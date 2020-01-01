2019’un ardından

Klasik bir girişle yazıma başlıyorum;

“Açısıyla tatlısıyla koca bir yılı geride bıraktık…”

Bu girişin ardından 2019’u değerlendirmeye başlaya biliriz…

2019 yılı ile 2018 yılı arısında ne fark vardı diye bir soru sorduğumuzda şu cevabı vermek mümkün, “Hiçbir fark yoktu” 2020’nin de farklı olacağını düşünmüyorum.

2019’un en önemli olayları arasında yerel seçimler vardı. 13 belediye başkanın görev yaptığı şehrimizde 12 belediye başkanı değişti. Aslında bu yönüyle siyasi bir devrim yaşandığını söylemek yerinde olur.

30 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerden bu yana 9 ay geçti. Ve o eski belediye başkanları şimdiden unutuldu. Hayat böyle bir şey işte… Kah varsınız kah yoksunuz. O yüzden yarının düşünmeden bugününü yaşayanlar çabuk unutuluyor.

Bu mesajın ardından değerlendirmelerimize devam edelim…

2019 ekonomik anlamda zor bir yıldı. 2019’un ekonomiyle ilişkilendire bileceğimiz en iyi gelişmesi ise asgari ücrete yapılan yaklaşık 400 TL’lik zamdı.

Ama o 400 TL bile, hayat pahalılığıyla baş edemedi. Nasıl etsin ki, cürümü ne…?

Ekmek, akaryakıt, doğalgaz, elektrik, (kullananlar için) sigara, altın fiyatı, dolar kuru… Hepsi birden 400 TL’nin üzerine geldi. Ve sonunda asgari ücret enflasyon karşısında bir kez daha yenildi.

Ne işveren memnun kaldı durumdan, ne asgari ücret çalışanı… Para yine pul oldu, hayaller çöl oldu kurudu.

2019’da birçok firmanın batışına tanık olduk. Bir kısmı konkordato ilan etti, bir kısmı direk iflas etti, kaçan müteahhitler, batan özel okullar…

Ekonomik anlamda kötü bir yıl geçirdik.

Yatırımlar azaldı, belediyeler rutin çalışmaların dışında bir şey yapamaz hale geldi. Nasıl yapsınlar ki, gelen ve toplanan para maaş ödemelerine anca yetiyor. Hatta bazı belediyelerde yetmiyor bile. Herkes projelerinin 2020’ye sarkıttı. 31 Aralık 2019 ile 1 Ocak 2020 arasında ne fark var. Hiçbir fark yok. Olacağını da pek düşünmüyorum.

1 yıl uzun bir zaman gibi gelse de göz açıp kapayana kadar geçiyor. İnsanların yaşı ilerledikçe de, sanki hayat daha da hızlı akmaya başlıyor. Bu hıza yetişmenin tek formülü ise hiçbir şeyi ertelememekten geçiyor.

HER ŞEYE RAĞMEN UMUT IŞIĞI VAR

İki kötü yıl geçti diye karamsarlığa kapılacak değiliz tabi ki… Geleceğe umutla bakmak, geleceği güzel çağırmak gerekiyor. Yerli otomobilin projesinin sanayi devrimine yol açacağını düşünüyorum. Türkiye üreterek kazanacağını bu sayede anlayacak.

Gelecek yılların barış, akılcıl politikalar ve üretken bir Türkiye’ye vesile olmasını diliyorum. Herkesin 2020 yılını kutluyorum…

***

İnsanlık dersi veren bu köpek kayıp

7 yıldır İzmit Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan bu sokak köpeği mahallenin maskotu haline dönüşmüştü. Mahalledeki sahipsiz kedilere annelik yapan, onları emziren ve besleyen bu sokak köpeğinin bir adı bile yok. Ama yaptıklarıyla insanlık dersi veriyordu. Şimdi ise kayıp, mahalle halkı kayıp olan bu köpeği arıyor. Görenlerin ise 05354565513 numaralı telefona bilgi vermesi isteniyor.

İlimtepe karla kaplandı

Körfez İlimtepe Mahallesi, ilçenin en yüksekte bulunan bölgesi. İlçeye hatta bazen şehre ilk kar hep bu bölgeye düşer. Bu yılda bu doğa olayının aynı yaşandı ve İlimtepe Mahallesi kara büründü. İlimtepe’de ki kar yağışı şimdilik güzel bir manzaraya vesile oluyor. Ancak kar yağışı artıp yollar kapanmaya başladığında bu güzellik yerini çileye bırakabilir.

***

Hamit Artun baba oldu

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Kadim Yemek’in sahibi Hamit Artun, babalık sevincini yaşadı. Medical Park hastanesinde gerçekleştirilen doğum sonrasında minik yavrusunu kucağına alan Hamit ve Erva Artun çifti, sevincini de sevenleriyle paylaştı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen minik bebeğe; Alparslan ismi verildi.