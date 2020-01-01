2019’UN SON GÜNLERİNDEN…

2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası 26-28 Aralık 2019 tarihlerinde Rusya’da düzenlendi. 122 sporcunun yer aldığı kadınlar kategorisinde 12 tur sonunda 9 puan ve averajla GM Koneru Humpy (ELO Rpd 2438/IND - 1987 Doğumlu) şampiyon olurken sporcumuz IM Ekaterina Atalık (ELO Rpd 2360/TUR - 1982 Doğumlu) aynı puan ve averajla üçüncü sırada yer aldı ve bronz madalyanın sahibi oldu. 207 sporcunun yer aldığı açık kategoride 15 tur sonunda 11,5 puanla GM Carlsen, Magnus (ELO Rpd 2872/NOR - 1990 Doğumlu) şampiyon oldu.

2019 Dünya Yıldırım Satranç Şampiyonası 29-30 Aralık 2019 tarihlerinde Rusya’da düzenşendi. 122 sporcunun yer aldığı kadınlar kategorisinde 17 tur sonunda 13 puan GM Lagno Kateryna (ELO Blz 2608/RUS - 1989 Doğumlu) şampiyon olurken, 150 sporcunun yer aldığı açık kategoride 21 tur sonunda 16,5 puanla GM Carlsen, Magnus (ELO Blz 2887/NOR - 1990 Doğumlu) şampiyon oldu.

Satranç Kulüpleri Çalıştayı 20-21-22 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. Satranç tarihimizde ilk defa organize edilen ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle 170 kulüp temsilcisinin ve federasyon yetkililerinin katıldığı çalıştayda beş farklı komisyonda sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı olarak Turnuvalar Komisyonunda yer aldığım çalıştayda “Doğru Hamle, Doğru Karar” sloganı ile kulüplerle talep ve önerileri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> 2020 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

>>> 2020 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

>>> 2020 Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası 18-25 Ocak 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

>>> 2020 Türkiye Kupası 25 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

>>> 2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası 1-8 Mart 2020 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

>> TSF Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan eğitim videoları : tsf.org.tr/egitim-videolari

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası

(26 - 30 Aralık 2019 / Moskova - RUS)

GM Aronian, Levon (ELO Rpd 2775/ARM - 1982 Doğumlu)

GM Carlsen, Magnus (ELO Rpd 2872/NOR - 1990 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.Ac3 c5 5.cxd5 exd5 6.g3 Ac6 7.Fg2 cxd4 8.Axd4 Fc5 9.Axc6 bxc6 10.0–0 0–0 11.Vc2 Fb6 12.Aa4 Fd7 13.b3 Ke8 14.Fb2 h5 15.h4 Ae4 16.e3 Kc8 17.Axb6 axb6 18.Vd1 Ff5 19.Vxh5 Vd7 20.Vd1 c5 21.Ke1 Kcd8 22.Kc1 Fh3 23.Vf3 f6 24.Fxh3 Vxh3 25.Kcd1 b5 26.Vg2 Ve6 27.f3 Ad6 28.g4 d4 29.Vd2 Vd5 30.exd4 c4 31.Fa3 Vxf3 32.Vg2 Kxe1+ 33.Kxe1 Vc3 34.Kd1 b4 35.Fb2 Ve3+ 36.Vf2 Vh3 37.Vg2 Ve3+ 38.Vf2 Ve4 39.Vg2 c3 40.Fc1 c2 41.Kf1 Vxd4+ 42.Sh2 Ve5+ 43.Sg1 Vc5+ 44.Sh2 Af7 45.g5 Ve5+ 46.Sh1 Kd1 47.g6 Ad8 48.Vf3 Kxf1+ 49.Vxf1 Ve4+ 50.Vg2 Vxh4+ 51.Sg1 Vd4+ 52.Sh2 Vd1 53.Ve4 Sf8 54.Vxb4+ Se8 55.Vb5+ Se7 56.Vc5+ Se6 57.Vc8+ Se5 58.Fb2+ Se4 59.Vb7+ Axb7 0–1

** 2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası

(26 - 30 Aralık 2019 / Moskova - RUS)

