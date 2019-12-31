SİYASET SAHNESİ!

Ulu orta konuşmak

Seçim zamanı yaklaşmış. Bizim Milletvekili Ahmet Oyister, protokoller, açılışlar, davetlerden bir türlü kendine gelip vakit bulamadığı için uzun zamandır bölgesindeki halkın nabzını pek kestiremiyordu.

Halkın eğilimlerini yerinde bizzat kendim tespit edeyim diye düşünüp, seçim bölgesine giden bir otobüse bindi.

Yan koltukta oturan iki kişinin konuşmalarını ister istemez dinlerken, onların da kendi partisine üye olduklarını anladı, dinlemeye devam etti.

Biri öbürüne sordu. Önseçimde oyunu kime vereceksin?

Ben oyumu Mehmet Seçilir'e vereceğim. Gerçi onunda öyle ahım şahım bir bilgisi, birikimi olmadığını, hatta bir şeye yaramayacağını da biliyorum ama öbür aday Ahmet Oyister de salağın biri kardeşim. O olmasın da kim olursa olsun.

Otobüs birazdan çay ve ihtiyaç molası için bir tesiste durdu.

Ahmet Oyister, ilk konuşan adama yanaşarak az önce konuşan, politika konusunda oldukça deneyimli ve birikimli olduğu anlaşılan, konuştuğunuz beyefendi kimdi, adı neydi? diye sorar.

Haa o mu. Kendisi iyi bir avukattır. İsmi de Fedai Müdafi’dır.

Birazdan araba kalkar. Bu kez bizim Ahmet Bey alır sazı. O iki arkadaşa avukatlıkla ve hukukçularla ilgili olarak, işte efendim hukuk okuyanlar, önemli hizmetler yapabilirler, önemli görevlere seçilebilirler, üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yapabilirler ama ne yazık ki avukatlar arasından da zaman zaman büyük üç kağıtçıların çıktığı söylenmektedir. Son zamanlarda duyduğuma göre bu bölgede en büyük üç kağıtçı avukat da, Fedai Müdafi isimli bir avukatmış.

Avukat Fedai Müdafi bey şiddetle itiraz etmiş. Hooop beyefendi siz ne diyorsunuz ya, o avukat Fedai Müdafi benim. Ne biçim konuşuyorsunuz!

Bizim politikacı Ahmet Oyister derhal elini avukata uzatmış, öyle mi demek Avukat Fedai Müdafi sizsiniz. Az önce salağın biri diye sözünü ettiğiniz aday Ahmet Oyister de benim, çok memnun oldum efendim...

KÜRSÜDEKİ SİYASETÇİ: ( I )

Amerika'da Eyalet Kongreleri başlamış, Yoğun Anayasa tartışmaları da gündemde imiş.

Benjamin Franklin de Anayasa hakkında konuşuyor, bilgi veriyor, açıklamalar yapıyor derken, Dinleyicilerin olduğu bölümde, arka sıralarda oturan birisi ayağa kalkarak, Anayasanın insanların saadetini garanti edeceğini söylüyorsunuz. bu söyledikleriniz hiç bir mana ifade etmiyor, hani nerede nasıl olacak somut bir şey ortaya koymuyorsunuz diye bağırır.Deneyimli Politikacı Franklin hiç istifini bozmadan ve hoşgörüyle gülümseyerek bağıran adama şöyle demiş. " Arkadaş, Anayasa Amerikan halkına sadece saadetlerin peşinde gitme hakkını garanti eder, saadeti yakalayacak olan halkın kendisidir. Yani mutluluğu bulacak olan sensin sen".

Franklin'den açılmışken; kendisine sormuşlar:

Akıllı kimdir? Herkesten öğrenendir.

Güçlü kimdir? Hırslarını yenebilendir.

Zengin kimdir ? Halinden Memnun olandır.

Peki , o kimdir ? demişler şöyle cevap vermiş, hemen hemen hiç kimse.

KÜRSÜDEKİ SİYASETÇİ ( II)

Fransız parlamentosunda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı nedeniyle, bir milletvekili görüşlerini bildirmek üzere söz alarak kürsüye çıkmış. Konuşması, karşı parti milletvekillerinin hoşuna gitmemiş olacak ki, bağırıp çağırarak, sıra kapaklarına vurarak, hatibin konuşmasını protesto etmeye, engellemeye çalışmışlarsa da, hatip konuşmasını sürdürüyormuş. Bunun üzerine protestocu milletvekillerinden birisi, konuşan hatip için " zaten bunun karısı da kötü yoldadır" diye bir laf edince ortalık karışıvermiş. İki parti milletvekilleri birbirine girmişler kıyasıya birbirlerine vuruyorlar.

Kürsüdeki hatip, ısrarla bir dakika sayın milletvekilleri, millet vekilleri bir dakika beni dinleyiniz diye çırpınıp duruyormuş. Bir zaman sonra kavga eden milletvekillerinden birisi, ne var yahu, ikide bir, bir dakika diyorsun ne var, diye sorunca;

Kürsüdeki milletvekili, arkadaşlar boşuna kavga ediyorsunuz. O sözü söyleyen arkadaşımızın bana o şekilde küfretmesi mümkün değil. Arkadaşın söylediği gibi benim karımın kötü yolda olması da mümkün değil çünkü ben bekarım. Boşuna kavga ediyorsunuz!

KÜRSÜDEKİ SİYASETÇİ ( III)

Parlamentosunda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı nedeniyle, Meclise bilgi vermek amacıyla bir milletvekili söz alarak kürsüye çıkmış. Konuşması, karşı parti milletvekillerinin hoşuna gitmemiş olacak ki, muhalif partinin sert protestoları devam ediyor, sözlü sataşmalar, sıra kapaklarına vurmalar yetmiyormuş gibi, konuşan hatip bakmış ki muhalifler tarafından atılan bir tane top lahanası yuvarlanarak kürsünün dibine gelmiş. Hatip hiç istifini bozmadan konuşmasına devam ederken bir yandan da muhaliflerine lafı oturtmuş. Yüce Meclisin değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, görüyorum ki karşıtlarımızdan birisi kafasını kaybetmiş. Başka yerde aramasına gerek yok, kürsünün önünde yerde duruyor... Her zaman siyasetçilerin görünürdeki ciddi yüzünü görmekten bıktıysanız, Bu gün de ;aşağıdaki güldüren taraflarıyla keyiflenmenizi istedim…