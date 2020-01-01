“KİMDEN YANASIN?”

Her yıl olduğu gibi bu yılda, siyasi iktidar “tek başına” asgari ücreti belirledi.

Sendikalar “sözde emek temsilcileri” olarak bir süre masa başında oldular ama asgari ücretle ilgili kararda etkili olamadılar! Olamazlardı zaten! Çünkü, bu ülkede çalışanların yaklaşık yüze 30’u “KAYIT DIŞI” yüzde 90’ı da sendikasız!.. Sonuçta, net asgari ücret 2 bin 324 lira oldu. Yapılan zam yalnızca 304 lira!

TÜRK İŞ’in yaptığı araştırmaya göre, 4 kişilik bir aile için;

· Açlık Sınırı 2 bin 162 TL.

· Yoksulluk sınırı ise 7 bin 44 lira.

Asgari ücretli bir kişi, bırakın 4 kişilik bir aileyi geçindirmeyi, tek başına bile olsa bugünkü koşullarda belirlenen miktarla İNSANCA YAŞAMA olanağına sahip olamaz. Bu ülkede asgari ücret “kölelik ücreti” olarak görülüyor! İnsanlar, “İŞSİZLİK” sopası ile terbiye ediliyor!

Temel gıda maddelerine gelen sürekli zamlar, elektrik, su, doğalgaz faturalarına yansıyan “ek ödemeler” ve tüketicinin en büyük yükü olan KDV ve ÖTV gibi vergiler, asgari ücretliler için olduğu gibi diğer ücretli ve sabit gelirliler için de hayatın yükünü taşınamaz hale getiriyor. Bu ülkede işçiler, memurlar, emekliler, esnaf, zanaatkar, tarım ve hayvancılık üretimi yapanlar için “İNSANCA YAŞAYABİLMEK” her geçen gün daha imkansız hale geliyor. Yapılan yüzde 5, yüzde 6 gibi zamlar, enflasyon kaybını karşılamak şöyle dursun, her geçen gün, ay ve yıl YOKSULLUĞU artırıyor! Öte yandan; aynı siyasi iktidar;

· Yurtdışındaki yurttaşlarımızı dolandıran “Sözde İslami Şirketleri” kurtarıyor, “yandaş müteahhitlerin vergi borçlarını siliyor”, Kamu bankalarını özellikle “Ziraat Bankasını” hizmet alanları dışında dilediği gibi kullanıp “zarara uğratıyor” 160 küsur değişikliğe uğrattığı “Kamu İhale Yasası” ile dilediği kişi ve şirketlere rant dağıtıyor!

· Çıkarılan “Maden Yasası” ile ülkemizin en değerli doğal varlıklarını talan ediyor, doğal dengeyi tahrip ediyor.

· İŞSİZLİK, en büyük toplumsal sorun olduğu halde, yeni iş olanakları sağlayacak yatırımlar yapılamıyor ama kimi “ÇILGIN PROJELER” için, bilim insanlarının uyarılarına ve toplumsal tepkiye rağmen “İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPILACAK” inadı sürdürülüyor!

· Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan büyük projelerle, yabancı finans ve inşaat şirketlerine 25-30 yıllık “dolar bazında tatlı karlar” sağlıyor ama ülkenin geleceğini tehlikeye atıyor!

· Dünyanın en etkin havaalanı olan Atatürk Hava Alanı’nı, kısa adı TAV olan “havaalanı hizmetleri” şirketinin sözleşmesi bitmeden tek taraflı olarak yeni havaalanına taşıması nedeniyle 389 milyon Avro tazminat ödemeye mahkum oluyoruz!

· “Yatırım olanağımız olmadığı” gerekçesiyle, 50 milyon dolar için, ulusal varlığımız Tank Palet Fabrikasını 25 yıllığına KATAR-BMC ortaklığına bırakıyoruz!?

· Hemen tün “Ulusal Üretim Tesisini” satıp savıyor ama “TOKİ” inşaat şirketini elinde tutuyor!? Üstelik TOKİ, hakkında açılan yüzlerce davada tazminat ödemeye mahkum oluyor!

·Boğazlar, “MONTRÖ” sözleşmesi ile tamamen Türkiye’nin kontrolüne bağlı iken, ABD’nin ve RANT VURGUNCULARININ çıkarlarına hizmet edecek “KANAL İSTANBUL” çılgınlığından vazgeçmiyor! Bu proje için Türkiye’nin yatırım olanağı yok! Bu projeyi de Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapacak yerli-yabancı ortaklığına sağlanacak çıkarların ve bu yoksul halkın sırtına yüklenecek yeni yükün ne olacağı belli değil!

Bütün bu gerçekleri alt alta koyup, “AKIL ve İNSAF” ile düşündüğümüzde siyasi iktidara sorulacak tek soru şudur;

“KİMDEN YANASIN?”