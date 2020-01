Kartepe yine felç!

Birçok insan yılbaşına Kartepe’de girmek istedi. Kar yağışı ile birlikte karın tadını yaşamak isteyen vatadanşların ilk durağı genellikle Kartepe oluyor. Lokasyonu ve zaman açısından avantajı ile Kartepe, yıllardır tatilcilerin uğrak noktası. Özellikle yılbaşı tatillerinde zirveye giden yolların yanısıra tüm bölge adeta kilitleniyor. Kartepe’ye çıkmak için sadece Maşukiye yolunu bilen tatilciler haliyle bu yola akın edince trafik de beraberinde geliyor. Buna bir de kayganlaşan yolda kaza yapan araçlar eklenince, tatil zehir oluyor insanlara. Kartepe’de güzel bir gün geçirmek isteyenler saatlerce araçlarında beklemek zorunda kalıyor. Bunun yaşlısı var, hastası var… Yılbaşında bir kişiye müdahale etmek isteyen ambulans bile uzun uğraşlar sonucu olay yerine gidebildi. Gerisini siz düşünün!

Her şeyi yeniden konuşmaya, anlatmaya ya da yazmaya gerek yok. İşin özü, kimsenin sorumluluk almaması. Eğer idareciler biraz sorumluluk alarak hareket etmiş olsaydılar bu sorunların da çoğu ortadan kalkmış olacaktı! Kartepe’ye alternatif yol da var, imkan da… Her türlü malzeme de var, insan gücü de... Jandarma desen, normal zamanda adım başı karşımıza çıktığına göre, o da var… Ama bu tür zamanlarda ya yetersiz kalıyor, ya da ortalıkta görünmüyorlar! Tatil olduğu belli, kar yağışının olduğu ya da olacağı belli… Alternatif yolların devreye alınarak yönlendirme yapılması, kolluk kuvvetlerinin belirli noktalarda görev alması, belediyelerin araçlarıyla teyakkuzda olması bu kadar zorsa, zaten bir şey anlatmaya gerek yok… Ama bilmediğimizi sandıkları şey şu ki, bu devirde üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun yok! Tüm imkanlar var, ama planlı programlı hareket edemeyen, dahası bu işi kökten çözelim diye risk alabilen bir irade yok! Haliyle her kar yağışı sonrası bunları tekrar ve tekrar konuşmaya, yazmaya devam ediyoruz. Turizmin gözbebeği olan Kartepe’nin biraz daha ilgi ve planlamayla daha güzel konularla gündeme gelmesini sağlamak gerekiyor. Çünkü Kartepe bunu fazlasıyla hakediyor.

Kartepe Belediyesi de mi kendi çöpünü toplayacak?

Önce Başiskele’de görünce mutlu olmuştum. Yıllardır konuşulan “belediye çöp toplama işini neden ihale yapıyor” sorusu artık sorulmayacaktı! Başiskele’nin genç başkanı Yasin Özlü, çöp kamyonu alarak çöpleri kendi imkanlarıyla toplayacaklarını açıklamıştı. Böylelikle hem belediye kâra geçecek, hem de “çok adam var ama iş yapan az” söylentisi azalacak. Çok doğru bir adım atan genç başkanın bu hamlesi, milyonlarca liralık gelir anlamına da geliyor. Başkan Özlü’nün bu adımından sonra Kartepe Belediyesi de filosuna yeni araçlar katacağını duyurdu. Temizlik aracı alan belediye, tıpkı Başiskele gibi bu işi kendisi mi yapacak biliyorum ama, benzer bir adım atarsa çok doğru bir hamle olacak.

Kartepe’de çöp ihalesine verilen para ortada! Kartepe de bu işin üstesinden gelebilecek altyapıyı oluşturduğunda çok rahat çöp işini kendi yapabilir. Personel noktasında sıkıntı yaşanacağını hiç düşünmüyorum. O yüzden, böyle bir adım neden neden atılmasın?

Suadiye’de otopark sorunu yine gündemde

Suadiye’de yıllardır tartışılan otopark meselesi Muhtar Hüseyin Türker’in sözleriyle yeniden gündeme geldi. Yılbaşı tatili yoğunluğu nedeniyle bir kısım aracın Suadiye’yi kullanması sonrası bölgede trafik adeta felç olmuştu. Geçtiğimiz yıl yapılan meydan düzenlemesinde otopark isteyen mahallelinin talebine yetkililer olumsuz yanıt vermişti. Otopark sorununun çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiren Çepni Mahalle Muhtarı Hüseyin Türker, sosyal medya hesabından konunun önemine bir kez daha dikkat çekti. Yetkililere seslenen Türker, “Mahallemde ikamet eden 700 haneden imza almama rağmen bizleri hiçe saydılar. Suadiye her zaman yapılması gereken ne varsa kralını yaptı. Kim otopark ve Suadiye yoluna engel olduysa Allah ıslah eylesin” ifadelerini kullandı. Türker mesajının başında buna sebep olanlara haklarını helal etmediklerinin de altını çizdi. Sanırım bu sorun bir süre daha bu şekilde tartışılmaya devam edecek. Meydan düzenlemesi de yapıldığı için otopark sorunu nasıl çözülecek şimdilik belli değil. Çözülür mü, istenirse elbette… Belki sorun daha karmaşık hale geldi ama bir şekilde çözüm yolu bulunabilir. Ama vatandaş daha fazla sıkıntı yaşamadan çözüm bulunması herkesin ortak dileği…