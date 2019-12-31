Paralar suyunu çekti… 2020 daha sıkı geçecek... Profesyonel ve yarı profesyonel takımlar şimdi yandı…

“Geldik zurnanın ‘zırt’ dediği yere…”

“Yolun sonu görünüyor…”

“Taşıma suyla nasıl değirmen dönüyor, hep beraber göreceğiz?..”

Bu tüm deyimlerin yerine oturacağı zaman geldi çattı…

2020…

HHH

Dün BİRGÜN’de okuduğum habere göre, bütçe açığımız 92 milyar lira olmuş…

Bu demektir ki, ihracatımız yine ithalatımızın gerisinde kalmış…

Kapitalist sisteme yine teslim olmuşuz…

Üretmeden tüketen toplumun sonu budur işte…

HHH

Gelelim krizin sportif bazına…

Ulusal ve yerel siyasi gruplar kulüplerin çevresinde toplanıyor…

Çünkü kararsız seçmenin kalbine giden yolun, yeşil sahalardan geçtiğini biliyor…

Kocaelispor… Gölcükspor… Belediye Derince (ismi üstünde: Belediye)… Darıca GB…

Bunlar bizim profesyonel takımlarımız…

Bir de yarı profesyonellerimiz var…

Yani BAL takımları…

İlimtepe Kullar… Çayırova… Gebzespor… Başiskele Doğantepe… Karamürselspor…

İsimleri belediye değil, ama kaynak bakımından hepsi de ‘komple’ belediye takımı…

Yani bütçe kısıtlamasına gidildiği anda, ilk kısıntı buradan olacak…

Yani profesyonel ve yarı profesyonel kulüplerimizden…

Ya da vergiler artacak ve vergileri ödeyen bizlerin iflahı kesilirken, beyefendiler sahada at koşturacak…

Yok öyle yağma…

Anladınız mı şimdi neden transferlere karşıyım…

Sadece Kocaelispor değil, tüm kulüplere ödenenleri toplayınız…

Sadece bu kentte senede 100 milyon lira yapıyor…

Dev bir bütçe bu…

Sonuç…

Futbolda…

En fazla 3.Lig’deyiz…

O da eski 3.Lig’i hatırlarsanız, 4.Lig anlamına geliyor…

Rakamlar ortada…

Karar sizin…

Belediye Derince transfer yapmayacağını açıklamış…

Hem de tek resmi belediye ismini kullanan kulüp olarak…

Tebrikler…

Zararından neresinden dönülse kârdır…

Bugün yeni yılın ilk günü… Bize her gün bayram…

Başlığa bakıp da ‘Hadi yaa, biz bilmiyorduk’ diye kafa yapanları görür gibiyim… Ne yapalım klasik giriş budur yeni yıl yazılarına… Millet dünden yazar yeni yıl kutlama yazısını… Ben arifeyi görmede bayram edenlerden değilim. Bunun için ben yeni yılın ve bayramın ilk günü yazarım kutlama yazılarımı…

Kentin sporunun ahval ve şeraiti ortada…

Kocaelispor 3.Lig’de zirvede diye sokakta yürüyüşümüz bile değişti…

Bursaspor 1.Lig’de olmasına rağmen (ki bizden tam iki kademe üstte), adalar sokakta boynu bükük geziyor…

2.Lig’e çıkacağız da…

1.Lig’e çıkacağız da…

Süper Lig’e çıkacağız da…

Sonra da zirveye yakın takım kuracağız da…

Ölme eşeğim ölme…

Sürekli siyasi destekle buralara kadar çıkmak gerçekten çok zor…

Hele hele ülkenin sürekli değişen bu siyasal yapısında…

HHH

Yine de yeni yıl hepinize kutlu olsun… Nasılsa kentin ‘SPORUN BAŞKENTİ’ ilan edilmesi nedeniyle, bize her gün bayram!..