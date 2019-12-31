DOĞA’YA İHANETİN ÖYKÜSÜ…

İnsanoğlu, canlıların en vahşisi olmalı.

En yırtıcı, “vahşi” dediğimiz hayvanlar bile karnı tok ise öldürmüyor!

İnsan ise, doymak bilmeyen “İHTİRASLARI” için insan canına kıyıyor…

İnsanlık, “doğanın bir parçası” olduğunu ne zaman anlayacak?

Doğayı yok ediyor insan.

Ormanları, tarım topraklarını yok ediyor.

Denizleri, gölleri, akarsuları kirletiyor.

Kimyasal ilaçlarla başta arılar olmak üzere canlı varlıkları yok ediyor, kendi çocuklarını zehirliyor.

Farkında mısınız; giderek daha sağlıksız bir nesil oluşuyor.

GDO’lu besinlerle zehirliyoruz çocuklarımızı.

Kültürümüze ve insan doğasına aykırı “fast food” denilen, ne idüğü belirsiz besinlerle OBEZ ediyoruz.

Yetmiyor; egzoz gazları ile, termik santrallerin baca gazlarıyla KANSER ediyoruz!

“Doğa ile baş başa olmak” için orman-piknik alanlarına gidiyor, olanca atığımızı ormana bırakıp çıkıyoruz.

Denizi çok seviyoruz!

Denizlerimizde balık kalmadı!

VAHŞİCE avlanıyor, denizlerimizi lağım çukuru gibi kullanıyoruz!

Atmosferi sürekli kirletmenin bedelini, insanı ve doğayı güneşin yakıcı etkilerinden koruyan “OZON TABAKASINI” delerek, kuzey kutbunu adım adım yok ediyor, dünya iklim dengesini bozuyoruz!

Eskisi gibi dört mevsimi yaşayamıyoruz.

İKLİM FELAKETİ, bütün dünyanın en büyük korku kaynağı. Okyanuslar ısınıyor. Okyanus koşullarında yaşanan HORTUMLAR her yerde ortaya çıkmaya başladı.

Kızıldeniz’in en tehlikeli, zehirli balık çeşitleri Akdeniz’de daha sık görülmeye başladı.

Su kaynakları hızla tükeniyor.

Temiz su kaynakları yok oluyor. Kimi bilim adamları; “Artık SU SAVAŞLARI” yaşanacak” diyor!

Kendi doğal ve yerli tohumlarımızı bulamıyor, bulsak da “SERTİFİKASI YOKSA” kullanamıyoruz! Bu yüzden başta İsrail olmak üzere, yabancı ülkelerin tek kullanımlık “HİBRİT” tohumlarına mecbur bırakılıyoruz!

Meyve ve sebzelerimize musallat olan böcekler için “TARIM İLACI” kullanmaya mecbur kalıyor, göz göre göre topraklarımızı kirletiyoruz!

Fabrikalarımızın tarım arazilerinde kurulmasına ve atıklarıyla ırmakları kirletmesine göz yumuyoruz!

Ne balık kalıyor, ne de bağ-bahçe-tarla sulayacak su.

Büyük umutlarla ve büyük bedellerle oluşturduğumuz GAP PROJEMİZ “para bulamadığımız için” yarım kalıyor, ama yabancı finansman, proje ve yapım şirketlerini besleyen, dolar bazında ve yüksek faizle borçlanarak, ülkemizin geleceğini ipotek altına alıyoruz!

İnsan ve yük taşımacılığının yüzde 93’ünü karayolu ile yapmanın ağır maliyetini ödüyor, üstelik doğal çevreyi sürekli zehirliyoruz.

Sapanca, otoyol geçene kadar çok bereketli bir meyve üretim merkeziydi. Havası tertemizdi. Gölünde en güzel balıklar çıkardı. Korkusuzca yüzülürdü. Şimdi, egzoz gazlarıyla o bereketli topraklar ve gölümüz zehirlendi! Yuvacık Barajı’nda su azaldığında, Sağanca gölünden takviye yapıyorlar!

Korkunç gürültüleriyle seyrediyor motor tutkunları!

Kimi yüksek zevk sahipleri egzozlarını deldirerek bu korkunç gürültüye katkıda bulunuyorlar!

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ insan sağlığını tehdit eden en büyük belalardan biridir oysa. Ama “boş kafalar” bu gerçeği nasıl bilsin?

Ezcümle; Doğaya ihanet ediyoruz, doğa da acımasızca intikamını alıyor ve insanın vahşeti, dünyayı CEHENNEME çeviriyor.

UYAN ve İNSAFA GEL artık İNSANOĞLU…