Yeni bir yıl 2020 ve yeni umutlar…

Dostlar, usulen olduğu için değil ama içimden geldiği için yeni yılın ilk yazısını farklı yazmak istedim. Bana, sana, bize, size “daha dün gibi” gelse de bazı anılar, zaman “su misali” hızla akıp gidiyor…

İşte, koskoca bir yılı daha devirip, iki gün evvel koskoca yeni bir yıla adım attık. Bu “zaman” denilen olgu, hızla akıp gitmesinin ötesinde, çok da “acımasız” aynı zamanda…

İyi ya da kötü pek çok olayı ve ismi unutturuveriyor, hiç acımadan… Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle, hüznüyle, mutluluğuyla koskoca bir 2019 geride kaldı. Geride kalan sadece koskoca bir yıl değil, doğal olarak.

Olumlu ya da olumsuz yaşadıklarımızda geride kaldı. Görünen o ki 2019 yılında yaşadıklarımızın etkisi belki de bir ömür boyu sürecek. Kalıcılığını koruyacak olan ve durmadan tekrarlanacak bir şey var!

O da birileri yine hatalarından ders almayacak. Yaşadıkları olumsuzlukları tekrarlamaya ısrarla devam edecek...

Unutmamak gerekir, “Su gibi akıp giden” zaman, çok acımasızdır… Bugüne kadar zaman nice “mühim isimleri yutup, adeta yok etti”…

Önce insanları ayrıştırıp sonra yaptıkları küçük sevimliliklerle kendilerini ‘haklı’ çıkarmaya çalışanlar bilmelidir ki; Adı, soyadı, makamı ne olursa olsun, her insan ”ne oldum” değil,” ne olacağım” diye hesap yapmalıdır. Olaylara büyük bir pencereden bakmalı, yaşananları unutmamalı, yaşadıklarından ders almalı.

Geçmişteki kayıplardan alınacak dersler, gelecekteki kazançların temelini oluşturmalı. Yoksa yaşamı boşa harcamış olursunuz.

Elbette geçmiş yılları kapatıp yeni yıla yelken açarken, yeni umutları da beraberinde getirsin isteriz. İnsanoğluyuz farkında olmadan, yaşamımızda yenilikler yanında geçmişe de takılıp kalabiliyoruz.

Hırsımıza yenik düştüğümüzde, ya da geri adım atmamız gerektiğinde bu bir zayıflıkmış gibi düşünenler oluyor. Hâlbuki insanın öz eleştiri yapacak gücü ve cesareti olması, şapkasını önüne koyup düşünebilmesi gerekir.

Çünkü siz şapkanızı kendi isteğinizle önünüze koymazsanız, yaşam bir şekilde sizin önünüze koyacak. Hem de hiç hazır olmadığınız bir anda.

Geride bıraktığımız yıl içerisinde yaşadıklarınızı yâda yaşattıklarınızı başkalarıyla paylaşmasanız bile kendinize itiraf etmeniz gerekli. Başka insanların tarzına bürünüp tiyatro oynamanız zayıf karakterin belirtileridir.

Değişim şart sevgili kardeşim. Eksikliklerinizin farkında olmanız ve eksikliklerinizi, tamamla dönemi bu yıl, vereceğiniz cevabınız yoksa günü geldiğinde yok olup gidersiniz.

Peki! Kaç kişi bunun farkında? Yaşamdan herkes bir şeyler bekliyor. Yaşamda en iyisini hak ettiğini düşünüyor. Ancak hiç soruyor mu kendisine, peki ben yaşama ne veriyorum diye. Bir markete gittiğinizde bile alacağınız bir paket süt için bir bedel öderken, yaşam değerlerini neden bedelsizce hazır bir şekilde size gelmesini bekliyorsunuz?

Bakıyorum köşe başlarına sinmiş birçok kişi birbirinin eksikliklerini bulmak için durmadan, bıkmadan etrafındakilerin yaşamlarıyla uğraşıyor. Birilerini nasıl aşağı çekerim diye...

Yaptıkları doğru şeyleri bilerek görmemezlikten gelmeye çalışıyor. Bu tutum Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını benimsemiş toplumumuzla özdeşleşmemeli.

Birilerinin yok etmeye çalıştığı bize ait güzel özellikleri ve birçok toplumun özendiği yanlarımızın yok olmaması için gayret etmeliyiz. Çünkü bir toplum özellikleriyle vardır.

O toplumun özellikleri yaptıklarının ve yapacaklarının da ispatıdır. Günün birinde bu toplumun tanınmaz hale gelmesi demek bizimde yok olmamız anlamına gelir. Topluma karşı yabancılaşmaya başladığımızda unutmayalım ki, bizde kendimize yabancılaşırız.

Yazımın girişinde dedim ya, acısıyla ve tatlısıyla bir yıl daha geride kaldı.

Önemli olan geçmişi unutmadan; geleceğimizi nasıl yaşayacağımızı ve kuracağımızı belirleyebilmektir. Biten bir yılın ve kayıplarımızın nedenini iyi değerlendiremezsek gelecekteki kazançlarımızdan da oluruz. Hatta pişmanlık ve hüsran yaşarız.

2020 en başta sağlığımızın yerinde olduğu daha sonra ise kayıplarınızın az, kazancımızın bol olduğu, kimsenin kimseyi ötekileştirmeye çalışmadığı, insan kazanmaya çalıştığı yıl olur.

Ve umarım ki; 2020 her yanlış hareketten ders çıkarılan güzel bir yıldır...

Haa! Bu arada unutmadan; bu güzel duyguların ışığında Karamürsel’in sorunlarını yazmayı bırakmadım. Sadece bu hafta mola verdim.