazetecilik yapmaya devam ettik

Sevgili okurlarım, gazetecilik bir görevdir.

Bir kamu görevi…

Halk adına, halkın çıkarı için, halkı yönetenleri denetlemektir.

Halkın çıkarını kollamak ve korumaktır.

Halkın “gerçekleri öğrenme hakkına” saygı göstermek, halka “doğru haber” vermek ve bilgilendirmektir.

Sessizlerin sesi, mağdurların savunucusu, kamu yararının bekçisidir.

Gazeteci, hiçbir gücün önünde eğilmez, bükülmez.

Gazetecilik, bazılarının yaptığı gibi “yağcılık” ve “şakşakçılık” değildir.

Gazeteci, doğru olan her haberi yazar, doğru bildiği her yorumu yapar.

Gazeteci, her zaman “halktan ve haklıdan” yanadır.

Gazeteci; haksız ve adaletsiz davrananlara, yetim hakkı yiyenlere, devlet malına el uzatanlara, hainlere, vatan ve millet düşmanlarına karşı direnir, dik durur, gerektiğinde diklenir.

Gazeteci, hiçbir kişinin ve hiçbir kurumun kölesi olmaz.

Hiçbir politikacıya, hiçbir siyasi partiye sırtını dayamaz.

“Kalem tetikçiliği” yapmaz.

Siyasetçi, bürokrat ve işadamlarının rant ilişkilerine alet olmaz.

Çıkarı için siyasetçilere yalakalık, şaklabanlık, gerzeklik yapmaz.

Egemen güçlerin emir ve direktifleri doğrultusunda hareket etmez.

Üç kuruşluk ilan alabilmek için yerel ve genel yönetimdeki egemenlerin önünde el pençe durmaz.

2019’da da ilkelerimize sıkı sıkıya bağlı kaldık

Sevgili okurlarım, 45 yıldır özenle koruduğumuz ilkelerimize 2019 yılında da sıkı sıkıya bağlı kaldık.

Halktan kopmadık, kimseden korkmadık.

Fikri ve vicdanı hür insanların gazetesi olduk.

Haber yazarken ve yorum yaparken, “Acaba siyasi irade nasıl karşılar?” diye hiç kaygılanmadık.

Birilerini gücendirmekten korkmadık, birilerini memnun etme telaşına hiç kapılmadık.

Gücümüzü, siyasi ve ticari rant peşinde koşanlardan değil, sizden aldık.

“Halkın gazetesi” olduk.

Fırtına ve dalgalarla mücadele ettik, pusulamızı hiç şaşırmadık.

Makamı ve sıfatı ne olursa olsun; hırsızlarla, rantçılarla, ihalelerde alavere dalavere çevirenlerle, dinimizi siyaset ve ticarete alet edenlerle mücadeleye devam ettik.

Ve en önemlisi, 2019’da da “sadece okurların satın alabileceği gazete” sıfatını sürdürdük.

Bir kez daha üstüne basa basa belirteyim; halktan kopmadık, kimseden korkmadık.

KOCAELİ, “parti bülteni” değil, bir gazete!

Bu gazetede çalışanlar ise “partinin emir kulu” değil, gazeteci!

Bu böyle biline!

Biz, 45 yıldır “bu ilkelerimizle” bugünlere geldik.

Yolumuza hep böyle devam edeceğiz.

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bizi başkalarıyla karıştırmayın!

Bizim yolumuz ayrı…

Tüm okurlarımın yeni yılını kutluyor; sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.