GM Artemiev, Vladislav (ELO Rpd 2731/RUS - 1998 Doğumlu)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO Rpd 2780/FRA - 1990 Doğumlu)

1.Af3 c5 2.b3 Af6 3.Fb2 b6 4.g3 Fb7 5.Fg2 e6 6.c4 Fe7 7.0–0 0–0 8.Ac3 d5 9.e3 Ac6 10.cxd5 Axd5 11.Axd5 Vxd5 12.d4 Kac8 13.Ae5 Vxg2+ 14.Sxg2 Axe5+ 15.f3 cxd4 16.Fxd4 Ac6 17.Fc3 Fg5 18.Ve1 Kfd8 19.h4 Fe7 20.Kd1 Kd5 21.e4 Kc5 22.Kd7 Fa6 23.Kf2 Ff8 24.Fb2 Fb5 25.Vd1 Ab4 26.Kd8 Ac2 27.Sh3 Kxd8 28.Vxd8 e5 29.Fxe5 1–0

** 2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası

(26 - 30 Aralık 2019 / Moskova - RUS)

GM Carlsen, Magnus (ELO Rpd 2872/NOR - 1990 Doğumlu)

GM Mamedyarov, Shakhriyar (ELO Rpd 2772/AZE - 1985 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.c4 e6 3.Ac3 d5 4.d4 Abd7 5.cxd5 exd5 6.Fg5 Fe7 7.e3 c6 8.Vc2 0–0 9.Fd3 Ke8 10.Ff4 Af8 11.h3 Fd6 12.Fxd6 Vxd6 13.0–0 Ag6 14.Kab1 Fd7 15.b4 Kac8 16.Kfc1 Ve7 17.b5 cxb5 18.Fxb5 Fxb5 19.Kxb5 Ae4 20.Vb2 Ad6 21.Axd5 Kxc1+ 22.Vxc1 Ve6 23.Kc5 Kd8 24.Ac3 h6 25.Va3 a6 26.Va5 Ve8 27.Vb6 Sh7 28.Kd5 Kc8 29.Kxd6 Kxc3 30.Vxb7 Kc1+ 31.Sh2 Kc2 32.Kd7 Sg8 33.Kc7 1–0

** 2019 Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası

(26 - 30 Aralık 2019 / Moskova - RUS)

GM Dominguez Perez, Leinier (ELO Rpd 2758/USA - 1983 Doğumlu)

GM Wang, Hao (ELO Rpd 2756/CHN - 1989 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Af6 5.d3 d6 6.0–0 h6 7.Ke1 0–0 8.h3 a6 9.a4 Fa7 10.Abd2 Ke8 11.b4 Fe6 12.Fxe6 Kxe6 13.Vc2 Vd7 14.Af1 Ae7 15.Fe3 Ag6 16.Fxa7 Kxa7 17.Ae3 Ke8 18.Kad1 Kaa8 19.Sh2 Kad8 20.g3 c6 21.c4 d5 22.c5 Vc8 23.Af5 Vc7 24.Ad6 Ke6 25.a5 Ae8 26.Af5 Af6 27.Sg2 Ae7 28.A3h4 Axf5 29.Axf5 Vd7 30.Vc1 Sh7 31.h4 Kee8 32.Ad6 Ke6 33.f4 Ah5 34.f5 Kxd6 35.cxd6 Vxd6 36.Vc5 Vc7 37.Sf3 Ke8 38.g4 Af4 39.d4 Vd8 40.dxe5 Vxh4 41.Sxf4 Vh2+ 42.Sf3 Kxe5 43.Vf2 dxe4+ 44.Se2 Vh3 45.Kg1 Vb3 46.Ve3 Vxb4 47.Kb1 Vc4+ 48.Sf2 Kxa5 49.Kb2 Vd5 50.Kd2 Ve5 51.Sg2 Kc5 52.Vd4 Vf4 53.Vxc5 Vxd2+ 54.Vf2 Vg5 55.Ve2 e3 56.Sf3 Vh4 57.Vxe3 f6 58.Ve1 Vg5 59.Vc1 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.d8F Şd6 2.Kf6#



