Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü kutluyorum

Doğruya doğru, eğriye eğri…

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, temizlik hizmetlerinde “araç kiralamak” yerine “araç satın almayı” seçti, doğru karar verdi, kutlamam bu nedenle.

Belediye başkanı, “devletin çıkarını” ve “halkın yararını” gözetir.

Belediye başkanı, “rant kokan ilişkilerden” uzak durur.

Belediye başkanı, belediyenin parasını “kendi parası titizliğiyle” harcar.

Belediye Başkanı Yasin Özlü, öyle görünüyor ki, temizlik hizmetleri için “çöp kamyonu satın almaya” karar vermekle, devleti de milleti de düşünmüş.

6 milyon 500 bin liraya, 15 “temizlik aracı” satın almış.

12’si çöp kamyonu, 2’si yol süpürme aracı, 1’i de çöp konteyneri…

Kendi ifadesiyle, kiralama yerine satın almakla, her ay bir araç belediyeye “kâr” kalıyor.

Dün telefon açtım, Yasin Özlü’yü kutladım.

Bugün de huzurunuzda kutluyorum.

Doğru karar alan, işini düzgün yapanların her zaman yanındayız.

Merak etmeyin, Gebze Belediyesi’nin o ihalesini unutmadım

Sakın unuttuğumu sanmayın.

Unutmadım…

Gebze Belediyesi’nin o “garip”, o “akıllara durgunluk” veren “çöp kamyonu kiralama” ihalesini unutmadım.

Nasıl unuturum, 0-5 yaş arası 43 çöp kamyonunu üç yıllığına kiralıyorsun, kiralayan şirkete 67 milyon 884 milyon lira ödüyorsun…

Bir çöp kamyonunun bir aylık kira bedeli 43-44 bin lira!

Böylesine “uçuk” bir ihaleyi unutmam mümkün mü?

Beş gün boyunca yazdım…

Kamuoyunu bilgilendirdim…

AKP üst düzey yöneticileri, bu ihale rezaletini bizden öğrendi…

Günlerce bekledim, acaba bir yetkili çıkıp yazdıklarımla ilgili bir açıklama yapacak mı diye, bugüne kadar tek satırlık bir açıklama gelmedi.

Doğrusunu söylemem gerekirse, araya en az bu ihale kadar önemli başka olaylar girdi, Gebze Belediyesi’nin rezaletini tekrar gündeme getirmem uzadı.

Yılsonu, yılbaşı telaşları da bittiğine göre, önümüzdeki günlerde 67 milyonluk bu “çöp kamyonu kiralama ihalesine” dönebiliriz.

Kaldığımız yerden…

Nerede kalmıştık?

“İhaleye teklif veren ikinci firmayı” sormuştuk.

Evet, ikinci firmanın adı ne?

Bu ihalenin düğümü, bu ikinci firmada!

Biliyorum, sorum, bu ihaleyle ilişkili olanların yılın bu ilk gününde keyfini kaçıracak, ama ne yapalım, görevimiz bu.

Halk adına, halkı yönetenleri denetlemek!

Gerçekleri araştırıp ortaya koymak!

İcra borcu olanların kurduğu dernek

Bakın ne hallere düştük.

İcra borcu olanlar da dernek kurmuş.

“İcra Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” demişler adına.

Genel merkezi İstanbul’daymış, illerde şubeler açacaklarmış.

Bu dernek, ekonomik krizin derinliğini gösteriyor.

Bekleyin, benzer derneklerin arkası gelebilir.

“İflas Eden İşadamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”…

“Zor Durumdaki Sanayiciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”…

“Her yeni yıl, yeni bir umuttur” denir.

Ama ben 2020’yi de iyi görmüyorum.

3 görüş

*”Çok uyarı yaptık, ‘Ülke kayıp gidecek’ dedik, dediğimiz oldu. Genç işsizliğin yüzde 26 olması, tarihi bir oran… Üniversite mezunlarının yüzde 50’si işsiz, tablo çok kötü! İnşaatla sorunlar çözülmez. Pazar günü seçimi kazansak 30 günde ekonomiyi ve kurumları toparlarız. Yargıya ‘Asla size telefonlar gelmeyecek’ deriz.” Ali BABACAN

*”Ülkemizde en büyük trajedi, yöneticilerin aydınlıktan korkmasıdır.”

*”Kışmış yazmış umurunda değilse, mutlusun demektir.” Anton ÇEHOV