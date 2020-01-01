CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açık mektup

Kemal Bey, Kocaelili bir gazeteci olarak sizden uzun zamandır rahatsızım.

Sizinle ilgili şikâyetlerim epeydir devam ediyor.

Dile getirmeyi geciktirdim, yılın ilk gününe sakladım.

Eskimiş bir yılla kaybolup gitsin istemedim.

Yahu siz ne “kadir kıymet bilmez” biriymişsiniz.

Kentimizin gözbebeği, medar-ı iftiharımız Hurşit Güneş’i “partide değerlendirmemekte” hâlâ ısrar ediyorsunuz.

Bir ara, belleğim beni yanıltmıyorsa 2010 Mayıs kurultayında, yanınıza aldınız, parti meclisine seçtirdiniz, genel başkan yardımcısı yaptınız, 2011’de milletvekili listesinde birinci sıraya koydunuz…

Sonra bir baktık, 8-9 ay sonra genel başkan yardımcılığından uzaklaştırdınız, dönem sonunda da yeniden milletvekili listesine almadınız.

Daha sonraki dönemlerde de…

Hurşit Güneş, “saman alevi” gibi söndü gitti.

İşte benim size kırgınlığım o zamanlardan başladı.

Bir madeni, bir cevheri, bir siyasi dehayı değerlendiremediniz.

Sizin gibi bir parti liderine yakışmazdı bu!

Bırakın her şeyi bir tarafa, uzun süre partinize hizmet eden koskoca Turan Güneş’in oğlu.

Prof…

Ekonomist…

Özgeçmişine baktım, daha nice özellikleri var.

*1986’da Belçika’da kurulan Avrupa Ekonomik Birliği’nin kurucu üyesiymiş.

*1990 yılında iki meslektaşıyla “Avrupa Birliği’nin Avrupa Entegrasyonu Proje Ödülü”nü kazanmış.

*1991 yılında kurulan DYP-DSP Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’ye ekonomik konularında başdanışmanlık yapmış.

*Bu görevi sürecinde Rekabet ve Tüketici Yasa Tasarıları Komisyon Başkanlığı yaparak bu yasaları hazırlatmış.

*1994 yılında İngiltere Manchester Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmış.

*1997-2002 döneminde, yurtiçinde ve yurtdışında 30’a yakın finansal kuruluşa danışmanlık yapmış.

*2002-2007 arasında da uluslararası bir şirketin Türkiye’deki yönetim kurulu başkanlığını yürütmüş.

*Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde 25 yıl boyunca; para teorisi, para politikası ve bankacılık konularında dersler vermiş.

*2001-2010 arasında Milliyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmış.

*Bugüne kadar 6 kitap, 50’yi aşkın makale yazmış.

Özgeçmişinde daha pek çok şey var, ben özet geçtim.

Şimdi siz böylesine bir “değeri” 2015’te kapının önüne bıraktınız, bir daha da yanınıza yaklaştırmıyorsunuz.

Yaptığınız ayıp değil mi?

Partinize ve ülkemize yazık değil mi?

Bu değerli siyasetçiye, neden Türkiye’ye hizmet etme fırsatı vermiyorsunuz?

Hurşit Güneş’in başka yetenekleri de var

Sonra…

Hurşit Güneş’in özellikleri “özgeçmişinde yazılanlarla” sınırlı değil.

Başka özellikleri, başka becerileri de var.

Başkalarında kolay kolay bulunamayacak özellikler ve beceriler…

Her şeyden önce, büyük vizyon sahibi.

Bilgi dağarcığı müthiş!

Anlamadığı konu yok.

Ona bir şey sorun, pat cevabını alırsınız.

Çoğu zaman, sormasanız da konuşur, açıklama yapar.

Dedim ya, bulunmaz bir deha!

2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesi yaşananları hatırlıyor musunuz?

“CHP Genel Başkan Yardımcısı” olarak yaptığı açıklamalar ve verdiği demeçler, ne kadar geniş yankı uyandırmıştı!

