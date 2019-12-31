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Makale Yazısı-Dün 20:00 TSİ

SİYASET SAHNESİ!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Ulu orta konuşmak 

Seçim zamanı yaklaşmış. Bizim Milletvekili Ahmet Oyister, protokoller,  açılışlar, davetlerden bir türlü kendine gelip vakit bulamadığı için uzun zamandır bölgesindeki halkın nabzını pek kestiremiyordu.

Halkın eğilimlerini yerinde bizzat kendim tespit edeyim diye düşünüp,  seçim bölgesine giden bir otobüse bindi.

Yan koltukta oturan iki kişinin konuşmalarını ister istemez dinlerken, onların da  kendi partisine üye olduklarını anladı, dinlemeye devam etti.     

Biri öbürüne sordu. Önseçimde oyunu kime vereceksin?    

Ben oyumu Mehmet Seçilir'e vereceğim. Gerçi onunda öyle ahım şahım bir bilgisi, birikimi olmadığını, hatta bir şeye yaramayacağını da biliyorum ama öbür aday Ahmet Oyister de salağın biri kardeşim. O olmasın da  kim olursa olsun.

Otobüs birazdan çay ve ihtiyaç molası için bir  tesiste durdu.

Ahmet  Oyister, ilk konuşan adama yanaşarak az önce  konuşan,  politika  konusunda oldukça deneyimli ve birikimli olduğu anlaşılan, konuştuğunuz beyefendi kimdi, adı neydi? diye  sorar.

 Haa o mu.  Kendisi iyi bir  avukattır.  İsmi de  Fedai  Müdafi’dır. 

Birazdan araba kalkar. Bu kez  bizim    Ahmet Bey alır sazı.  O iki arkadaşa  avukatlıkla ve hukukçularla ilgili olarak, işte  efendim hukuk okuyanlar, önemli hizmetler  yapabilirler, önemli görevlere seçilebilirler, üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yapabilirler ama ne yazık ki avukatlar arasından da  zaman zaman büyük üç kağıtçıların çıktığı  söylenmektedir. Son zamanlarda duyduğuma  göre  bu bölgede  en büyük  üç kağıtçı avukat da,  Fedai Müdafi isimli bir avukatmış.

Avukat  Fedai Müdafi  bey  şiddetle  itiraz  etmiş. Hooop  beyefendi   siz  ne  diyorsunuz  ya, o  avukat  Fedai Müdafi benim. Ne  biçim konuşuyorsunuz!

Bizim  politikacı  Ahmet Oyister  derhal elini avukata  uzatmış,  öyle mi demek  Avukat  Fedai Müdafi  sizsiniz. Az önce salağın biri  diye sözünü ettiğiniz aday Ahmet  Oyister de  benim, çok memnun oldum efendim...

KÜRSÜDEKİ SİYASETÇİ:  ( I )    

Amerika'da Eyalet Kongreleri başlamış, Yoğun Anayasa  tartışmaları da  gündemde imiş.

Benjamin Franklin de Anayasa hakkında  konuşuyor, bilgi veriyor, açıklamalar yapıyor derken,   Dinleyicilerin olduğu  bölümde, arka  sıralarda oturan birisi ayağa  kalkarak,    Anayasanın insanların saadetini  garanti edeceğini söylüyorsunuz. bu  söyledikleriniz  hiç  bir  mana  ifade etmiyor, hani  nerede  nasıl olacak  somut  bir şey ortaya koymuyorsunuz  diye  bağırır.Deneyimli Politikacı  Franklin  hiç istifini  bozmadan  ve   hoşgörüyle  gülümseyerek  bağıran adama  şöyle demiş. "  Arkadaş,  Anayasa   Amerikan halkına  sadece  saadetlerin  peşinde    gitme hakkını  garanti eder,  saadeti yakalayacak olan  halkın  kendisidir.  Yani mutluluğu   bulacak olan sensin sen".

Franklin'den açılmışken;    kendisine    sormuşlar:

Akıllı kimdir?     Herkesten öğrenendir.

Güçlü kimdir?  Hırslarını yenebilendir.

Zengin  kimdir ?     Halinden Memnun olandır.

Peki , o kimdir ? demişler  şöyle cevap vermiş, hemen hemen hiç kimse.

KÜRSÜDEKİ SİYASETÇİ (  II) 

Fransız  parlamentosunda  görüşülmekte olan bir kanun tasarısı  nedeniyle, bir  milletvekili  görüşlerini  bildirmek  üzere söz alarak   kürsüye  çıkmış. Konuşması,   karşı parti milletvekillerinin hoşuna  gitmemiş olacak ki, bağırıp çağırarak,   sıra kapaklarına vurarak,  hatibin konuşmasını protesto etmeye, engellemeye  çalışmışlarsa da,  hatip  konuşmasını  sürdürüyormuş. Bunun üzerine  protestocu milletvekillerinden  birisi, konuşan hatip için "  zaten bunun  karısı da  kötü yoldadır"  diye  bir laf  edince  ortalık   karışıvermiş. İki parti  milletvekilleri  birbirine  girmişler kıyasıya birbirlerine vuruyorlar.

 Kürsüdeki hatip, ısrarla bir  dakika sayın milletvekilleri, millet vekilleri bir dakika  beni dinleyiniz diye çırpınıp duruyormuş. Bir zaman sonra kavga  eden milletvekillerinden birisi,  ne var  yahu, ikide  bir, bir dakika  diyorsun  ne  var,  diye sorunca;

Kürsüdeki milletvekili, arkadaşlar  boşuna kavga ediyorsunuz.  O sözü söyleyen arkadaşımızın bana o şekilde  küfretmesi  mümkün değil. Arkadaşın söylediği gibi benim karımın  kötü yolda olması da  mümkün   değil   çünkü ben  bekarım. Boşuna  kavga ediyorsunuz!

KÜRSÜDEKİ SİYASETÇİ ( III) 

Parlamentosunda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı  nedeniyle,  Meclise  bilgi vermek amacıyla bir milletvekili söz alarak kürsüye çıkmış. Konuşması, karşı parti milletvekillerinin hoşuna gitmemiş olacak ki, muhalif   partinin sert protestoları  devam ediyor,  sözlü sataşmalar, sıra kapaklarına vurmalar yetmiyormuş gibi, konuşan  hatip  bakmış ki   muhalifler tarafından  atılan bir tane   top lahanası  yuvarlanarak   kürsünün  dibine  gelmiş. Hatip   hiç istifini bozmadan   konuşmasına  devam ederken  bir yandan da  muhaliflerine  lafı oturtmuş. Yüce  Meclisin değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, görüyorum ki   karşıtlarımızdan  birisi kafasını kaybetmiş.  Başka  yerde  aramasına  gerek yok, kürsünün önünde  yerde  duruyor...  Her zaman siyasetçilerin görünürdeki ciddi yüzünü görmekten bıktıysanız,  Bu gün de ;aşağıdaki güldüren taraflarıyla  keyiflenmenizi istedim…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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