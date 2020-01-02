Yaşlıların dolandırıcılıktan korunabilmeleri için 5 ipucu

Sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalar üzerinden son günlerde artan sahte kampanyaların cazibesine kapılıp, dolandırıcılara şifrenizi ve finansal bilgilerinizi kaptırmayın, ucunun nereye varacağını bilmediğiniz ‘link’leri tıklamayın ve paylaşmayın.

Sosyal medyada çok sayıda güvenilir markanın unvan, logo ve benzeri kurumsal kimlik bilgileri kullanılarak ve internet siteleri taklit edilerek sahte kampanya kurgularıyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat! Tüketicilerin bu tür girişimlerden korunmaları için kampanya içeriğini ilgili markanın orijinal ve güvenilir internet sitesinden kontrol ve teyit etmesi büyük önem taşıyor.

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Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşlı insanlar, internet kaynaklı hırsızlık, dolandırıcılık ve sömürü de dahil olmak üzere çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine yılda 3 milyar dolar kaptırıyorlar.

Birçok kurban, aldatıldıklarını itiraf etmekten utandığı için hasarın aslında belirtilenden daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Siber güvenlik kuruluşu ESET, yaşlıların online dolandırıcılık türlerine karşı dikkatli olmalarını sağlayacak bazı önerilerde bulunuyor.

1-ŞÜPHECİ OLUN

Bir yabancının özellikle internette güvenilir olduğunu asla varsaymayın. Gerçekten de, her zaman beklenmeyen mesajın bir dolandırma girişimi olabileceğini göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir. Buna ek olarak, mesaj tanıdığınız birinden geliyor (veya geliyor gibi görünüyor) olsa bile dikkatli olmalısınız. Bu, e-posta, anlık mesajlaşma uygulamaları veya sosyal medya yoluyla iletilen mesajlar için de geçerlidir. Mesaj veya gönderen hakkında alışılmadık şeylere dikkat edin; arkadaşınızın internet hesabını çalan kötü niyetli bir kişi olabilir.

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En yaygın online dolandırıcılıktan biri olan kimlik avı saldırısı genellikle, sizi kredi kartı veya oturum açma bilgileri gibi hassas verilerinizi vermeye ikna etmeye çalışan bir e-posta veya sosyal medya mesajıyla başlar. Birçok dolandırıcı, web sitelerini ve Facebook sayfalarını kampanyaların tuzağı olarak kullanır. Ne kadar resmi görünürse görünsün, birdenbire ulaşan herhangi bir materyalin gerçek olduğunu asla otomatik olarak varsaymamalısınız. Sonuç olarak, mesaj bilinen, güvenilir bir kaynaktan gelse bile hassas bilgilerinizi isteyen bağlantıları veya e-postalardaki ekleri açmayın.

2-BEDAVA ŞEYLERE ‘HAYIR’ DEYİN

Dolandırıcılar, girmediğiniz bir piyango veya çekilişte kazandığınız ödül için sizi tebrik etmek için bir e-posta gönderebilir. Bununla birlikte, ödülünüzün teslim edilmesi için kişisel bilgilerinizi isteyecek ve/veya bir çeşit avans ücreti için önceden ödeme talep edeceklerdir. Tipik olarak, resmi ileti aciliyet duygusu aşılayacaktır. Sizden derhal yanıt vermenizi isteyeceklerdir. Unutmayın ki, meşru piyangolar asla kazananların ödülleri alması için ücret istemezler.

3-YABANCILARA ASLA PARA GÖNDERMEYİN

Kurbanın sahte bir hayrana para veya kişisel bilgi göndermesi için kandırıldığı güven ve romantizm dolandırıcılığı, 2018 yılında her yaştan insanı hedefleyen en masraflı ikinci online dolandırıcılık türü olarak öne çıkıyor. 362 milyon dolar değerinde toplam kayba neden olduğu tahmin ediliyor. Romantizm dolandırıcılığı yıllardır yaşlıları hedef alan en yaygın dolandırıcılık listesinde en üst sıralardaydı. Yalnızlık, birçok yaşlının doğal olarak karşılaştığı en sık sorunlardan biri. Benzer bir dolandırıcılık türü de özellikle Türkiye’de yaygın. Telefonlar üzerinden ‘savcıyım, polisim, cihazınız kriminal olaylarla kullanılmış’ gibi ifadelerle kişiler aldatılmaya ve para göndermeleri veya getirmeleri için ikna edilmeye çalışılıyor. Bilmediğiniz kişilere para göndermeyin. Kafanız karışırsa, bir arkadaşınızdan, çocuğunuzdan veya hatta torununuzdan yardım istemekten çekinmeyin.

4-KAPATIN

Teknik destek dolandırıcılığında dolandırıcılar genellikle bilgisayarınızın kötü amaçlı yazılım tarafından tehlikeye girdiğine ve sorunu çözebilmeleri için cihazınıza uzaktan erişim sağlamaları gerektiğine sizi ikna etmeye çalışacaktır. Tabii ki, bahane sahte, ancak ortaya çıkarılan hasar — kişisel bilgi ve para kaybı — çok gerçek. Saygın bir satıcıyı temsil ettiklerini iddia etseler bile, bir yabancıya bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlamamalısınız.

5-BONUS İPUCU

Son ipucu esas olarak gençlerimize yöneliktir. Ebeveynlerimiz, büyükanne ve büyükbabalarımızla açık bir diyalog kuralım ve onlara temel siber güvenlik uygulamalarını basit bir şekilde açıklayalım. Çevrimiçi dünyanın tehlikeleri hakkında daha iyi bir anlayış edinmenin yanı sıra, çoğu daha az yalnız hissedecek, bu da sonuçta internette daha güvenli kalmalarına yardımcı olacaktır.

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Siber güvenlik kuruluşu ESET, yukarıda özellikle yaşlıları dolandırıcılık konusunda uyardı…

Bu önerileri ve uyarıları dikkate alırsanız, iyi olur…

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Sahte kampanyalardan ve dolandırıcılardan nasıl korunabilirsiniz?

Kart ve bankacılık işlemlerinizi daha güvenli gerçekleştirip bilgilerinizi korumak birkaç küçük tedbir ile mümkün. Tüketicilere cazip teklifler sunan, inandırıcı senaryolarla kişisel ve finansal bilgilerine ulaşmayı hedefleyen bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı aşağıdaki önerileri dikkate almalarını tavsiye ediyoruz:

1. Şifrenizi ve finansal bilgilerinizi her ne olursa olsun telefon, SMS veya e-posta aracılığıyla size ulaşan kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.

2. Herhangi bir kampanya içeriğinin ilgili markaya ait olup olmadığını, markanın orijinal ve güvenilir internet adresinden kontrol edin.

3. Kampanya içeriğinde kullanılan bağlantının ilgili markanın orijinal ve güvenilir internet adresiyle birebir aynı olduğundan emin olun.

4. Banka logosu ve adı kullanılsa dahi kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara ve sitelere yanıt vermeyin.

5. SMS ile gelen şifrelerinizi, kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın/tuşlamayın.

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MHP Gebze İlçe Başkanlığı Youtube'da yayına başladı

Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanlığı,teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başladı. MHP Gebze’nin kısa bir süre önce hayata geçirdiği Youtube kanalı yayın hayatına resmen başladı. İlçe Başkanı Serkan Kural, “Bu kanalda, Gebze ve Kocaeli başta olmak üzere röportajlar, arka plan bilgiler ve söyleşilerle toplumsal ve siyasete ilişkin konuları geniş bir yelpazede ele almayı hedefliyoruz” dedi. Yeni kanal, MHP’ye hayırlı olsun.