Kürt sorununa yaklaşımı ve Kürtlerle ilgili sözleri, kamuoyunda ne kadar da ses getirmişti.

Hatırladınız değil mi?

3 Şubat 2011 tarihinde, genel başkan yardımcısı olarak kentimizde yaptığı bir toplantıda, Kürtlere nasıl da ders (!) verivermişti.

O sözleri hâlâ belleklerden silinmedi:

“Kürtler şu anda bizden uzak duruyor. Bazı çalışmalar yapıyoruz, bazı politikalar geliştiriyoruz, sonunda bize ilgi gösterecekler. Kürtler, eninde sonunda bizim kucağımıza oturacak!”

Kemal Bey, genel başkan yardımcınız Hurşit Güneş’in bu sözleri ne kadar zerafet, siyasi nezaket ve ince siyaset taşıyordu, değil mi?

Bütün Türkiye, “Hurşit Güneş’in siyasi zekâsından süzülüp gelen” bu sözlerine bayılmıştı.

O seçimlerde partinizin oylarının artmasına (!) nasıl da katkı vermişti.

Hurşit Güneş, “din” konusunda da çok iyidir

Kemal Bey, Hurşit Güneş’in o “Cuma namazı fetvası”nı da çok iyi hatırlıyor olmalısınız.

Ne müthiş fetvaydı ama!

Tüm İslam dünyası, “Cuma namazının kazaya bırakılabileceğini” ondan öğrendi.

Yine 2011 seçimleri öncesiydi.

Takvim yaprakları tam 23 Nisan 2011’i gösteriyordu.

Hurşit Güneş, yine yardımcınızdı.

Güneş, bazı partililerin, aday tanıtımlarının Cuma namazı saatine denk getirilmesine yönelik eleştirilerine, şu cevabı vermişti:

“Böyle sıkıntıları olan varsa, kaza etsinler. Cuma namazı kaza edilemez değil, her namaz kaza edilir. Bu tartışmayı uygun bulmuyorum. Biz CHP’liler olarak özel yaşantımızla siyasal işlerimizi karıştırmayız…”

Kemal Bey, Hurşit Güneş’in bu “Cuma namazı fetvası” az şey miydi?

İslam’da bir devrimdi.

Ama siz, din konusunda derin bilgilere sahip ve böylesine radikal fetvalar verebilen Hurşit Güneş’in değerini bilmediniz.

Ve Hurşit Güneş’in partinize son hizmeti (!)…

Kemal Bey, her ne kadar şehrimizde yakın akrabalarınız varsa da, yine de olup bitenlerin ayrıntısından haberiniz olduğunu sanmıyorum.

Parti örgütü de, yılbaşı telaşından size rapor etmemiş olabilir.

Hurşit Güneş, geçen hafta sonunda,yani 28 Aralık 2019 tarihinde, partinizin Gölcük İlçe Kongresi’nde, ne kadar üstün siyasi zekâya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuverdi.

Öyle bir konuşma yaptı ki, daha konuşması bitmeden, seçim ortağınız İyi Parti’nin yöneticileri,“dersini almış olarak” salondan ayrıldı.

Konuşmasının bir bölümünde dedi ki, “Ben Kocaeli’de oy verecek parti bulamadım, ondan dolayı İstanbul’da oy kullandım. Ben sadece CHP’ye oy kullanırım…”

Nasıl ama?

Kemal Bey, size bir kez daha sormak istiyorum…

Hurşit Güneş, sizce de “ne zaman, nerede, ne konuşacağını” çok iyi bilen, CHP’ye toz kondurmayan, eşi benzeri bulunmaz bir partili değil mi?

Başka konular da var, ama ben bu mektubu burada bitirmek istiyorum ve sizden rica ediyorum.

Kentimizin gözbebeği, kentimizin medar-ı iftiharı Hurşit Güneş’i; “CHP’ye hizmetten”, dolayısıyla “kentimize ve ülkemize hizmetten” daha fazla mahrum bırakmayın!

Yakında yapılacak kurultayda tekrar yanınıza alıp, değerlendirin!

Sizden tek ricam bu!